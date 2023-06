Erick Osores arremetió contra José Carvallo y su descalificadora patada, y la debilidad de Universitario al caer en provocación de Gimnasia

El periodista Erick Osores dijo que fue inadmisible la patada que dio José Carvallo a un jugador de Gimnasia tras la victoria de Universitario. (Erick y Gonzalo)

Universitario de Deportes venció 1-0 a Gimnasia y Esgrima de La Plata por la última fecha de la Copa Sudamericana. Al final del encuentro hubo una pelea entre los jugadores de ambos equipos. El periodista Erick Osores criticó el accionar de los futbolistas ‘cremas’, en especial la patada del portero José Carvallo y manifestó que se marcaron un “autogol” para su encuentro por los play off a octavos de final de la competición de Conmebol.

“La imagen es contundente. La ‘U’ va a perder a su arquero para el partido contra Corinthians. José Carvallo va y el que se come el ‘galletón’ (golpe) es el hombre que lo venía siguiendo. Es inadmisible. Gimnasia no tenía nada que perder, estaba fuera. Hoy (miércoles 28 de junio) Universitario ganó, pero pierde al portero”, sostuvo en el programa ‘Erick y Gonzalo’.

“En la de Andy Polo, no veo que él agreda. Más bien, yo creo que el chico de Gimnasia, Alexis Steimbach, que fue suplente, lo provoca. Dice que lo insultó y seguro lo hizo porque Polo no tenía nada que hacer ahí. Yo creo que la de Polo la va a salvar. En la de José Rivera fue en la mitad de la cancha. Va corriendo detrás de dos o tres hombres a intentar pegar patadas, pero no agarró a nadie”, detalló.

Además, Osores explicó que los jugadores debieron manejar mejor la situación: “En Gimnasia no me importa a quién vayan a suspender, total es un tema del equipo argentino que ya no va a competir. En la ‘U’, creo que, independientemente de la bronca que pueda generar un final y las palpitaciones, se hizo un autogol. No digo que sea fácil controlarse y que debe de hacerlo obligatoriamente porque el jugador puede perder los papeles”.

“Claramente, ya con el resultado puesto y siguiendo con vida en la copa. Caer en la provocación. No lo entiendo. Espero que esta imagen no la validen o que no la consideren prueba. De todas maneras, van a castigar de oficio y a la ‘U’ le va a pasar algo. Le van a meter multa, le van a sancionar al arquero y a otro jugador. Quizás a Polo. Ya arrancas perdiendo ante tu siguiente rival”, afirmó.

Finalmente, el periodista mencionó que de todas formas los ‘cremas’ tendrán, como mínimo, a un futbolista suspendido: “Esto ameritaba cabeza. Universitario a clasificado, pero perderá, ojalá me equivoque, a uno o dos jugadores. Carvallo es seguro”.

Erick Osores analizó la clasificación de Universitario

Osores también habló acerca de sus impresiones de la victoria de Universitario ante Gimnasia. Declaró que el elenco ‘estudiantil’ dejó escapar su oportunidad de quedar primero en el grupo G, pero que igual es importante haber logrado la clasificación a los play off de la Copa Sudamericana. Asimismo, contó la explicación que le dio Carlos Galván acerca del comportamiento de los futbolistas argentinos cuando pierde.

“Es una buena clasificación y un buen logro para Universitario. Por supuesto que es valioso. Ha pasado como segundo. Creo que el objetivo era pasar como primero, pero eso dependía de Goiás, que también defendía su primer lugar”, dijo el periodista.

“De alguna manera, Universitario pierde la ventaja y la preferencia en los partidos ante Goiás y Santa Fe. Son partidos que pudo resolverlo de otra manera, por lo menos ante el equipo brasileño que tuvo mala suerte en el final. Ante el cuadro colombiano la acción de Cabanillas y el arbitraje por esa mano de Robinson también fue clave”, expresó.

Por último, Osores relató lo que el exdefensor le comentó sobre el comportamiento del futbolista argentino: “El otro día estábamos con Carlos Galván acá (en el programa) y yo le pregunté algo que tenía atragantado hace mucho tiempo. Le dije Carlos, en ese partido contra Cristal que ellos perdieron, ¿Qué pasó con las expulsiones? Le pregunté porque Julio Rivera y Prince Amoako se terminaron yendo. Me respondió que seguramente queríamos llevarnos algo”.