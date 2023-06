Rodrigo González y su dura crítica contra el ‘Gato’ Cuba por dejar sin cama a Ale Venturo. | Amor y Fuego.

Sigue saliendo a la luz más detalles de la separación de Rodrigo Cuba y Ale Venturo. El futbolista tomó la decisión de abandonar el departamento que compartía con la empresaria y se llevó todos sus muebles.

Aunque en un primer momento esta decisión no fue una sorpresa para los que siguen de cerca este caso, lo que luego dijo Melissa Paredes causó gran indignación, pues aseguró que el ‘Gato’ se llevó el colchón de la casa y dejó sin un lugar cómodo a la empresaria.

Asimismo, la exmodelo reveló que Ale Venturo tenía que sentarse prácticamente en el piso para poder darle de lactar a su bebé, que a penas tiene unos meses de nacida. Toda esta información fue corroborada por el programa ‘Amor y Fuego’.

Rodrigo Cuba se enfoca en su mudanza e ignora las críticas. (Instagram)

De acuerdo a las imágenes que difundió el magazine de Willax Televisón, Rodrigo Cuba llegó con un camión de mudanza para llevarse todos los muebles del departamento y lo dejó casi vacío.

Por su parte, Ale Venturo tuvo que comprar un nuevo colchón y cama para tener un lugar cómodo y así poder alimentar a la pequeña que tiene junto al futbolista del Sport Boys.

Como era de esperarse, Rodrigo González opinó sobre este tema, cuestionando duramente al ‘Gato’ por no tener nada de empatía con la mamá de su última hija, además de entrar al juego de quitarle objetos por ya no estar juntos.

Rodrigo Cuba no quiere tener una guerra con Ale Venturo tras finalizar su relación.

“Un poco cutre estar en ese plan de que ‘me llevo el colchón’ y si encima es la mamá de tu hija. Te has portado como te vienes portando desde que ella estaba embarazada y te llevas el colchón. Ese gato es bien techero”, comentó.

Asimismo, para el conductor de ‘Amor y Fuego‘, hacer lo que hizo el deportista habla mal de él como persona. “No se trata de presupuesto holgado o apretado. Eso es la esencia, se nace cutre. Hacerle eso a una pareja habla mal de ti”, indicó.

Finalmente, Gigi Mitre señaló que es muy probable que Rodrigo Cuba no cuente con presupuesto para amoblar el departamento que ahora alquiló, pues como no se encuentra jugando, el Sport Boys no le estaría pagando.

Rodrigo Cuba habló sobre su separación

Rodrigo Cuba rompió su silencio sobre su separación de Ale Venturo, indicando que en estos momentos se encuentra tranquilo, además que lo más importante es el bienestar de la pequeña hija que tienen juntos.

“Si he ido a ver a mi bebita y eso es lo más importante, que siempre pueda estar cerca de ella, pendiente de ella e involucrarme en su crianza”, expresó el deportista al programa ‘Amor y Fuego’.

Además, el futbolista se mostró bastante dudoso cuando le consultaron por qué su expareja había dicho que le tenía temor a su familia, indicando que no deseaba iniciar un enfrentamiento legal con él. “No lo sé, yo no sé a qué se refiere ella con temor”, indicó.

Ale Venturo revela que le tiene miedo al papá de Rodrigo Cuba.

Finalmente, cuando le preguntaron sobre su vínculo con Gianella Rázuri, con quien fue captado divirtiéndose en una discoteca de Barranco, el jugador del Sport Boys indicó que no iba a hablar sobre su vida privada. “Yo no tengo nada que declarar, señaló.