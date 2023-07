“Creí ciegamente en ella”: peruano acusa a su esposa de bigamia, luego de enterarse que también se casó con un argentino

Escándalo por caso de bigamia: un peruano y un argentino reclaman que mujer los engañó. ATV

Engañó a los dos. Un peruano denunció a su esposa de bigamia al enterarse que la persona que le juraba amor eterno, también lo hacía con otra persona. Tal es así, que ambos matrimonios tienen apenas ocho meses de diferencia.

“Me ha engañado, yo creí ciegamente en ella, pero no fue así. Ella me decía que me amaba, me lo decía muchas veces. De un rato a otro que te digan que tu esposa se ha casado, ¿qué se siente?. […] Me casé legalmente en la Municipalidad de Pachacamac”, contó el hombre de 82 años de edad.

Detalló que la mujer, identificada como Regina Caycho Villar, tiene 30 años menos que él y que también contrajo nupcias con el argentino José Rodrigo Godoy Uribe, quien radica en Chile.

Te puede interesar: ¿Te casaste por civil? Verifica si tu matrimonio está registrado en el Reniec

“Me casé con ella cuando vino acá y después me enteré de que era casada. Lo único que quiero es que se retire de mi casa porque esto me ha golpeado muchísimo”, declaró Godoy Uribe.

Mujer contrajo nupcias a solo ocho meses de haberse casado en Perú.

Al respecto, los hijos de su primer esposo piensan que Regina dio el ‘sí’ solo por un interés económico, pues antes de salir del país pidió una fuerte cantidad de dinero para viajar por una supuesta oportunidad laboral.

Te puede interesar: Feriado largo: Reniec aclara sobre su horario de atención para este viernes 30 de junio y sábado 1 de julio

“Según ella se iba a ir con contrato de trabajo a Chile, pero para la bolsa de viaje no tenía dinero y me pidió que venda un terrenito que tengo. Al no haber comprador, me presté de mi hermana y se ha llevado unos cinco mil soles”, detalló.

El anciano contó que la mujer le aseguró que le iba a devolver el dinero prestado apenas pase la frontera, pero que aún no ha recibido nada, por lo que ha tenido que cargar con las deudas.

“Nunca más la quiero ver, que sea feliz con el hombre que tiene, que arregle sus cosas y me dé el divorcio rápidamente”, exclamó el octogenario.

Ambos esposos han confirmado que quieren divorciarse de Regina Caycho.

A su pedido, se le suma el otro hombre, pues también indicó que desea culminar el vínculo matrimonial y que se vaya de su casa, pero que ella no desea abandonar su vivienda, asegurando que todo es mentira.

Te puede interesar: 5 mil matrimonios infantiles tiene registrado el Reniec en Perú: niñas de 11 y 17 años son casadas con hombres adultos

Cabe mencionar que, de acuerdo al artículo 139 de Delitos contra la familia del Código Penal, en el país la bigamia está prohibida. La persona que incurra en este delito puede terminar en prisión hasta por cuatro años.

Es más, el novio, párroco y el funcionario público también pueden terminar tras las rejas, pues estarían cometiendo delitos contra la familia. Mientras que el esposo y la autoridad religiosa pueden afrontar tres años de la cárcel, la persona autorizada para realizar el matrimonio civil podría recibir entre dos y cinco años de cárcel, además de dos a tres años de inhabilitación.

En Chile, donde Regina Caycho Villar celebró su segunda boda, también es un delito, de acuerdo al artículo 382 del Código Penal, el cual establece que “el que contrae matrimonio estando casado válidamente, será castigado con reclusión menor en su grado máximo”.

La bigamia está prohibida en Perú y Chile.

¿Cómo saber si alguien está casado?

Si tienes dudas sobre tu pareja o alguien que conoces, puedes verificar su estado civil a través de tres métodos: online, iglesia y registro civil.

Para hacerlo vía virtual, basta con ingresar a la página web del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) e ir a la opción “Consultas de actas registrales”. Inmediatamente, se abrirá un cuadro llamado “consultas de certificaciones de registros civiles”, donde, luego de completar los datos personales de la persona en cuestión, verás los resultados.

En caso de la iglesia, de acuerdo a sus estatutos, nadie puede casarse dos veces, por lo que existe un registro riguroso en todo el mundo. Contacta con el Archivo Arzobispal del lugar donde el individuo contrajo nupcias y listo. Mientras que, de tener dudas sobre un matrimonio civil, basta con acudir a la biblioteca general donde se habría consumado el hecho, dar el nombre completo del posible casado o casada y listo.