Dina Boluarte: Comisión del Congreso debate hoy proyecto para que despache de forma remota

La presidenta Dina Boluarte no puede viajar al extranjero desde que asumió el cargo | Composición Infobae

La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso ya tiene listo un predictamen que recomienda aprobar la propuesta de la presidenta Dina Boluarte de despachar de forma remota cuando viaje al exterior. Este documento será debatido en la sesión del grupo de trabajo citado para las 3 de la tarde de hoy.

Según la agenda del Parlamento, la Comisión de Constitución y Reglamento que preside el congresista Hernando Guerra García (Fuerza Popular), citó a los integrantes a la reunión extraordinaria para ver, como único punto de la sesión, el oficio que considera oportuno apoyar el pedido del Ejecutivo. De aprobarse el predictamen, éste será elevado para su debate ante el pleno del Congreso.

Como se recuerda, el propio Guerra García manifestó ayer que la solicitud del Despacho Presidencial es un “asunto de Estado” y como tal debía ser atendido en la brevedad para darle una solución.

“Dada la urgencia de la coyuntura internacional por la que pasa nuestro país, esto es un asunto de Estado. Vamos a ponerle prioridad a este proyecto, vamos a trabajar de manera acelerada para poder sacar un dictamen y votarlo a la brevedad”, declaró Guerra García.

¿Qué dice el predictamen?

El predictamen de la comisión sugiere aprobar el proyecto “como resultado del análisis respectivo”. De esta forma, se recomienda incorporar el artículo 8-A en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, respecto al encargo del despacho presidencial y su gestión remota, solo si no se cuenta con vicepresidente en ejercicio.

La Comisión de Constitución y Reglamento evaluará el predictamen que sugiere aprobar el proyecto del Ejecutivo.

El principal argumento para dar luz verde al pedido del Ejecutivo, es buscar “compatibilizar el normal ejercicio de la función presidencial de representación del Estado peruano en el extranjero, así como la dirección de la política internacional con el ejercicio de las funciones regulares del despacho de la presidencia de la República ante la ausencia de los dos vicepresidentes”.

En uno de los párrafos del documento se será debatido hoy, se lee: “De no contar con vicepresidentes en ejercicio, y de manera excepcional, el presidente de la República se mantiene a cargo del despacho presidencial empleando tecnologías de la información y comunicación (TIC). Es obligatoria la implementación de mecanismos de ciberseguridad para el uso de dichas tecnologías.”

El Proyecto del ejecutivo

La propuesta legislativa presentada por el Despacho Presidencial busca permitir que la jefa de Estado desarrolle de manera remota su cargo como presidenta de la República. Este proyecto plantea la modificación de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, a fin de “facilitar la diplomacia presidencial” y “fortalecer la política internacional”.

Este polémico pedido, considerado peligroso para la seguridad del Estado por algunos expertos, se hizo a partir de que la actual mandataria no cuenta con vicepresidentes en ejercicio para que puedan asumir su puesto mientras ella se encuentre de viaje.

“No estamos ante una ley con nombre propio; estamos ante una ley que resuelve un problema fáctico: que nuestra Constitución no previó que no tengamos dos vicepresidentes”, precisó el titular del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, en su presentación ante la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso hace unos días.

Alberto Otárola afirmó, en la Comisión de Constitución del Congreso, que el Poder Ejecutivo busca que la jefa de Estado pueda cumplir con su obligación de dirigir la política exterior del país | ANDINA

No tiene vicepresidentes

De acuerdo al artículo 115 de la Constitución Política del Perú, cuando un jefe de Estado viaja al extranjero tras recibir la autorización del Congreso de la República, es el primer o segundo vicepresidente quien se encarga de asumir sus labores de manera preventiva.

Como se recuerda, la presidenta Dina Boluarte no ha podido salir del país desde que asumió el cargo en diciembre del 2022, tras el fallido autogolpe de Pedro Castillo. Un buen ejemplo fue lo que le pasó cuando quiso ir a la asunción del mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, el 1 de enero del 2023; al no tener a un vicepresidente para dejarle a cargo el Despacho Presidencial, tuvo que enviar en su lugar a la canciller Ana Gervasi y al premier Alberto Otárola.