Dina Boluarte se comunicó dos veces con Henry Shimabukuro tras la segunda vuelta de las elecciones del 2021

Vínculo entre Dina Boluarte y Henry Shimabukuro habría iniciado en el Club Departamental Apurímac

La presidenta de la República, Dina Boluarte, negó varias veces que haya tenido algún vínculo estrecho con Henry Shimabukuro, exasesor del exmandatario Pedro Castillo, durante la pasada campaña electoral del 2011.

“Si el señor Shimabukuro ha colaborado o financiado actividades partidarias, lo ha hecho absolutamente de manera personal y sin transar compromiso alguno, conforme manifiesta en sus propias declaraciones”, dijo.

“Si él dice que ha dado dinero a la campaña, el que tendría que haber declarado es él junto con el partido político. No me he reunido con el señor Shimabukuro”, agregó. Sin embargo, esta declaración no sería cierta.

Según el diario El Comercio, la Fiscalía cuenta en su poder con un registro de llamadas entre la presidenta Boluarte y Shimabukuro. En concreto, hubo dos comunicaciones entre ambos en junio y julio del 2021.

Llamadas de la presidenta Boluarte y Henry Shimabukuro.

La primera se dio el 19 de junio a las 8 y 21 de la mañana. La mandataria y el exasesor de Castillo conversaron por un espacio de tres minutos y tres segundos.

Luego, el 1 de julio, los dos volvieron a intercambiar palabras por 39 segundos a las 1 y 49 de la tarde.

De esta manera, estas llamadas entre Boluarte y Shimabukuro confirmarían que ambos no eran completamente desconocidos. Es más, las comunicaciones complementan la versión ofrecida ayer por Lourdes Vizarreta, excandidata al Congreso por Somos Perú quien hacía campaña junto al expresidente Martín Vizcarra.

Vizarreta dijo a Panorama que el empresario comentaba que apoyaba campaña de políticos y que iba en representación de un grupo de comerciantes de Gamarra. Es así que opta por presentárselo a Dina Boluarte en mayo del 2021 en las instalaciones del Club Apurímac donde esta tenía su oficina.

Lourdes Vizarreta simpatizó con Perú Libre tras perder elección al Congreso junto a Somos Perú

Ahí fueron recibidos por Maritza Sánchez, señalada en varias ocasiones como la secretaria de la hoy mandataria.

“Toda ayuda era anotada en una agenda por Maritza”, asegura Vizarreta para señalar que en poco tiempo esta y Shimabukuro se convertirían en figuras cercanas.

El empresario llegó ofreciendo apoyo en polos y lapiceros, ayuda que la entonces candidata no se negó a recibir y mucho menos cuando este habría pasado a ser dinero en efectivo que habría sido entregado en las instalaciones del club departamental.

Entorno de Boluarte

Precisamente, Shimabukuro registra también llamadas con personajes del entorno de la presidenta Boluarte. Así se habría comunicado en 244 oportunidades con Maritza Sánchez. Todas se dieron entre el 24 de mayo del 2021 y 2 de junio del 2022.

Por otro lado, el exasesor de Pedro Castillo también se habría contactado con Víctor Torres Merino, amigo de Boluarte Zegarra, quien ganó contratos en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y que tendría influencia en el Instituto Peruano del Deporte.

La presidenta Dina Boluarte y su amigo Víctor Torres.

Shimabukuro y Torres se comunicaron en 83 oportunidades entre el 4 de junio del 2021 y 2 de junio del 2022.

Investigación en curso

El miércoles pasado se informó que la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos amplió investigación contra la presidenta Dina Boluarte, el exasesor Henry Shimabukuro y el exmandatario Pedro Castillo, por los presuntos delitos de financiamiento prohibido de organizaciones políticas, lavado de activos y organización criminal.

“La presunta comisión de estos delitos se habría producido durante la campaña electoral de Perú Libre en el 2021″, detalló la fiscalía a través de un hilo de Twitter. Hasta esa fecha, Boluarte, Shimabukuro y Castillo venían siendo investigados solo por dos presuntos delitos: lavado de activos y organización criminal.

De acuerdo a una disposición fiscal, de fecha 19 de enero de 2023, se sospecha que Boluarte realizó una serie de “operaciones sospechosas” para recaudar dinero de procedencia ilícita y financiar de forma indebida su campaña política con Perú Libre, en la que Castillo iba como aspirante a presidente de la república.