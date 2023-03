Exministro Dimitri Senmache será citado en la Comisión de Fiscalización por presunta injerencia en cambios de la PNP

Exministro Dimitri Senmache será citado en la Comisión de Fiscalización por el caso del ‘El Español’. Foto: Composición Infobae

El exministro del Interior, Dimitri Senmache, será citado en la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República luego de conocerse de la cercanía con Jorge Hernández Fernández, más conocido como ‘El Español’. Este último está siendo investigado por pertenecer a una organización criminal liderada por el expresidente Pedro Castillo.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el presidente de este grupo de trabajo, Héctor Ventura, afirmó que se verá su citación. Asimismo, cuestionó que el extitular lo haya negado en varias oportunidades una reunión.

“Negó hasta el último tener responsabilidad sobre fuga de involucrados en casos de corrupción de #PedroCastillo , pero se reunió con “el Español” para reasignar cargos en la PNP. Exministro Dimitri Senmache será citado a la Comisión de Fiscalización”, se lee en su Twitter.

‘El Español’ tenía injerencia

Un colaborador eficaz declaró a la Fiscalía de la Nación la cercanía que tenía en ‘El Español’ con el ahora exministro de Pedro Castillo. Este e incluso tomaba decisiones de las designaciones en los altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Además, fue el extitular quien presentó al excomadante general de PNP, Luis Vera Llerena, con Hernandez Fernández. La intención de estas reuniones que habrían mantenido son para realizar un plan y atentar contra quienes colaboraban con el Ministerio Público para probar la situación la red criminal que se habría enquistado en Palacio de Gobierno.

De acuerdo con el colaborador eficaz, Senmache no conocía al ‘El Español’, pero su primer contacto fue por una red social que terminaría en una reunión. Sin embargo, no fue la única, también se volvieron a encontrar para ver “temas de seguridad” en mayo de 2022, según el diario El Comercio.

Estas citaciones entre ambos personajes también habrían sido para coordinación de cambios en “oficiales de la PNP y entre otros favores”, se lee en el documento que accedió el citado diario.

Dimitri Senmache ha confirmado que se reunió tres veces con ‘El español’ durante su paso por el Mininter

Liberan al ‘El Español’

Hernández Fernández fue capturado luego de contar con una orden de detención preliminar por pertenecer a la que sería una organización, así como también de intentar atentar contra la vida de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y el coronel PNP Harvey Colchado.

De acuerdo con algunas fuentes, ‘El Español’ se habría acogido como aspirante a colaborador eficaz. No obstante, el Ministerio Público pidió impedimento de salida por 36 meses. La audiencia se realizaría el próximo viernes 31 de marzo.

Cabe precisar que, Senmache afirmó en un primer momento que todos los cambios que realizó como ministro fueron por su decisión y que ‘El Español’ solo habría realizado recomendaciones.

Pedro Castillo dio un golpe de Estado el pasado 7 de diciembre del 2022.

“No tengo una amistad, una cosa es el contacto para recabar información, yo no tengo amistad, no he ido nunca a su cumpleaños. Con el presidente nunca conversé sobre esta persona, porque yo no tengo ninguna info si se conocían o si son amigos, nada de eso”, indicó.

El exministro, en el 2022, descartó ser la persona que ayudó en la fuga de los investigados en la red criminal que habría sido liderado por Castillo. Asimismo, indicó que las declaraciones de José Fernéndez Latorre son una “infamia”.

“Es una infamia lo que acaba de expresar esta persona. Entiendo que seguramente los días que ha estado preso, le han estado diciendo la manera en cómo él se puede librar, pero lo que ha expresado es una mentira de pies a cabeza”, fueron sus declaraciones en Exitosa.