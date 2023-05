Alvina Ruiz confirmó que tiene nueva pareja: “Es un chico lindo”

Alvina Ruiz confirmó que tiene nueva pareja tras separarse de su esposo: “Es un chico lindo”. | Mande quien mande.

Alvina Ruiz es una de las conductoras más queridas de América Televisión, pues el trabajo que realiza en ‘América Noticias’ es respetado por todos sus seguidores. Asimismo, más de uno ha mostrado interés por saber algunos detalles de su vida personal.

Hace exactamente un año, en abril del 2022, la periodista dio a conocer en una entrevista que se encontraba separada de su esposo, con quien tiene una hija en común. La comunicadora reconoció que la ruptura de su matrimonio fue bastante doloroso para ella, especialmente porque tenían 15 años juntos.

“Todavía no estoy divorciada, no hemos querido hacerlo público. Mi exesposo no es público y tenemos una hija maravillosa a la que cubrimos siempre. Ha sido un proceso muy duro. He estado casada 15 años y de conocernos un poco más”, dijo en aquella ocasión.

Alvina Ruiz se separó de su esposo tras 15 años de casados. (Foto: Instagram)

En ese mismo sentido, Alvina Ruiz precisó que tomar la decisión de separarse no fue nada fácil, pues ella en anteriores entrevistas había dado a conocer que cuando tenía problemas con su esposo, siempre buscaban la manera de solucionarlo, pero ahora no habían podido superar esta crisis.

“Es toda una vida y es muy doloroso que un proyecto se te caiga. Lo hice público en un comunicado muy escueto porque yo lo respeto mucho a él. No vamos a estar peleados nunca”, comentó en aquel entonces.

Ahora, luego de haber superado este duro momento, la conductora de ‘América Noticias’ mostró el espacio al que se mudó y cómo lo ha decorado, además confesó que se ha dado una nueva oportunidad en el amor.

Alvina Ruiz.

Aunque el reportero de ‘Mande quien mande’ intentó saber más detalles de este romance, Alvina Ruiz no quiso entregar más información al respecto, señalando que su nueva pareja no era un personaje público.

“No te puedo hablar mucho de él porque no es un personaje público. Lo único que te puedo decir es que es una buena persona, que es un lindo chico, que tocó mi corazón, es muy trabajador, es muy bueno conmigo, de buenos sentimientos”., indicó.

Lo que sí dijo la periodista es que le gustaría que el día tenga más horas, para que así le pueda dar más tiempo al amor, esto debido a que casi todo el día se encuentra ocupada con las diferentes tareas que tiene.

Alvina Ruiz.

“(Te alegra los días) Sí, siempre hay opción para unas nuevas oportunidades. En verdad tengo mis días sumamente atareados, quisiera que los días duren 36 horas y en ese transcurrir del día hay espacio para el amor”, agregó.

Muestra su nueva faceta

Alvina Ruiz se animó a asistir al programa ‘Mande quien mande’, donde mostró varios detalles de su vida que muchos desconocían, pues quería que sus seguidores se enteren de las otras facetas que tiene, y es que no solo se dedica a informar mediante el noticiero de América Televisión.

En un video que grabó para este magazine, la comunicadora se muestra dando un examen de gastronomía de la selva. Ella sorprendió a propios y extraños al revelar que tiene un talento culinario por explotar.

Sin embargo, ella no estuvo sola en la cocina, en todo momento fue observada por un profesor, quien finalmente le diría si pasó la prueba que le pusieron. Finalmente, Alvina Ruiz aprobó el examen culinario y se mostró bastante feliz por esta noticia, demostrando que no le teme a la cocina.