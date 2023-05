Hernán Barcos abrazó a Christian Cueva en entrevista y dejó contundente mensaje por críticas sobre su rendimiento en Alianza Lima

Como de un padre a su hijo, el argentino elogió a 'Aladino' tras ganar el Torneo Apertura. (Video: Liga 1 Max).

Hernán Barcos y Christian Cueva protagonizaron emotivo momento luego de que Alianza Lima se corone ganador del Torneo Apertura de la Liga 1. El delantero argentino recibió un fuerte abrazo del ‘10′ peruano y aprovechó para dedicarle algunas palabras respecto a las críticas que sufrió por su rendimiento.

Te puede interesar: Gol de Hernán Barcos tras jugada de Christian Cueva para el 2-1 en Alianza Lima vs Binacional por Liga 1

El ‘Pirata’ se encontraba declarando a ras del campo del estadio Alejandro Villanueva cuando ‘Aladino’ se le acercó y lo abrazó. En ese instante, el ‘nueve’ destacó al ‘incaico’, el cual venía siendo cuestionado por su papel con el equipo ‘íntimo’ previo al triunfo de hoy ante Deportivo Binacional.

“Este es un crack, siempre lo digo, lo defiendo, no tengo que ni defenderlo porque se defiende solo. Hay muchos que critican, muchos que hablan, pero este es uno de los líderes que tiene Alianza Lima, estando bien, mal o regular, está siempre ahí con nosotros, compitiendo, le toque o no le toque. Cuando le toca saca la magia que todos queremos, a veces me pongo al lado de él, a ver si me pasa un poquito, pero es un ejemplo para todos”, declaró.

Palabras de Christian Cueva para Hernán Barcos

La respuesta de Christian Cueva no tardó en llegar. “Feliz de conseguir un objetivo importante, la verdad que ha sido duro, en lo personal, pero siempre he sabido que esta carrera es bonita, no es fácil, tengo unos compañeros magníficos que me apoyan, el caso de Hernán es algo especial, desde que llegué a este club tan lindo que soy hincha, me dio su apoyo”.

Te puede interesar: Goles de Hernán Barcos para doblete en Alianza Lima vs Binacional de Liga 1

Luego, ‘Aladino’ opinó de las críticas que recibió. “Estoy acostumbrado a eso, entiendo porque sabemos la camiseta que estamos vistiendo y a veces un silbido duele, me pasó también en mi selección, pero hay que seguir, queda simplemente demostrarme a mí mismo”.

Por último, el ‘10′ se refirió a la Copa Libertadores. “Vamos a celebrar, pero no nos vamos a ir de algo muy importante que tenemos, que es estas dos finales que tenemos, nos vamos a preparar mucho para eso y, con Dios mediante, sé que podemos revertir esa situación”.

Hernán Barcos y Christian Cueva celebrando el gol del peruano en Alianza Lima vs Deportivo Binacional.