Jossmery Toledo fue víctima de broma por parte de un fan en discoteca: “Yo te vi en Cusco la vez pasada”

Fans se burla de Jossmery Toledo y la deja sin palabras | América TV

Jossmery Toledo se ha alejado de la televisión luego de su ampay con Paolo Hurtado, futbolista peruano que se encontraba casado con Rosa Fuentes, con quien además espera su tercer hijo. El programa de Magaly Medina emitió las imágenes y tras ello la popular ‘Tombita’ prefirió mantenerse en reserva.

A dos meses de lo sucedido, la exchica reality se luce trabajando como modelo y animadora de discotecas, además de mostrar en sus redes sociales que se encuentra preparándose para competencias de fisicoculturismo.

Es así que, recientemente, Jossmery Toledo se lució en una discoteca en Ica, donde apareció como reportera y entrevistaba a los asistentes de la mencionada fiesta. A todos les preguntaba sobre su soltería y cómo se encontraban divirtiéndose, pero no imaginó que uno de ellos le jugaría una curiosa broma.

En el recinto se encontraban algunos extranjeros con quienes también conversó. Dos jóvenes asiáticos fueron cuestionados por la expolicía y ella les preguntó por su nombre, luego de que uno le mencionara que se llamaba Cheng, le consultó desde dónde llegaba a esta fiesta y, sorprendentemente le respondió que llegaba desde Cusco, lo que dejó boquiabierta a la modelo.

Jossmery Toledo sufrió broma por parte de fan.

El turista no se quedó callado y al ver asombrada a Toledo continuó y le jugó una broma: “Yo te vi la vez pasada”, mencionó en referencia a la ciudad imperial del Perú. Jossmery no supo que decir y solo echó a reír un tanto avergonzada por lo dicho por el extranjero.

Como se recuerda, la influencer fue captada con Paolo Hurtado en Cusco, ciudad donde el popular ‘Caballito’ juega para el equipo de Cienciano. Ambos tuvieron un tour amoroso en el que, además de conocer diversos espacios de la ciudad imperial, lucieron su amor ocultándose de los demás.

Jossmery Toledo se pronunció por primera vez luego del ampay

Varias semanas luego del ampay de Paolo Hurtado con Jossmery Toledo, la expolicía mencionó que no hablaría del tema con ningún medio y prefería mantener el silencio, pese a haber sido acusada de terminar con un matrimonio.

Luego de recibir cientos de críticas en televisión y redes sociales, decidió responder fuerte y claro ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’. La modelo fue interceptada por las cámaras del programa de Willax y le consultaron sobre su actual relación con el futbolista peruano.

Sorprendentemente, afirmó que no tenía nada que ver con el ‘Caballito’ y que, por el contrario, prefería estar soltera.

Jossmery Toledo saca cara por sus shows. (Captura)

“Yo no voy a hablar nada de la señora. Yo estoy soltera desde hace un buen tiempo, feliz, contenta, enfocada en lo mío. Yo por mis valores estoy soltera, las mentiras tienen patas cortas, yo creo que ustedes tienen unas imágenes donde él entra a su casa, se queda ahí con ella, comparte también muchas cosas con ella, va también a su nuevo local. Creo que la gente se da cuenta de todo, yo voy a seguir con lo mío, haciendo mis eventos, enfocada en mis cosas y habrá otra Jossmery”, dijo.

Además, Jossmery Toledo aclaró que el romance que experimentó con Paolo Hurtado no puede considerarse como una relación amorosa, ya que lo que compartieron fue construido sobre engaños, lo que insinúa que el futbolista le fue infiel en varias ocasiones.

“No sé si, en verdad, fue una relación, porque todo fue una mentira. Nada, simplemente ya no quiero hablar más del tema, dejar todo en el pasado, si me equivoqué, ya no voy a caer en lo mismo y las mentiras tienen patas cortas”, añadió.

Jossmery Toledo declara sobre su vínculo con Paolo Hurtado: “Por mis valores estoy soltera”. | Amor y Fuego.

Además, comentó que no lucraría con lo que pasó, ni mucho menos con su versión. Aseguró que con el paso del tiempo todo comenzará a revelarse poco a poco. “La gente va a sacar sus propias conclusiones cuando vean todo después, yo simplemente me voy a enfocar en lo mío. No me voy a sentar en algún programa a lucrar con esto o sacar algún beneficio, porque la verdad es que no lo necesito”, finalizó.