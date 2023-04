Verónica Linares agradeció las muestras de cariño a su boda con Alfredo Rivero: “No imaginé tanto afecto”

Verónica Linares conversó con Infobae tras la celebración de su boda. (Captura)

Verónica Linares pasó a la fila de las casadas el último viernes 28 de abril en una íntima ceremonia junto a sus familiares y amigos cercanos. La periodista le dio el ‘Sí, acepto’ a Alfredo Rivero en una iglesia ubicada en el distrito de La Molina frente a sus decenas de invitados, quienes se mostraron muy emocionados por el mágico momento que vivió la presentadora de noticias.

Te puede interesar: Qué hará Verónica Linares con su vestido de novia: periodista sorprendió con su revelación

El tan esperado matrimonio llamó mucho la atención en los medios de comunicación y redes sociales, generando múltiples titulares y las ganas de los usuarios por conocer todos los detalles. Incluso, las cámaras del programa ‘Estás en Todas’ estuvieron presentes en la parroquia, cubriendo el antes y después de la boda.

Infobae se comunicó con Verónica Linares para conocer su sentir tras la celebración de su unión religiosa con el padre de sus dos hijos, quienes se robaron las miradas de los asistentes. Los pequeños de 10 y 2 años no podían faltar en esta fecha especial y llenaron de más emoción la ceremonia al acompañar a sus padres mientras salían de la iglesia.

Te puede interesar: Verónica Linares se casó con Alfredo Rivero: fotos y videos del matrimonio de la conductora de América TV

La conductora de América Noticias se mostró muy agradecida por las muestras de cariño de sus seguidores y la acogida que ha tenido su matrimonio. Además, considera que todo es el reflejo de su arduo trabajo frente a las pantallas de televisión durante muchos años.

“Solo estoy agradecida con todas las personas que se interesan por mi vida, por la de mis hijitos. Creo que estar tantos años en las mañanas de millones de peruanos, ha hecho que la gente siente que yo soy cercana a ellos. Estoy muy agradecida por su cariño, preocupación y expectativa. No imaginé tanto cariño por mi matrimonio, hacia mis hijitos y familia”, dijo a Infobae.

Verónica Linares se casó con Alfredo Rivero, padre de sus dos Hijos, luego de 13 Años. 'Estás en Todas'. América TV.

Estuvo preocupada por su acosador

Verónica Linares fue consultada sobre Winston Ezequiel Manrique, quien ha estado acosando a la comunicadora en los dos últimos años. El sujeto fue detenido por la Policía Nacional luego de intentar golpear y amenazar de muerte al esposo de la periodista. Sin embargo, fue liberado a las pocas horas por ser un hombre con alteraciones mentales.

Te puede interesar: Verónica Linares y su historia con Alfredo Rivero: el ampay que los unió y la romántica boda que selló 13 años de amor

“Yo estaba un poco preocupada por este señor (Winston) que fue durante dos años que no dije nada porque sabía que era una situación delicada, me daba mucha pena. Tuve que contarlo porque se puso un poco agresivo la última vez con mi esposo y como estábamos tan cerca al matrimonio, temíamos que él trate de ir. Iba a ser un momento incómodo, íbamos a tener que contratar persona de seguridad... felizmente no sucedió y todo muy bien”, agregó en conversación con nuestro medio.

Recordemos que, la Fiscalía determinó que Manrique Canales sea trasladado a un centro psiquiátrico durante nueve meses mientras se desarrollan las investigaciones. No obstante, hasta el momento no ha sido internado, pues el Ministerio de Salud sigue coordinando a dónde transferirlo.

Verónica Linares.

Federico Salazar emocionado por la boda de Verónica Linares

Federico Salazar expresó su emoción por el matrimonio de Verónica Linares y Alfredo Rivero ante las cámaras del programa ‘Estás en Todas’. El también escritor fue elegido como testigo de la novia y junto a su pareja Katia Condos fueron de los primeros en llegar a la parroquia.

Como se sabe, a Federico Salazar y Verónica Linares los une una envidiable amistad de poco más de 20 años. Ambos han sido los conductores del noticiero de América Televisión por mucho tiempo y ahora gozan de una relación amical inigualable. Su gran química ha traspasado la pantalla chica y en las redes sociales también muestran que son muy unidos.

A través de la cuenta oficial de TikTok de la periodista, se pueden ver varios vídeos de los dos grabando los trends de moda. Además, la conductora no duda en grabarlo cuando está desprevenido antes de comenzar con a trabajar mediante las historias de Instagram. Pero no solo eso, pues en varias oportunidades los dos han resaltado lo bien que se llevan y el gran cariño que siente el uno por el otro.

“Normalmente, le digo la mayorcita de mis hijas. Yo la engrío, ella me engríe, la quiero muchísimo. Me encanta estar acá y celebrar con ella. Es como que se te casa una hija”, dijo con una sonrisa en el rostro.