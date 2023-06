Quiénes son los peligrosos delincuentes extranjeros que protagonizaron el secuestro de la empresaria en Los Olivos

Los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) lograron rescatar a ña empresaria y detener a tres de los delincuentes extranjeros, en el distrito de Los Olivos. (Mininter)

En un valeroso operativo, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) lograron frustrar, la mañana del jueves 22 de junio, el secuestro de una empresaria proveedora del Estado, en el distrito de Los Olivos. La víctima había sido interceptada a bordo de su camioneta por un grupo de delincuentes de nacionalidad venezolana, a escasos metros de la puerta de un colegio, donde minutos antes había dejado a su menor hijo.

Al momento que los hampones extranjeros la interceptaron, la mujer se encontraba con su seguridad, pero esto no fue impedimento para frenarlos en su intención delictiva. Al ver que el acompañante de la empresaria estaba armado le dispararon para reducirlo y la metieron a la fuerza dentro de otro vehículo para darse a la fuga.

El pánico y la desesperación se apoderaron de la víctima, quien temió por su vida. Un vecino de esta zona se percató del hecho y dio un rápido aviso con una llamada telefónica al 105. De forma inmediata, agentes policiales dieron con el vehículo sospechoso en el que iba la empresaria y sus captores.

Una civil recibió tres impactos de bala en medio de balacera que desataron los hampones venezolanos para fugar con la empresaria secuestrada. (PNP)

Al percatarse que eran seguidos, los extranjeros abrieron fuego contra los uniformados, sin importar que en los 15 a 20 minutos que duró la persecusión habían niños y ancianos por las calles en las que se desplazaban. La ferocidad de estos delincuentes se terminó al quedar cercados por las fuerzas del orden en la calle José Santos Chocano.

“Todo ha sido en la puerta del colegio de mi hijo, cuando él ya había ingresado al colegio. Todo fue muy rápido, yo iba subir a mi vehículo para manejar, mi seguridad estaba parado acá afuera para subir y de frente se fueron a mi seguridad, le dispararon y luego me agarraron a mí. Quisieron subir a mi camioneta pero no pudieron manejarla, es por eso que me trasladan al auto de ellos”, relató la empresaria, tras ser rescatada.

Reducido en el suelo, uno de los secuestradores venezolanos declaró a la prensa: “Dios me los bengida a todos. Fue una equivocación, estabamos trabajando”.

El general PNP Roger Pérez, jefe de la Dirección Región Policial Lima, reveló que los detenidos tienen antecedentes por secuestro y otros delitos.

Uno tiene antecentes en Chile

De acuerdo a información de la policía, los detenidos fueron identificados como Frank Silva Romero, Anverso José Méndez Tomar y William José Alfonzo Palacios, a quienes se les incautó tres armas de fuego y municiones. Un cuarto integrante de esta peligrosa banda, quien hacía de conductor, llegó a escapar.

“Uno de los tres tiene antecedentes en Chile. Estuvo en ese país, pero aparentemente habría huido de la justicia chilena, porque tiene antecedentes por homicidio y secuestro. Llegó al Perú posiblemente al pasar por la frontera sin control migratorio. Ese es el reporte que nos da la policía del hermano país”, detalló.

Víctima de secuestro en Los Olivos reveló las amenazas y el terror que vivió antes de su rescate.

El alto mando policial también informó que esta banda no se conformó solo para realizar el golpe contra la empresaria, quien -según su propio relato- manejaba grandes cantidades de dinero por sus negocios, sino que ya venía operando meses atrás y el grupo criminal estaría involucrado en otros secuestros del mismo tipo.

“Por las primeras informaciones que tenemos, aparentemente esta banda ya estaría operando desde antes y habría cometido otros hechos similares. Ese mismo vehículo que usaron para la empresaria ya había sido visto en otros secuestros al paso”, detalló el jefe policial.