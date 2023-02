Director de la escuela de Anthony Aranda lo respalda y arremete contra Magaly Medina: “No caeré en su juego”

Director de la academia Montejo defiende a Anthony Aranda.

Dennis Montejo salió al frente para defender a Anthony Aranda luego que Magaly Medina publicara un informe sobre el Activador, donde revelan su supuesto sueldo mensual. En esta nota aparecen las declaraciones del director y dueño de la academia Montejo, lugar donde trabaja ñla pareja de Melissa Paredes.

El empresario señaló que en dicho material manipularon sus respuestas. Asimismo, indicó que Anthony Aranda cobra mucho más de lo que indica el programa de ATV.

“Hola, buenas noches con todos. Soy Dennis Montejo, director y dueño de la Escuela Montejo. Quiero hacer este video porque me encuentro muy indignado respecto a las imágenes que acabo de ver en el programa de la señora Magaly. Me ha utilizado, sí, me ha utilizado para hacer daño a Anthony, para desprestigiar la carrera de Anthony”, se le escucha decir el audiovisual que fue publicado en la cuenta de Instagram del Activador.

“Las palabras que supuestamente yo digo en las imágenes que acaban de pasar es falso. Las preguntas no fueron esas, fueron otras las preguntas y ha utilizado mis respuestas para hacer daño. Eso me parece totalmente una falta de respeto a un profesional, a uno como lo es Anthony”, acotó.

Anthony Aranda sí es director de la escuela Montejo

En el video, Dennis Montejo también resalta que Anthony Aranda sí es director de su escuela. Además, su precio por claro es mucho mayor al que indicó el informe de ATV.

“Anthony trabaja en Montejo, es director de Montejo, dirige mis crews de niños, de jóvenes, de adultos. Trabaja en la mañana, trabaja en la tarde, trabaja en la noche. Y ya quisiera yo, señora Magaly, que Anthony me cobre lo que usted dice que yo he dicho que cobra. Él es uno de los profesores más caros que tiene el Perú, por lo que sabe, por lo que es. Anthony ha competido nacional, latinoamericano, internacional, ha competido en Las Vegas, en muchos lugares. Obviamente, la gente de la industria de la danza lo sabe”, aclaró el profesional.

Asimismo, se dirigió al programa, resaltando que no le va a seguir el juego a Magaly Medina. Además, señaló que la producción solo intenta vender la noticia. “Yo no voy a caer más en sus juegos. A mí no me utilice señora para desprestigiar a Anthony”, concluyó.