Patricio Parodi no descarta un eventual matrimonio con Luciana Fuster: “Todo llegará a su tiempo”

Patricio Parodi desea poder casarse con Luciana Fuster en un futuro. (Foto: Captura de IG)

Patricio Parodi y Luciana Fuster conforman una de las relaciones más sólidas de la televisión peruana. Aunque la modelo en estos momentos no vive en el Perú, pues debe de cumplir con su rol de Miss Grand Internacional, la pareja se mantiene muy sólida.

En una reciente entrevista con el diario Trome, el integrante de ‘Esto es Guerra’ dio detalles del breve encuentro que tuvo con su pareja en Guatemala, y es que ella se encontraba atravesando una difícil situación por la muerte de su querida mascota.

“La relación con Lu está muy bien, hace pocos días estuvimos juntos porque la visité en Guatemala por tres días y tuve que regresar al Perú para seguir con mis labores; mientras que ella ahora se encuentra en Europa con todas sus ocupaciones como Miss Grand International”, señaló.

Patricio Parodi viajó a Guatemala para encontrarse con Luciana Fuster. (Fotos: Captura de IG)

Asimismo, Patricio Parodi admitió que en un futuro le gustaría contraer matrimonio con Lucia Fuster, pero tiene claro que esta opción llegará en su momento, sin forzarlo. Además, primero debe de conversarlo con su pareja y empezar a planear el futuro que desean juntos.

“Me gustaría, pero todo llegará a su tiempo. Esto claro, lo converso siempre con mi pareja, y siempre tratamos de compartir en las redes sociales algunas cosas importantes. Soy figura pública y siempre estoy agradecido con el apoyo que me han dado desde mis inicios”, indicó.

De otro lado, Patricio Parodi señaló que tiene planeado irse a un crucero por las Bahamas, pero en este viaje no la podrá acompañar Luciana Fuster por el trabajo que tiene en otro país. Esta experiencia la vivirá junto a otras 56 personas, el cual será pagado por una empresa privada.

Patricio Parodi respalda a Luciana Fuster ante compromisos laborales a distancia. (Composición: Infobae)

“Lo de Bahamas será una experiencia inolvidable, pues iré con 56 personas más, entre chicos y chicas; y lamentablemente Luciana por su trabajo no podrá acompañarme”, comentó el integrante de ‘Esto es Guerra’.

No le molesta que le digan chico reality

Patricio Parodi no tiene problemas en ser calificado como chico reality. Como se sabe, el modelo trabaja desde hace más de 10 años en ‘Esto es Guerra’ y no se le conoce otra faceta, por lo que ha recibido en diferentes oportunidades más de una crítica.

Sin embargo, a él no le incomoda que lo intenten minimizar por el trabajo que realiza. “Cada uno hace lo que le gusta hacer, y yo soy un chico reality, no me disgusta. Soy competidor y lo que hago es muy similar a las competencias que realizaba siendo gimnasta, y yo me divierto mucho. Cuando mi cuerpo no pueda dar más, entonces pensaré en retirarme”, añadió.

En otro momento, habló sobre todo lo que ha conseguido Nicola Porcella en México, quien inició en el mismo reality, pero supo aprovechar las oportunidades que le dio la vida, convirtiéndose en una sensación en el país azteca tras su paso por ‘La Casa de los Famosos’.

“No tengo nada malo para decir de él, y solo queda aplaudirlo por todo lo que está logrando en México. Todo es un reflejo de su esfuerzo, de su desempeño y es lo que estaba buscando”, dijo.