Congresista Martha Moyano pide suspensión temporal contra Luis Cordero por vinculación con ‘El Español’

Congresista Martha Moyano pide suspensión temporal contra Luis Cordero por su vinculación con ‘El Español’

La primera vicepresidenta de la Mesa Directiva, Martha Moyano, pidió suspensión temporal contra su colega Luis Cordero Jon Tay de Fuerza Popular tras conocerse los vínculos que tendría con el expresidente Pedro Castillo. El oficio fue enviado a la Secretaría Nacional de Ética y Disciplina del partido político.

Te puede interesar: Luis Cordero: Comisión de Inteligencia pidió su salida antes de conocerse escándalo por espionaje

De acuerdo con el documento, se verifica que la congresista interpone una denuncia contra Cordero por “infracción del literal del Estatuto partidario y la comisión de faltas graves”. Ante ello, solicita una medida administrativa.

“(...) se le imponga la medida disciplinaria de suspensión temporal de sus derechos partidarios u otra medida, en tanto duren las investigaciones tanto administrativas como penales que puedan surgir en su contra”, se lee en parte del oficio.

Congresista Martha Moyano pide suspensión temporal contra Luis Cordero por su vinculación con ‘El Español’

Entre uno de sus argumentos de la legisladora se encuentra las vinculaciones con Jorge Hernandez Fernández, alias ‘El español’, quien para las autoridades fue el que amenazaba a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y al coronel PNP Harvey Colchado. Además, de ser sindicado como otros de los integrantes de la organización criminal que lideraría el expresidente Pedro Castillo.

Te puede interesar: Congreso aprueba iniciar investigación preliminar a congresista Luis Cordero por presunta red de espionaje

“He solicitado a @FuerzaPopular inicie acciones disciplinarias contra @gcorderojontay por los hechos relacionados con una presunta interceptación telefónica en mi agravio y los graves hechos que se le imputan. Confío en la celeridad con la que actuará nuestra dirigencia”, escribió la parlamentaria.

Hace más de una semana, la congresista también le pedía dar explicaciones a su colega de bancada e indicaba que demuestre que no ha sido vinculado al gobierno de Pedro Castillo. “En este caso tiene que demostrar que no estuvo allí y tiene harta explicación que dar. En nuestra bancada no hay lugar para traidores. Así somos de duros nosotros”, declaró a Canal N.

El legislador Luis Cordero viajó a Panamá junto a exoficial de Inteligencia para presunta compra de equipos de espionaje.

Audios de coordinación

Según la tesis fiscal, Cordero viajó a Panamá para adquirir equipos de intercepción de las comunicaciones. Sin embargo, un audio confirmó que hubo coordinaciones días previos Carlos Barba Daza, agente encubierto de la Fiscalía de la Nación.

Te puede interesar: La fotografía que confirma la relación entre el comandante general de la Policía Nacional y ‘El español’

‘El Español’ tenía como propósito que se realice una red de espionaje en contra de los adversarios del exmandatario. El audio fue difundido por Canal N y América TV, donde se escucha a ambos personajes.

Barba: Qué tal, cómo le va

Cordero: ¿Vas a viajar tú mañana?

Barba: Sí, yo mañana estoy viajando a las cuatro

Cordero: Ah, en la tarde. Yo salgo más temprano. Yo salgo a eso de las doce y tanto. En la mañana me voy directamente al aeropuerto. ¿Cómo hacemos para coordinar? Para encontrarnos

Barba: Yo creo que en el hotel. ¿Se va al Hilton, verdad?

Cordero: No, yo me voy a hospedar en el hotel (ininteligible), que está a cuatro o cinco cuadras de allí. ¿Tú te vas a hospedar en el Hilton?

Visita feria

Fueron parte de las conversaciones entre ambos. Asimismo, otras imágenes que fueron difundidas el último domingo 19 de marzo por Panorama, se visualiza al congresista Cordero en una feria de equipos de interceptación, evento ISS World Latín America 2022, precisamente, en Panamá.

De esta manera, podría corroborarse la hipótesis fiscal. Sin embargo, el abogado del congresista mencionó que no existe nada ilegal. “El señor ha trabajado en temas de inteligencia y quería capacitarse. No se realizó compra o dejó un presupuesto”, argumentó.