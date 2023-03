Seb Melrose y Kayla Richart nos hablan de ‘Too Hot to Handle’, su mediático romance y su opinión de Flavia Laos

Seb Melrose y Kayla Richart conversaron con Infobae durante su estadía en Lima.

Sebastian Melrose y Kayla Richart, las recordadas estrellas de ‘Too Hot To Handle’, pasaron unos días en Perú para disfrutar del cálido clima y de las delicias gastronómicas que ofrece el país. Durante su visita a una de las playas limeñas, el piloto de carreras escocés le pidió a la rubia influencer que sea, oficialmente, su enamorada, lo que ha emocionado a sus fans de todo el mundo.

Ambos se conocieron en el reality show de Netflix, que prohíbe a los participantes el contacto físico, y se volvieron los participantes más fuertes de la isla. Ni siquiera la abrupta llegada de Flavia Laos logró separarlos. Aunque no ganaron el premio de 89 mil dólares, la pareja se fue feliz del programa por haberse conocido.

Después de ocho meses de salidas, ahora finalmente están juntos y hasta han sido vistos en compañía de Austin Palao y Flavia Laos, demostrando así que los conflictos que protagonizaron con la peruana en ‘Too Hot To Handle’ ya quedaron en el pasado.

Aprovechando su paso por la capital, Infobae conversó con Seb Melrose y Kayla Richart sobre su paso por Netflix, su relación amical con Flavia Laos y sobre las impresiones que tuvieron al conocer por primera vez al competidor de ‘Esto es Guerra’.

Seb Melrose y Kayla Richart confirmaron su relación amorosa. (Infobae/Carlo Fernández Castillo)

Seb y Kayla, ¿cómo llegaron a participar en ‘Too Hot To Handle’?

Seb: Recibimos un mensaje en Instagram, nos dijeron que era para ‘Wild Love’. Nos dimos cuenta luego que era para ‘Too Hot To Handle’, ahí todo tuvo sentido. Pero al inicio no sabíamos que era para un reality donde besarse o tocarse estaba prohibido.

Kayla: La verdad, cuando me llegó el mensaje al inicio pensé que era una estafa porque la persona no tenía miles de seguidores, dije ‘no puede ser real’. Pasaron tres meses y no me volvieron a enviar otro mensaje, así que pensé ‘oh, era falso’. Pero luego fue entrevista tras entrevista. Y de la nada, ya estaba en un avión hacia Turks and Caicos Islands.

Tuvieron que esperar casi un año para anunciar que estaban en un reality show de Netflix, ¿cómo hicieron para guardar el secreto?

Seb: Fue difícil, no podíamos tomarnos fotos juntos o no podía decirle a mis amigos que tenía novia…

Kayla: Nadie quiere ser un secreto. No es fácil que las personas alrededor de tu pareja no sepan nada sobre ti. Mantener todo en secreto sí nos hirió, pero también nos hizo más fuertes.

¿Esperaban encontrar el amor en ‘Too Hot to Handle’ o estaban dispuestos a todo con tal de ganar el dinero?

Kayla: No esperaba enamorarme porque había estado soltera en los últimos tres años. Pensé que solo hablaría con todos los chicos y que sería divertido. No me veía enamorada de alguien.

Seb: Yo tampoco lo esperaba. Es gracioso porque mi hermana tiene un video mío antes de ir al show, en donde me pregunta si volveré con novia y le digo que quizás, que no lo sabía. Fui sin expectativas. Me dije que sería yo mismo y si no les gustaba, eso era todo. Tres semanas después, ya tenía novia.

Sebastian Melrose es un piloto de carreras escocés. Su madre es salvadoreña. (Infobae/Carlo Fernández Castillo)

Cuando se vieron por primera vez, ¿cuál fue su primera impresión el uno al otro?

Kayla: Lo primero que pensé es que era un tonto (risas), esa clase de chico que es divertido y lindo, pero a la vez peligroso porque podría hacerte reír en la cama. No salió en el show, pero fui donde James y le dije ‘será mejor que no lo intente’.

Seb: Había mucha adrenalina, cuando llegué a la isla pensé que todas las chicas lucían muy bien. No era muy quisquilloso. Pero después del segundo día, después de conocer a todas un poco mejor, ella se volvió mi persona favorita. También estaba un poco celoso porque todo el mundo quería estar con Kayla.

Siendo sinceros, ¿algunas escenas o situaciones de ‘Too Hot to Handle’ fueron armadas?

Seb: Algunas cosas tenían que ser filmadas por segunda vez. Los productores nos decían cosas como ‘chicos, por favor, tal persona ha dicho eso, reaccionen’. En cuanto a nuestra relación, todo lo que salió fue completamente natural. No actuamos nada. Nos decían que salieramos juntos y que solo fuéramos nosotros mismos, que hablaremos de lo que nosotros quisiéramos.

Kayla: Había ciertas cosas que decíamos y los productores decían ‘oh, eso fue bueno, dilo de nuevo’. Todo para tener una mejor toma. Es cierto que es un reality show y que es una gran producción, pero hay más realidad de lo que la gente puede imaginar. Con nosotros, nuestra química era tan natural que podíamos hacer cualquier cosa.

Kayla Richart se desempeña como modelo y actriz en Los Angeles, California. (Infobae/Carlo Fernández Castillo)

¿De verdad convivían las 24 horas en una isla? ¿O es la magia de la edición?

Seb. De verdad estábamos todo el día juntos, dormíamos en la misma cama. Teníamos que preguntarnos entre nosotros si uno iba al baño o si ya estaba vestido. Básicamente, estábamos atrapados. Teníamos que pedir permiso para todo porque estábamos siendo filmados.

¿Cómo les afectó como pareja la llegada de Flavia Laos? Ella se mostró interesada en Seb apenas pisó la isla…

Seb: En un confesionario, yo había dicho que mi tipo de chica era una mujer latina, de ojos claros y baja de estatura. Y cuando fui a la playa y vi a Flavia, pensé ‘ella es mi tipo’. Pero yo sabía que solo sería mi amiga porque yo, para ese tiempo, ya sabía que amaba a Kayla, pero no se lo había dicho todavía.

Kayla: En mi caso, yo pensaba que era la única latina, pero ya saben, soy bastante blanca igual. Así que cuando dijeron su nombre, Flavia, pensé ‘ah, ella es realmente una latina’. Mi corazón se encogió… No lo mostraron, pero cuando Seb regresó de la cita (con Flavia) yo estaba estresada y me la pasé llorando todo el día. Pasé por un infierno porque pensé que pasaría algo entre ellos. Pero ahora Flavia y yo somos muy unidas.

Presentación de Flavia Laos en 'Too Hot To Handle'. Netflix.

Recuerdo que para tranquilizarte, Flavia te mencionó que respetaba los códigos de amistad. ¿Le creíste?

Kayla: Yo no confío en nadie (risas). Estábamos en ‘Too Hot To Handle’, el punto era emparejarte con alguien y hacer que las cosas funcionen. Ella me mencionó el código de chicas y yo estaba como que ‘como sea’. Como yo confiaba en él (en Seb), no me preocupé más.

En el reality show, Flavia Laos inició un complicado romance con Creed. ¿Cómo vieron esta relación?

Kayla: Sí estaban interesados (el uno al otro), pero no vi química real entre ellos. Creo que Creed le gustaba más Flavia de lo que a ella le gustaba él (risas), si me permiten ser sincera. Yo no la veo con un chico que no hable español.

Flavia Laos y Creed McKinnon en 'Too Hot To Handle'. (Netflix)

Flavia mencionó en su momento que batalló un poco con el inglés, ¿cómo lo percibieron ustedes?

Seb: Ella tiene un inglés perfecto. Que hable el inglés es algo grande, a la gente le agrada que sea bilingüe.

Kayla: Ella lo habla muy bien. Creo que a veces a Flavia la perciben como tonta por eso, pero creo que ella es extremadamente inteligente por aprender por sí sola el inglés.

Ahora que son amigos de Flavia, ¿qué opinión tienen de ella?

Seb: Flavia es divertida, amable, no le importan las apariencias. Cuando conoces a alguien tan grande como ella, piensas que será algo difícil de tratar. Pero Flavia es muy normal, por eso la queremos tanto. Estoy feliz de que seamos amigos.

Kayla: Yo conozco a muchos influencers porque vivo en Los Ángeles y cuando le pides una foto suelen decir ‘hay que tomar otra’. Pero Flavia es ‘está bien, como sea’. Ella es tan relajada.

Conocieron a Austin Palao, su pareja. ¿Cómo los ven juntos?

Seb: ¡Amo a Austin! Los amo juntos. Se complementan muy bien. Creo que es genial porque Flavia está concentrada en lo suyo y Austin en lo que él hace. Me da risa porque nos comparan mucho, dicen que me veo más como el hermano de Austin que el mismo Said. Siempre nos reímos de eso. Siendo honesto, creo que Austin es una versión mejorada de mí. Nos volvimos muy unidos, sé que es un amigo para toda la vida, igual que Flavia.

Kayla: Cuando yo conocí a Austin en London, pensé ‘esta es la clase de persona a la que veo con Flavia’. Me hizo mucho sentido.

Seb Melrose y Kayla Richart junto a Flavia Laos y Austin Palao. (Instagram)

¿Austin y Flavia los motivaron a venir al Perú?

Seb: Sí porque él vino con nosotros desde El Salvador. Nos invitó a Perú, nos quedamos donde Flavia por un rato. Ambos están muy ocupados, a veces los vemos. Pero su círculo de amigos son muy agradables, humildes y con los pies en la tierra.

Kayla: Austin nos llevó a conocer a su abuela. Somos muy buenos amigos. Es gracioso porque a veces hay malos comentarios en redes, que me dicen ‘¿estás seguro que Flavia y Seb no están saliendo por allí?’ y yo estoy como ‘sí, estoy segura’. Somos como una familia disfuncional. La hermana de Seb, Jules, también forma parte de esta porque se ha vuelto muy cercana a Flavia.

Asumo que ya probaron la comida peruana, ¿qué les parece?

Kayla: Bueno, yo tengo una dieta plant based por cuestiones de salud. Pero sé que la comida peruana es lo máximo, todos me lo dicen, así que no he probado carne, pero sí un poco de pollo y lácteos porque, bueno, tienes que vivir. Hemos ido a restaurantes impresionantes.

Seb: Hemos comido mucho. Estoy obsesionado con su comida, con el ceviche y con el ají de gallina. La Inka Kola es mi nueva bebida favorita, la he estado tomando todo el día, al igual que el Pisco Sour. Definitivamente, vamos a volver. Quiero ir a Cusco.

Seb Melrose y Kayla Richart. (Instagram)

Se los ve bastante unidos, ¿volverían a participar en ‘Too Hot To Handle’?

Kayla: No (risas). ‘Too Hot to Handle’ es para una vez y ya. No iría dos veces. Si no funcionó la primera vez, no funcionará la segunda.

Seb: Yo tampoco, pero sí haría un reality o estaría en televisión.

¿Creen que debieron ganar el reality show?

Kayla: Honestamente, yo estoy feliz de no haber ganado. Yo era fan de Too Hot To Handle antes de aparecer en el show y no necesariamente quería ser la ganadora, sino deseaba que mis fans quisieran que yo lo fuera. Prefiero ser la ganadora de mis fans. Fuimos pocas parejas en la final, todos merecíamos (ganar) y solo una pareja lo hizo.

Seb: En ese tiempo, no me importaba el premio porque pensé que ya había ganado (conociendo a Kayla). ¿Si lo merecíamos? Probablemente. Pero como dice Kayla, es mejor no haber ganado porque ahora tenemos una relación más cercana con nuestros fans.