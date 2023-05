Sergio George se refirió a las pifias que recibió Michelle Soifer en concierto: “Está bien que la abucheen” | YouTube

El lamentable suceso que vivió Michelle Soifer en el Reggaeton Lima Festival llamó la atención de todos y se hizo viral en las redes sociales. Y es que la artista se presentó en el mencionado evento donde en un inicio no fue registrada, por lo que muy pocos de los asistentes se habían enterado de su participación.

El hecho fue rechazado por diversos artistas nacionales, quienes mostraron su solidaridad con la cantante, pues vivió un mal momento sobre el escenario. Por ello, más de uno alzó su voz y mencionaron que no se debe hacer esto con nadie y mucho menos con un peruano en su propio país.

Recientemente, Sergio George y Yahaira Plasencia fueron invitados al programa de entrevistas llamado ‘Ventana de emergencia’ de Carlos Orozco. Allí, el productor musical se refirió a los ataques que recibió la artista peruana en el escenario, sin embargo, sorprendió al afirmar que no estaban mal las pifias hacia un cantante.

“Está bien que te abucheen”, comentó al inicio dejando sorprendida incluso a la propia Yahaira Plasencia.

Sergio George se refirió a las pifias a Michelle Soifer.

Seguido, relató cuál era el motivo por el que decía estas palabras. Por ello, se animó a contar unas experiencias que vivió en diversos escenarios, donde fue víctima de abucheos hacia él y los artistas a los que acompañaba. “Yo estaba en Francia y en Buenos Aires en el 94. En Francia llegamos tarde al evento porque el promotor no quiso pagar, pagó tarde. Un show con Celia Cruz, Oscar de León, Marc Anthony y la India. Llegamos horas después, finalmente el promotor pagó algo.”, relató.

“La gente ya estaba rebelde. Comenzó a cantar la India conmigo en el piano y la gente abucheaba y quería a Óscar de León con Celia. India comenzó a insultarnos y tiraron una botella que casi me cae. Oscar de León salió a decir que paren, que no es culpa de nosotros”, comentó Sergio George como una de sus anécdotas sobre la mala reacción del público.

Otro momento parecido lo vivió en Argentina, cuando al salsero Marc Anthony le pasó lo mismo, pero ya actualmente el público lo recibe con los brazos abiertos y hasta llena estadios. “En Argentina abuchearon a Marc Anthony en el 94, no sé por qué, yo estaba en el piano y comenzaron a gritarle fura y ahora va Marc Anthony a argentina y llena estadios”, afirmó el productor.

Sergio George se refirió a las pifias en contra de Michelle Soifer. (YouTube)

Finalmente, hizo una reflexión sobre lo sucedido y señaló que un momento como este no termina con tu carrera, lo que si puede destruirte musicalmente es no tener canciones. “Eso no te destruye la carrera, lo que te destruye es no tener hits”, sentenció.

Michelle Soifer afirma que no notó las pifias en su contra.

Luego de que las pifias se hicieran virales en redes sociales, todos querían saber cómo se sentía Michelle Soifer respecto a lo sucedido. La artista se presentó el martes 23 de mayo en el programa ‘América Hoy’ y habló al respecto. En un inicio, afirmó que como cantante está expuesta a estas situaciones, pero no tenía por qué parar su trabajo.

“Yo creo que los artistas siempre nos vemos expuestos a estos tipos de cosas, a personas que no están de acuerdo o que se pasan un poquito de la raya, como en este caso. Yo lo tengo claro, yo sé cuál es mi carrera y la profesión que yo elegí. Siempre voy a tener la mejor de las caras ante una situación como esa. Como artista profesional, yo voy a continuar mi espectáculo y dando lo mejor para el público”, precisó Michelle.

Michelle Soifer se pronunció luego de ser abucheada en el Estadio San Marcos. (América TV)

Sin embargo, sorprendió al señalar que nunca escuchó los abucheos y afirmó que las quejas se debían a los problemas técnicos y no por su presencial. “Yo me enteré de todo esto después. Es más, yo terminé mi show y me fui campeona. Feliz, ¿me entienden? Yo en ningún momento los escuché (al público pifiándola), para nada. Cuando ellos gritaron esa palabra (en referencia a ‘Fuera mie***’), yo no estaba en el escenario. Yo pongo videos en la pantalla, pero yo no estaba allí”, sostuvo.