La escandalosa semana de Paolo Hurtado: su ampay con Jossmery Toledo, divorcio y el dolor de Rosa Fuentes

Paolo Hurtado besó a Jossmery Toledo y destruyó su matrimonio de 10 años con Rosa Fuentes.

El futbolista Paolo Hurtado ha pasado de brillar en las canchas, como así lo hizo cuando viajó a Rusia para el Mundial de Fútbol 2018, a protagonizar uno de los escándalos más sonados de 2023. Magaly Medina lo captó en una situación comprometedora con la modelo Jossmery Toledo, lo que llevó a que su esposa Rosa Fuentes diera por finalizado su matrimonio de 10 años de duración.

Todo empezó el martes 21 de marzo, cuando el programa ‘Magaly TV, La Firme’ lanzó un video promocional para anunciar un nuevo ampay (descubrir a alguien que trataba de ocultarse). “La policía sexy y fortachona, Jossmery Toledo, se porta como quinceañera enamorada con un futbolista que nos llevó al Mundial, pero él está casado y tiene hijos”, decía la voz en off.

De inmediato, los usuarios empezaron a investigar quién era el deportista involucrado en tremenda polémica. Aunque se rumoreó que Carlos Cáceda, Yoshimar Yotún o José Carvallo eran los protagonistas del ampay, Magaly Medina se encargó de resolver el misterio cuando su programa inició a las 9:45 p.m.

Así anunciaba 'Magaly TV, La Firme' su último destape. (ATV)

El ampay de Jossmery Toledo y Paolo Hurtado

Los investigadores de ‘Magaly TV, La Firme’ le siguieron los pasos a Jossmery Toledo hasta el Cusco, donde fue captada ingresando al departamento donde se estaba quedando Paolo Hurtado y un amigo suyo. No se la vio salir de dicho inmueble hasta después de dos días. El lunes 20 de marzo, la modelo visitó diversos atractivos turísticos en compañía del futbolista, quien usaba su anillo de casado.

En un determinado momento, ambos se quedaron solos y Jossmery Toledo besó al deportista nacional a plena luz del día. Paolo Hurtado, confiado en que nadie sería testigo de su infidelidad, correspondió el gesto. Luego, se retiraron juntos del lugar como si nada hubiera pasado.

El ampay de Jossmery junto a Paolo Hurtado | Magaly TV: La Firme

Tras su furtivo encuentro en tierras cusqueñas, Jossmery Toledo regresó a Lima. Creyó que nadie sabría de lo sucedido, pues se encargó de subir contenido en redes sociales como si jamás hubiera salido de la capital. No obstante, los ‘urracos’ de Magaly Medina la abordaron en el Aeropuerto Jorge Chávez para informarle que la había descubierto. La exsuboficial de tercera de la PNP prefirió no decir nada.

Esposa de Paolo Hurtado se pronunció

Después de que Magaly Medina emitiera el polémico ampay a Paolo Hurtado, su esposa Rosa Fuentes emitió un corto comunicado mediante sus redes sociales para anunciar que su matrimonio de 10 años había llegado a su fin.

Además, la mujer reveló que fue testigo de la infidelidad del deportista en pleno estado de gestación. Está embarazada del tercer hijo de Paolo Hurtado.

“Después de ver las imágenes difundidas por el programa Magaly TV, he decidido terminar definitivamente mi matrimonio de 10 años con Paolo Hurtado. Si alguien tiene que dar explicaciones en este caso no soy yo. Por favor, pido respeto por mis dos menores hijos y consideración a mi estado de gestación. Dejaré que esto se disuelva de manera legal y sobre todo en privado”, expresó en la misiva.

Comunicado de la esposa de Paolo Hurtado.

Las redes sociales le dieron su respaldo a Rosa Fuentes. No sucedió lo mismo con Paolo Hurtado, quien no se ha pronunciado sobre el ampay hasta el momento.

Romance clandestino

En medio del escándalo, se empezó a especular que no era la primera vez que Jossmery Toledo y Paolo Hurtado se veían a escondidas en Cusco. Magaly Medina difundió pruebas que demostrarían que ellos mantuvieron una larga relación extramatrimonial, de la que nadie sabía hasta la difusión del ampay.

Por ejemplo, en octubre de 2022, Rosa Fuentes reveló que unos falsos reporteros de ‘Amor y Fuego’ se comunicaron con ella para informarle que tenían imágenes comprometedoras de su esposo con Jossmery. La entonces pareja del futbolista no creyó en dichas acusaciones y sentó una denuncia por extorsión.

Antes del ampay, la excompetidora de ‘Esto es Guerra’ no dejaba de presumir que tenía un romántico pretendiente, que le llevaba flores y cuyo nombre jamás fue revelado. Incluso, dio a entender que ese misterioso galán estuvo con ella durante su viaje “de amigas” al Cusco.

Jossmery Toledo en Cusco.

Jossmery Toledo rompió su silencio

Las críticas en contra de Jossmery Toledo y Paolo Hurtado continúan hasta el día de hoy. En un intento de defenderse, la ex PNP se pronunció en sus historias de Instagram. Su mensaje, una cita de la novela ‘El Principito’, dio a entender que ella también fue engañada por el futbolista.

“Cuando alguien mienta para hacerte quedar mal, deja que siga hablando y no le reproches nada. El tiempo se va a encargar de poner todo en su lugar y de sacar a la luz la verdad”, se lee en su plataforma.

Jossmery Toledo se pronunció tras ampay a Paolo Hurtado.

La cuñada de Paolo Hurtado, Kiara Fuentes, no soportó más y arremetió contra la exchica reality, recordándole que todos sabían que el futbolista era un hombre casado y con hijos. Cuestionó también su historial amoroso, ya que no es la primera vez que la relacionan con deportistas.

“Cómo podría ser engañada una mujer que tiene como profesión meterse con futbolistas. La relación de mi hermana era pública, donde todo el mundo en redes sabe que es un matrimonio de 10 años, una familia constituida con dos hijos y uno por venir. Esa mujer hace las cosas a escondidas, queda claro que sabe lo que está haciendo. No es el primer futbolista con el que se mete, él es uno de los más de la lista. Es mujer vive de eso. Es una sinvergüenza, cochina, que no tiene nombre. Lo único que le queda es hacerse la víctima porque todo el mundo se dio cuenta que es una prosti***”, indicó furiosa para ‘Magaly TV, La Firme’.

Cuñada de Paolo Hurtado se refirió al polémico mensaje de Jossmery Toledo.

Un divorcio inminente

La abogada Claudia Zumaeta, especialista en derecho familiar, explicó que Rosa Fuentes se divorciaría por la causal de conducta deshonrosa, puesto que el padre de sus hijos fue captado besando y pasando la noche con Jossmery Toledo en tierras cusqueñas. Y hay pruebas de eso.

Además, Zumaeta resaltó que Rosa Fuentes podría pedir una indemnización económica por el tiempo perdido y hasta una segunda indemnización debido a que el ampay sucedió cuando ella estaba embarazada, lo que pone en riesgo su bienestar y la de su hijo.

Sobre sus dos hijos mayores, Rosa Fuentes podría solicitar la tenencia total de los niños y exigirle a Paolo Hurtado una pensión de alimentos, acorde al sueldo que percibe como futbolista. No solo eso, podría exigir el 50% del valor de los bienes que el futbolista adquirió durante su largo matrimonio.

Rosa Fuentes y Paolo Hurtado se divorciarán tras más de 14 años juntos.

El dolor de Rosa Fuentes

El viernes 24 de marzo, Rosa Fuentes se pronunció por última vez en sus redes sociales, puesto que ha decidido no referirse más al escándalo de infidelidad. Pero antes de desaperecer, hizo catarsis del difícil momento que vive tras haber sido engañada por el padre de sus hijos.

“Hoy me enteré que PH (Paolo Hurtado) estaba organizando una fiesta. Al parecer, íbamos a renovar votos o algo así, y todo sería una gran sorpresa de amor para mí. ¿Y qué tal manera de sorprender a la mujer que decía amar, verdad? Esta es mi manera de desfogar tantas cosas que siento”.

“No es nada fácil pensar en lo que se viene para mí para mis hijos, pero me siento capaz de sacar adelante a estos niños inocentes, para demostrarles que la valentía no solo es para los súper héroes y que el tiempo será mi socio en este proceso. Un día como hoy me sentí la mujer más feliz y orgullosa del mundo, y de la misma manera un día como hoy me siento dañada, decepcionada y con el corazón partido en pedazos, en 2 días mi vida cambió, mis planes y mi proyecto de vida de casi 14 años se fueron al tacho”.

Comunicado de Rosa Fuentes, esposa de Paolo Hurtado.

Comunicado de Rosa Fuentes, esposa de Paolo Hurtado.

“A mis hijos decirles que son el motor de mi vida y la razón principal que tengo para salir adelante, que se pueden formar castillos sin Rey aún así todo seguirá bien, que nuestro futuro no se verá empañado por las ineptitudes de una persona que no sabía el significado de la palabra lealtad. A Paolo Hurtado solo me queda desearle suerte y decirle que no se puede ser tan miserable en la vida. Hoy, 23 de marzo de 2023, escribo el último capítulo de lo que fue mi historia, un día como hoy comenzó y también terminó”.

“Quiero volver a recuperar el anonimato, volver a ser una mujer común y corriente, una madre soltera más a las estadísticas, pero entera. Desactivaré el mundo virtual de mi vida, las redes sociales quedarán a un lado por un tiempo, las fotografías familiares quedarán en mi feed, ya qure ahora pertenecen a los recuerdos de mis hijos. A partir de mañana comienzo a escibir una nueva historia. Me siento preparada para levantarme y continuar, pues la capitana del barco siempre fui yo”, sentenció.

Comunicado de Rosa Fuentes, esposa de Paolo Hurtado.

Se sabe que Rosa Fuentes se ha marchado del país junto a sus hijos.