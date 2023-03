Peru’s Next Top Model, el reality de Tyra Banks con modelos peruanas que estuvo envuelto en polémicas

Este reality tenía como objetivo encontrar a la nueva super modelo peruana que representaría al país en las grandes pasarelas del mundo.

De Estados Unidos a Perú. Alejada de las pasarelas, la modelo Tyra Banks ingresó a la televisión internacional con su reality America’s Next Top Model, programa con el que busca a hombres y mujeres que aspiran a convertirse en los nuevos “super modelos”. Su trayectoria en la industria le dio todas las herramientas para asegurar el éxito del formato, que con el paso de los años, llegaría a nuestro país.

Para el año 2013 se anunció por todo lo alto el inicio de Peru’s Next Top Model, el cual se transmitió todos los sábados a nivel nacional por la señal de ATV.

Tyra Banks / Instagram.

La conducción recayó en la modelo y artista Valeria De Santis, quien fue un pilar clave para que la franquicia aterrizara en suelo peruano. Ella convocó a la fashionista y scouter de modelos Kitty Garces; al modelo brasileño Antonio Borges y al reconocido experto en belleza Sergio Corvacho.

“Ser bonitas no lo es todo”, comentó Garces en el inicio del episodio 1 donde se conoció a las concursantes que llegaron a Lima desde la sierra y selva. Todas pasaron por una prueba de pasarela en bikini donde recibieron críticas por su forma de caminar, expresiones, así como el peso, recomendando a algunas que se eliminaran esos kilos demás.

Valeria de Santis, conductora de Peru's Next Top Model / Instagram.

Uno de los momentos más esperados del programa es el cambio de look que se realiza a las modelos, quienes no saben qué transformación les harán. Las lágrimas, dudas por los procedimientos y cortes de cabello protagonizaron la escena que fue transmitida en televisión.

Sin duda, uno de los episodios de Peru’s Next Top Model más comentados fue el de un shooting en la playa. “Las quiero ver finas, glamorosas y elegantes”, fueron las indicaciones de la conductora antes de que las jóvenes se suban a un yate y protagonicen unas fotos en pareja con el jurado Antonio Borges. Él expresó lo siguiente: “Hoy no las voy a juzgar, las voy a disfrutar”.

Participantes de Peru's Next Top Model / Instagram.

Quien no pudo contener su incomodidad fue la modelo Tatiana Calmell del Solar, quien años más tarde obtendría el segundo lugar en el Miss Perú 2022. “Lamentablemente me tocó el bikini, no sé, hizo que me sienta aún más incómoda con que él esté cerca a mí”.

Su postura que tomó durante la sesión fotográfica ocasionó que sea calificada como “un desastre”, sumándose el comentario polémico de Corvacho: “Yo pienso que todas las chicas respondieron muy bien, excepto Tatiana, que se puso nerviosa. No sé cuáles serían los anticuerpos que tendría con Antonio, o si no le gustan los hombres o no le gusta él como hombre. En ese caso, no estamos tratando con Kate Moss para aguantar sus berrinches. No estamos grabando un film porno o sexo explícito”, sentenció.

Jurado de Peru's Next Top Model / Instagram.

Entre los jueces invitados aparecieron Magaly Medina, el recordado Gerardo Privat, Gian Piero Díaz y la periodista Andrea Llosa.

En el episodio 3, la presentadora sorprendió a las modelos con la eliminación de Lorena Dávila. “Muchas chicas quisieran estar en tu lugar. Me arrepiento de haberte dado una segunda oportunidad. Quiero que agarres tus cosas y te vayas de la casa inmediatamente”

En su defensa, comentó frente a cámaras: “Feliz de haber salido. Estaba rogando a Dios de que ya acabe esto. Fresca como una lechuga, les mando un beso. Estaba harta de este show. Sé el potencial que tengo, soy modelo. A mi no me vas a decir que no, porque soy una modelo. Feliz de ser normal y real nuevamente”.

Peru's Next Top Model.

Incluso, unas modelos señalaron que Dávila había tomado pertenencias de sus compañeras al momento de armar su maleta y abandonar el show.

De las 12 participantes, Danea Panta fue anunciada como ganadora absoluta de la competencia, dejando en segundo puesto a Giordana Carrillo. Fueron varias las aspirantes que se mantuvieron firmes en la industria del modelaje, muchas de ellas, girando su destino hacia el extranjero.

¿Quiénes fueron las participantes de Peru’s Next Top Model?

En la competencia oficial, se reunieron a 12 participantes: Mishell Aguilar, Lorena Dávila, Claudia Narváez, Gianna Natal, Tatiana Calmell del Solar, Molly Tuesta, Sharinna Vargas, Johana Saavedra, Sami Hauge, Laura Cuadros, Danea Panta y Giordana Carrillo. Otro nombre conocido fue el de Samantha Batallanos, quien se quedó en la etapa de castings.

Danea Panta, ganadora de Peru's Next Top Model / Instagram.

¿Qué pasó con Peru’s Next Top Model?

Aunque el horario y canal pudieron influir en el rating, un gran número de seguidores del programa esperaban con ansias una temporada 2. Incluso, en el Instagram de Valeria De Santis le comentaban que se animara a retomar el formato, pero en esta edición, que sea con hombres o mixtos, que anteriormente se ha visto en las ediciones de Estados Unidos.

Nunca se especificó a que se debió el fin definitivo del reality con una única temporada, siendo el primer show internacional que aterrizó a Perú para buscar modelos con proyección internacional.