Leslie Shaw y las razones por las que no quiere tener hijos

Leslie Shaw estuvo como invitada en el canal de YouTube de Verónica Linares, donde habló de varias facetas de su vida y sobre la posibilidad de convertirse en madre. Como se sabe, la cantante está comprometida con ‘El Prefe’ desde octubre de 2022 y muchos consideran que seria el primer paso para formar una familia.

Sin embargo, la artista nacional aseguró que no desea concebir a un bebé. Todo sucedió cuando la rubia estaba contando que sus padres son muy unidos. En ese momento, la periodista le preguntó si le gustaría tener los mismos lazos con su pareja y futuros primogénitos, llevándose una gran sorpresa con la respuesta de la intérprete de la ‘Faldita’.

“Yo no quiero tener hijos, pero sí un esposo que me soporte muchos años”, comenzó diciendo Leslie Shaw para luego explicar los motivos que la llevaron a tomar la decisión de nunca tener hijos. Según señaló, criar a un niño le genera mucha ansiedad y no se siente preparada para mantener a un pequeño.

“No sé me da mucha ansiedad de tan solo pensarlo (tener hijos) (…) No sé, todo, la panza, las estrías, la crianza, creo que no estoy preparada psicológicamente en esta vida, tal vez en mi otra vida”, agregó.

Asimismo, consideró que no podría con la responsabilidad de cuidar de un bebé. “No solo por el físico, es todo. Traes a un ser, un alma a esta vida y no la puedes dejar ahí que se contagia de algo. Creo que se enfermaría de los nervios”, agregó.

En otro momento, Leslie Shaw contó que tiene varias amistades en el extranjero que piensan igual que ella y que ya no soporta cuando la gente menciona su edad para que piense en la maternidad. “Ay, a mí ya me tienen harta. Tengo muchas amigas en Estados Unidos que no quieren ser mamá”.

“Para qué complicarse la vida. No quiero complicármela. Ya tengo bastantes responsabilidades. Mi carrera, mi vida, mis metas, mis novio, mi casa, mi empresa, mis perritos, mi familia. Yo por eso cuando salgo les digo que no quiero reproducirme y ya. Soy muy directa”, añadió.

Finalmente, Leslie Shaw reveló que a los pretendientes con los que ha salido en el pasado les dejaba en claro que no desea convertirse en madre. Además, confesó que con su novio ‘El Prefe’ también ha conversado del tema y ambos están muy contentos.

Leslie Shaw negó tener un vínculo con Tommy Mottola

Leslie Shaw llegó como invitada al programa de Magaly Medina el lunes 6 de febrero del 2023. La artista fue a aclarar los rumores de su supuesto romance con Tommy Mottola y su relación con Thalía. Desde el principio, la cantante aseguró que tuvo una muy buena impresión de la mexicana cuando trabajaron juntas, pero negó conocer a su aún esposo.

“Ella es super linda, empezó a comentar en mis fotos, seguirnos por redes, yo le mandaba música, siempre ha habido respeto. Nunca en mi vida lo he conocido (a Tommy Mottola). He ido a varios eventos, pero a él nunca lo he conocido en mi vida”, dijo la intérprete de ‘Piscis’.

Además, no dudó en expresar su admiración por Thalía y aseguró que ella no es cualquier persona, razón por la que le guarda mayor respeto. “A él nunca lo he visto en persona y con ella, obviamente, que la respeto, es Thalía y no es cualquiera. Yo la respeto y la admiro”, sentenció.