Asesora critica look de Yahaira Plasencia en ‘América Hoy’ y acusa: “Producción me dijo ‘Dale con palo’”

Asesora de imagen revela presión para hablar mal de Yahaira Plasencia. | Willax

La especialista en imagen Claudia García generó controversia tras sus comentarios sobre el estilo de Yahaira Plasencia. Durante su aparición en el programa ‘América Hoy’, conducido por Ethel Pozo, criticó duramente el atuendo de la salsera en los Latin American Music Awards, donde acudió gracias a la invitación de Sergio George.

En la secuencia, acompañada de otros invitados, sugirió un cambio completo de look, desde su cabello, hasta el vestido, al que se refirió despectivamente como “tipo de disfraz”, instando a optar por otros más elegantes.

“Yahaira necesita todo un cambio de look. Para empezar, el cabello le parece fatal. El cabello pudo haber sido un poco chocolatoso. Y para el look, ya basta de ese tipo de disfraz. Hay que ponerse un vestido más elegante”, expresó en el espacio matutino.

Asesora de imagen revela presión para hablar mal de Yahaira Plasencia. | Captura/América TV/Instagram Yahaira Plasencia

Después de la emisión del magazine y enfrentando críticas en las redes sociales por sus declaraciones, la mujer grabó un video en TikTok para ofrecer explicaciones sobre su enfoque. Reveló que, antes de su participación en el programa, recibió indicaciones por parte de la producción del espacio de América TV para que fuera especialmente dura en sus comentarios hacia la intérprete.

¿Qué dijo la asesora de imagen?

Luego de exponer a la producción del programa matutino, la asesora de imagen admitió que ya había expresado previamente opiniones negativas sobre el estilo de vestir de Yahaira Plasencia y que, aunque sus comentarios fueron en respuesta a las indicaciones detrás de cámaras, reconoció que quizás debió haber moderado sus palabras.

“A muchos les molestó mi comentario. Antes de entrar al programa producción me dijo: ‘Dale con palo’, sobre todo a Yahaira. Hay que ver bien porque siempre se viste mal. Eso siempre lo he dicho. Solamente di mi opinión. Pegaron el grito cuando le dije ‘cucarachón’ (...) La verdad, sí pienso esas cosas. Tal vez me he tenido que controlar un poquito, pero la producción me dijo ‘dale nomás’”, explicó.

Asesora de imagen revela presión para hablar mal de Yahaira Plasencia. | Willax

La situación tomó mayor relevancia cuando el programa ‘Amor y Fuego’ decidió difundir el video de García, poniendo en evidencia la actitud de la producción de ‘América Hoy’. Rodrigo González, el presentador, comentó la situación, sugiriendo que probablemente sea la última vez que ella sea invitada allá.

A su vez, el popular ‘Peluchín’ señaló que, aunque los organizadores le habían solicitado hablar negativamente sobre la salsera, la joven también tenía la posibilidad de medir sus comentarios.

Yahaira Plasencia en los Latin American Music Awards

La cantante peruana Yahaira Plasencia celebró su cumpleaños en Las Vegas, Estados Unidos, junto al reconocido productor musical Sergio George, quien reveló su participación en los Latin American Music Awards.

Yahaira Plasencia se codea con Marc Anthony en los Latin American Music Awards en Las Vegas. Instagram.

Magaly Medina no fue ajena a la agenda de la artista, y dejó unos comentarios sobre ella, sin esperar que recibiría una sorpresa. “No sé qué bochinche hay en Perú, que me están escribiendo todo el mundo, pero no me importa, total están hablando que es lo importante. Sigan hablando sobre todo, tú brujita sigue, sigue”, expresó en un video.

La interacción entre la salsera y el productor musical durante una transmisión que la intérprete realizó capturó la atención de los seguidores, especialmente cuando el empresario, de manera espontánea, la abrazó efusivamente, declarando estar “borracho de amor”.

Este gesto generó diversas reacciones entre los espectadores, evidenciando una vez más el fuerte vínculo entre ambas figuras públicas.

Sergio George, inesperadamente romántico: abraza a Yahaira Plasencia y le declara su amor en transmisión. | Composición/Infobae/Captura Instagram

A lo largo de los años, su amistad y el apoyo mutuo han sido constantes, con el productor incluso desmintiendo formalmente rumores de un romance, tras especulaciones surgidas en el Premios Juventud 2022. Esta relación ha permitido a la cantante avanzar en su carrera, con George jugando un papel crucial en su desarrollo y expansión en la industria musical.