Un día como hoy, Perú perdió el repechaje ante Australia y no pudo asistir al Mundial Qatar 2022

Perú perdió frente Australia por penales en el Repechaje rumbo al Mundial Qatar 2022. (Getty Images)

Luis Advíncula tirado en la cancha llorando desconsolado, y los hinchas peruanos frente a sus televisores con el corazón destrozado viendo cómo Australia celebraba su clasificación al Mundial Qatar 2012. Sin dudas, ese fue el momento más duro que vivió la selección peruana en los últimos tiempos: un golpe que no se veía venir, y difícil de superar. Hoy, 13 de junio, se cumple un año desde que Perú perdió la chance de meterse en la Copa del Mundo tras caer de la peor manera contra los australianos en el repechaje.

Todas las esperanzas estaban en este encuentro. Volver al Mundial era el sueño que tenía que repetirse, pero no fue así. La selección australiana volvió a la realidad a Perú, le hizo un partidazo y dejó sin piso al equipo de Ricardo Gareca, quienes intentaron reaccionar, sin embargo no alcanzó en los 90 minutos y suplementarios. Se vio un equipo totalmente desconocido. La tanda de penales terminó por volverse una pesadilla, pues se perdió por 5-4.

La primera imagen que se viene a la mente son los movimientos circenses de Andrew Redmayne en el arco de los ‘canguros’, quien ingresó por Mathew Ryan minutos antes de la definición desde los doce pasos, una estrategia táctica del entrenador Graham Arnold. Y sí que funcionó ya que se volvió en figura de su equipo luego de taparle el penal a Alex Valera.

El delantero de Universitario de Deportes tuvo la mala suerte de que su disparo sea atajado por Redmayne desatando la euforia de los australianos y el dolor de los peruanos. Mucho se habló después de ese choque; el exceso de confianza, algunas licencias permitidas, y hasta de una pelea en el camerín nacional. Lo cierto es que esa derrota aún duele.

Hubo consecuencias. Eso provocó la salida de Ricardo Gareca, dejó el mando de la ‘bicolor’ tras siete años. El ‘Tigre’ se fue de La Videna con el gran logro de regresar a Perú a una Copa del Mundo después de 36 años. Semanas después, Juan Reynoso fue designado como nuevo técnico y ahora está a puertas de empezar su primera Eliminatoria Sudamericana.

(Video: Conmebol)

La depresión de Edison Flores

Luego de la derrota ante Australia poco a nada se habló de ese momento. Los jugadores de la selección peruana no quisieron tocar ese tema y guardaron silencio por varios meses. Después de un tiempo, Edison Flores se refirió acerca esa tarde del 13 de junio del 2022. El ‘Orejas’ confesó que le costó mucho superar esa caída y reconoció que hubo exceso de confianza.

“Quedó una ilusión de poder ir al Mundial. A mí me chocó bastante esa parte porque así como todos estábamos confiados de poder ir, de estar ahí. Uno soñaba de estar en el Mundial antes de jugar ese partido, uno se ve siempre bien en pensamiento, no poder estar en esa parte fue difícil. A los días después del partido, lloré cuando estaba solo. Yo diría que me deprimí, me puse triste y lo peor llegó cuando fue el Mundial. Uno se ponía en la cabeza y decía nosotros debimos estar ahí, qué hago acá”, declaró el volante en el programa ‘Cojo y Manco’.

Flores aseguró que le sorprendió cómo jugaron los australianos, pues eran totalmente diferentes como se habían imaginado. Además, manifestó que la ‘blanquirroja’ demoró mucho en reaccionar, y la suma de todo eso le costó la clasificación al Mundial Qatar 2022.

“Yo estaba en el banco ese partido, creo que en el primer tiempo ellos jugaron mejor que nosotros, hasta yo me sorprendí. Australia tenía cosas importantes, aparte que se defendía muy bien, también atacaba. Nosotros teníamos la idea de que solo se iba defender, nos agarró sorprendidos. Yo decía acá puede pasar de todo, se puede perder, se pueda ganar. Por mi mente pasó eso. El segundo tiempo mejoramos, pero la propuesta cambió. Físicamente estaban muy bien. Nosotros nos encontramos con un Australia diferente a lo que teníamos en mente, pensé que iba a ser un partido donde íbamos a dominar y toda la prensa vendía eso. Se vendía mucho de que éramos favoritos”, añadió.