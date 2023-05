José Luna Gálvez: congresista investigado por lavado incumple reglas del PJ

José Luna Gálvez comete varias faltas en el Parlamento.

José Luna Gálvez, congresista y líder de Podemos Perú, incumplió las reglas de conducta que el Poder Judicial le impuso en el marco de una investigación fiscal porque habría cometido lavado de activos. La indagación se inició en 2019 y se sumó a otra que le abrieron porque lideraría una organización criminal.

Te puede interesar: Congreso declaró improcedente denuncia contra Dina Boluarte por más de 60 muertes en protestas

El parlamentario además es uno de los que el Congreso más dinero ha descontado de su sueldo por la gran cantidad de faltas y tardanzas al Pleno del Parlamento.

Luna Gálvez habría incumplido las reglas que le impuso el Poder Judicial al viajar en varias ocasiones a otras regiones. Por esto, le llamaron la atención.

Te puede interesar: ATU pide ser consultado sobre proyecto de ley que busca formalizar taxis colectivos

Carlos Anderson, congresista que integraba la bancada de Podemos Perú, contó que abandonó hace más de un año este grupo político porque observó cosas raras.

“Creo que existe una buena explicación de por qué no estoy en Podemos. Lo dejé hace más de un año. Como ustedes saben detecté que habían cosas extrañas. No me equivoqué. Por eso el señor Wong no está aquí. (No me arrepiento de haber integrado Podemos Perú) porque acuérdate que en el Perú desafortunadamente para poder entrar en política nacional necesitas estar en un partido. Dime, ¿qué partido es mejor? todos son iguales”, contó en Panamericana Televisión.

Te puede interesar: “No tiene escrúpulos, señora”: César Hildebrandt cuestiona actitud de Dina Boluarte frente al informe de la CIDH

En tanto, Eduardo Salhuana, congresista de Alianza para el Progreso, comentó que las personas que son sometidas a investigación fiscal o a las que se les abrió un proceso judicial deben respetar las medidas que se les impone.

“Cuando uno está sometido a un proceso judicial, hay reglas, hay normas, hay deberes que cumplir y el Poder Judicial, en el caso de que tú los incumplas, podría tomar medidas de otro tipo de cohersión personal diferente, ¿no? Así que yo estoy seguro que el colega va a corregir rectificar y ponerse a derecho, que es lo que corresponde hacer”, opinó.

La congresista de Perú Libre Kelly Portalatino admitió que no tiene mucha información sobre las faltas del congresista de Podemos Perú. Sin embargo, aseguró que ningún ciudadano, pese a que ocupe un alto cargo público, debe obstruir la justicia.

“Lo importante es que ningún político ni un ciudadano natural que está en esos procesos no obstruya la justicia. Vamos a tener que este solicitar la información. Desconozco esos temas. Sin embargo, ya tengo una precisión y bueno, pues cada uno es responsable de sus actos”, dijo.

El congresista José Luna Gálvez no respondió a Panamericana Televisión respecto a la sanción que el Poder Judicial le habría impuesto por no respetar las reglas de conducta impuestas.

El pasado 11 de marzo de 2023, este parlamentario tampoco quiso referirse a una grave irregularidad que reveló el semanario Hildebrandt en sus Trece sobre Heidy Juárez, una congresista de su bancada.

Según la investigación periodística, la colega de Luna Gálvez cobraba cupos a los trabajadores de su despacho.