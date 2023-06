Ivana Yturbe confesó que perdió un bebé junto a Beto da Silva: “Fue un momento complicado”

Ivana Yturbe reveló que perdió un bebé con Beto da Silva. (YouTube)

Ivana Yturbe estuvo como invitada en el canal de YouTube de Verónica Linares, donde habló de varios aspectos de su vida como el difícil momento que vivió cuando perdió a su bebé con Beto da Silva. La modelo dejó a más de uno sorprendido al revelar que antes del nacimiento de su hija, tuvo un embarazo que no pudo concluir.

Todo sucedió cuando la periodista estaba contando que cuando salió embarazada de su segundo primogénito le dijo a su esposo que no le comente a nadie, pues no quería hacerlo público y “no sabes qué va a suceder”. Esta historia hizo que la exchica reality abriera su corazón y confesara lo que sucedió cuando intentaba formar una familia.

“De hecho, yo antes de tener a ‘Almu’ (Almudena) tuve una pérdida”, comenzó revelando Ivana Yturbe.

La modelo señaló que fue un momento complicado porque en los medios de comunicación se especulaba de que estaba en la dulce espera, cuando en realidad estaba pasando por una de las peores situaciones de su vida al lado de Beto da Silva.

“Fue complicado porque todo el mundo en la tele decía: ‘está embarazada, está embarazada’ y no estaba embarazada, estaba pasando por un momento que no fue muy lindo”, agregó, para luego señalar que con su segundo embarazo quiso ser más reservada. “Todavía no pasaba los tres meses, entonces siempre hubo ese temor que algo podía pasar, por eso con ‘Almu’ sí me lo quedé más guardadito (la noticia)”.

“No me tuvieron que hacer legrado, nada, solo con pastillas que me dio el doctor para que todo esté bien y nada, fue una experiencia nada agradable y encima que todo el mundo en la tele (decía): ‘¡Ay está embarazada y no lo quiere decir!’”, concluyó.

Recordemos que el 8 de octubre de 2021, Ivana Yturbe se convirtió en madre de una niña, fruto de su relación con Beto da Silva con quien se casó en febrero del mismo año. Ambos se mostraron muy emocionados con la llegada de su pequeña y utilizaron las redes sociales para comunicar de su nacimiento.

Ivana Yturbe y su confesión sobre Jefferson Farfán

Durante la misma entrevista con Verónica Linares, Ivana Yturbe habló sobre su mediático romance con Jefferson Farfán, con quien salió por un corto tiempo luego de terminar con Mario Irivarren. Según la exchica reality, el “despecho” la motivó a tener una relación amorosa con el exfutbolista.

“Fue un momento de despecho, era chibola y estaba recién terminada”, señaló en un inicio la excompetidora de ‘Esto es Guerra’, aunque nerviosa por referirse a Jefferson Farfán. “Yo ya no tengo su teléfono, mi esposo sí y él no tiene ningún problema, en algún momento han compartido en la selección”.

Tras dejar en claro que a Beto Da Silva, no le afecta que hable sobre una de sus exparejas; Ivana Yturbe sostuvo que ella en algún momento se sintió insegura de tocar el tema. Sin embargo, ahora no tiene problemas en recordar su fallido romance con el ‘10 de la calle’.

“Ya estoy en una edad y en una etapa de mi vida ya… lo que hice, lo hice y ya es de mi pasado. No me arrepiento de nada, estoy muy tranquila ahorita. Estoy tranquila con lo que hice en el pasado, una aprende de los errores, a no cometerlos. Fue lo que fue y lo que tuvo que ser y ya está, ya pasó, Los dos compartimos algo bonito y ya”, explicó.