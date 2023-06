Willian ‘Periquito’ Chiroque: la revelación de Perú en la Copa América con más de 30 años, que ahora se dedica a plantar limones

Willian Chiroque decidió retirarse del fútbol en el 2018.

Había un futbolista muy habilidoso que pasaba entre dos chilenos con facilidad, gambeteaba a los colombianos, corría como si tuviera tres pulmones, lo fauleaban y se volvía a parar como si nada, todo eso en la Copa América 2011. Willian Chiroque se lució con la camiseta de la selección peruana aquel año, era una revelación, tanto así que la prensa extranjera se rindió a sus pies, no dejaban de elogiarlo y los argentinos le decían ‘pibe’, y no sabían que el talentoso ‘Periquito’ tenía 32 años.

Sergio Markarián confió en el atacante nacional, y lo puso hacer dupla con Paolo Guerrero. Fue una de las figuras del torneo que tuvo como sede en Argentina, Perú quedó en el tercer lugar y fue como si volviera a nacer, pues grandes equipos del exterior lo querían fichar, hasta Jorge Sampoli lo llamó para convencerlo para formar parte de la ‘U’ de Chile, pero hubo un asunto que terminó por romper su sueño de dar el gran salto.

El querido Chiroque se confesó con Infobae Perú, y contó varios pasajes de su vida futbolística y qué pasó con él después de retirarse de la pelota hace cinco años. Además, defendió al ‘Depredador’ de las críticas por su convocatoria a la ‘blanquirroja’ a sus 39 años.

- Muchos se preguntan, ¿qué es la vida de Willian Chiroque?

Bueno no es nada lejos de lo que yo conozco que es la agricultura, me incliné por el campo, que es lo que me gusta. Estoy en un proyecto de siembre de plantación de limón que tengo en mi pueblo la Pilca. Vivo en Sullana y viajo cada 10 días y estoy una semana haciendo lo que requiere la planta como abonarlas, regarlas, limpieza, recoger el producto que es el limón. Esa son una de mis cosas del día a día.

- Entonces, te alejaste del fútbol completamente...

Un poco, pero trato de ayudar a los niños, a que descubran sus cualidades y a que sepan que pueden más sobre el fútbol. Trato de ayudarlos porque no lo tuve en su momento. Les aconsejo para que lleven la profesión con humildad, disciplina, y dedicación, cosas que son importantes si quieres dedicarte al fútbol.

- ¿Pensaste en convertirte en técnico de fútbol?

No, para nada. Solo ayudo en temas de entrenamiento, pero en academias a menores y al equipo de mi pueblo que es Pilca (Región de Piura). Luego ya se verá, como siempre digo, nunca hay que decir que no, pero ahora no lo sé.

- Y qué recuerdos tienes de esa Copa América 2011...

La verdad que todo lo que sucedió en aquel momento, lo tengo siempre en mis recuerdos que jamás se olvidan. Me pasaron muchas cosas lindas. Fue un grupo que viajó a Argentina sin hacer mucha bulla y regresó dándole alegría a la gente, todos festejaron por lo que logramos. Jugamos buenos partidos, eso sirvió para ponernos en un lugar bonito a todos, que la gente te reconozca por estar en la selección. No hay palabras para expresar tanta alegría.

- Aquella vez hiciste dupla con Paolo Guerrero, ¿qué opinas sobre las críticas de que no debería estar en la selección peruana por su edad?

Fue un placer jugar con él, es algo que Dios me brindó para jugar con un grande como Paolo. No me gusta opinar mucho, pero Paolo es un grande, no dejemos que un jugador como él esté fuera de la selección. Para mí, tiene que estar siempre, le hace mucho bien a la selección, le da jerarquía y es un ejemplo para los chicos que están en el equipo. Es una persona a seguir y deben respaldarlo.

- La edad no importa, verdad....

Eso no tiene que ser algo por la que se le debe criticar a un jugador y menos a uno como Paolo. Mientras esté bien físicamente que siga, yo lo veo muy bien. Llena de energía la selección por cómo es como persona y como jugador.

- ¿Recuerdas cuando los comentaristas argentinos te decían ‘pibe’ cuando estabas en la Copa América 2011?

Sí, claro, cómo no hacerlo. Me pusieron de 23 años cuando tenía cerca de cumplir 33 años. Me reí mucho, pero fue algo tan lindo. Esa Copa América fue un momento divino, lo vivimos todos, desde los utileros hasta los dirigentes.

- ¿Todavía te arrepientes de no haber llegado a la ‘U’ de Chile cuando te lo pidió Jorge Sampaoli?

Yo le debo mucho al fútbol porque me dio mucho, y no haber podido salir al exterior no fue algo que no quise, fue por mi situación contractual en ese momento. No se dio y eso me dolió mucho, por eso terminé mal con los dirigentes de Juan Aurich. Estaba más que convencido en irme a jugar a Chile y siempre se lo voy agradecer al profesor Sampaoli por lo que hizo conmigo, pero no se dio.

- ¿Hubo otras propuestas de otros clubes del exterior?

Sí, del fútbol argentino, Japón y la segunda de España. Fueron los equipos de Estudiantes de La Plata, Colo Colo, y uno de México también. No llegué porque Aurich pidió mucho más de lo que ofrecieron esos equipos, no tenía cláusula de salida. Me molestó mucho que no se concrete porque no conseguí nada al final. Aurich pedía mucho dinero por mí y yo no tenía edad para tanto.

- ¿Qué opinas que Juan Reynoso esté al mando de la selección peruana?

Primero, es una excelente persona, muy buen entrenador. Lo poquito que me tocó disfrutarlos en el Aurich, me dejó mucho y sé que en la selección, el profesor hará todo por tener éxito. Le dará muchas alegrías al pueblo peruano y cumplirá todas sus metas.

- ¿Hay algún jugador nuevo que creas que tiene una gran futuro?

Sí, el chico de Alianza Lima, Bryan Reyna es muy bueno. Hay que seguirlo porque tiene muchas virtudes.

- Es verdad de que curabas tus lesiones con hierbas medicinales...

(risas) Sí, no me gustaba mucho el tema de las máquinas, sé que eran muy buenas, pero me sentía mejor con mis hierbas naturales, eran bien buenas. Me pedían la receta mis compañeros, el que me pedía más era el ‘Burrito’ Ascoy y unos más ja,ja,ja,ja. Los entrenadores solo me miraban, y me preguntaban cómo hacía con las hierbas.