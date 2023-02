APRA: JNE declara infundada tacha presentada contra la inscripción del partido político

JNE declara infundada tacha contra inscripción del APRA Foto: Andina

Luego de presentarse una tacha en contra de la reinscripción de Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró infundado en primera instancia la solicitud. Esta fue interpuesta por el exministro de Pedro Castillo, Luis Barranzuela, y el abogado de Evo Morales, Raúl Noblecilla.

“Declarar INFUNDADA la tacha interpuesta por los ciudadanos Raúl Noblecilla Olaechea y Luis Roberto Barranzuela Vite de fecha 7 de febrero de 2023, en contra de la solicitud de inscripción del partido político ‘Partido Aprista Peruano’”, se lee en la resolución.

En este sentido, se dispuso que el proceso de inscripción continúe como corresponde. Asimismo, se procede a notificar a las partes involucradas. El documento tiene la firma del director del Registro de Organizaciones Políticas (ROP), Fernando Rodríguez.

Interponen tacha contra inscripción del APRA

Sin embargo, aquí no terminaría todo, debido a que fue rechazado en primera instancia. Al presentarse una apelación, esto lo resolvería el pleno del JNE.

Argumentos de los demandantes

Para el letrado Noblecilla se trataba de una “contribución a la salud democrática”, por lo que esperaba que el JNE “cumpla con su trabajo y su deber”. En el documento presentando ante la entidad, indicaban que el partido no cumplía con algunos requisitos obligatorios.

El exministro del Interior y abogado del expresidente Morales, precisaban que “incumple con las exigencias en el artículo 9″ de la Ley de Organizaciones Políticas. Esto debido a que afirmaban que no contaba con medidas para erradicar el acoso contra la mujer en la política.

Documento de tacha de inscripción contra el APRA

Respuesta del APRA

En tanto, el excongresista por el APRA, Jorge del Castillo, mencionaba que estas acciones son por “miedo” al partido. Asimismo, cuestionó a quienes lo presentaron. “Se mueren de miedo del APRA”, afirmó a Canal N.

Desde otro punto, también indicó que es “indispensable” que la organización política participe en las próximas contiendas electorales, debido a que tienen “experiencia”.

“El APRA está virtualmente en condiciones de decir ‘tranquilos, compañeros, esta semana confiamos en que salga la resolución’. No veo por qué tenga que demorarse más. Adelanten o no adelanten (elecciones), vamos a tener inscripción de todas maneras y el Partido Aprista va a poder participar. No tengo ninguna duda”, se mostró seguro en conversación con RPP Noticias.

Jorge del Castillo se pronuncia por la decisión del JNE Foto: Twitter

Al enterarse de la decisión en primera instancia del JNE, afirmó que continuarán “derrotando como lo venimos haciendo durante 90 años en calles, plazas, sindicatos y universidades”.

Hasta la fecha, son 16 partidos que cuentan con inscripción vigente; es decir, en este tiempo se ha aprobado la afiliación de tres organizaciones políticas más. Entre ellos está el Frente Popular Agrícola FIA del Perú (Frepap) y el Partido Político PRIN.