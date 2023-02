Alberto Rodríguez y su paso por Junior de Barranquilla: “Pedí más dinero para que no me contraten”

El ex defensor habló acerca de los factores que lo llevaron a jugar en Colombia

Alberto Rodríguez jugó en muchos equipos en el extranjero a lo largo de su carrera. A inicios del 2018, el ex seleccionado peruano jugó en el Junior de Barranquilla. Sobre lo último, contó detalles acerca de cómo aceptó la propuesta y sobre un problema que tuvo con el técnico del club previo al Mundial.

“Mi paso por Junior fue en el 2018, ya habíamos clasificado al Mundial. Ellos querían que vaya a toda costa, me llamaron directamente. En esos momentos, yo tenía un poquito de referencia acerca del fútbol colombiano, no lo tenía mapeado. Yo no sabía que Junior era un equipo grande. No sabía que los dueños eran los ‘verdaderos’ dueños”, sostuvo el ‘Mudo’ en una entrevista en ‘La fe de Cuto’.

“El dueño del club era un señor y está desde el 70. Uno de sus hijos era el presidente, el otro era senador y el otro es alcalde. Yo no conocía Junior, entonces le pregunté a Bernardo Cuesta (jugador de Melgar). Me dijo que el club solo quiere llevar a figuras y que crecieron en infraestructura. Él me dijo que vaya, porque ellos tienen plata”, afirmó.

“La verdad, yo no quería ir, pero insistían para que vaya. Entonces decidí pedirles más dinero como para que me digan que no. Cuando les digo mis condiciones, me dijeron que ya y que no había problema. Después me enteré quiénes eran, qué tan importantes eran en el país. Me trataron bien en el tiempo que estuve”, contó Rodríguez.

Problemas con el entrenador

El ‘Mudo’ también habló del impase que tuvo con Julio Comesaña, entrenador del ‘tiburón’, en el último tramo del campeonato colombiano 2018. Además, mencionó que la escusa del estratega uruguayo fue que no había hablado con el presidente del club.

“En el final, cambiaron de entrenador y el técnico que estaba no habló bien de mí. Cuando yo me reuní con él, me dijo que fuera a la selección para que me prepare porque iba a ir al Mundial. Yo le iba a pedir permiso, porque ya faltaba poco para que acabe el semestre. Le pregunté si estaba seguro que me fuera y me dijo que sí”, detalló el ‘Mudo’.

“Yo hablé con el gerente y al final salió diciendo que me fui sin avisar. Ese era su argumento, porque el equipo no venía bien en el campeonato. Yo fui el cordero, se agarraron más de eso: que yo me había ido sin permiso. Inclusive el ‘Bocha’ Santín, que fue jugador de ese técnico, me preguntó si me había ido sin permiso. Yo le dije que no. Además, que saben cómo soy”, recalcó.

El 'Mudo' contó sobre el incidente que tuvieron previo al Mundial Rusia 2018.

“Cuando yo regreso, después del Mundial, hablé con el técnico. Me dijo que yo tenía que haber hablado con el presidente para pedir el permiso. Yo le respondí que si él me está dando la autorización, porque usted es el técnico, no tengo por qué hablar con nadie más. Yo le dije al gerente que usted me había autorizado”, dijo Rodríguez.

Asimismo, el ex defensor reveló que sí conversó con Comesaña tras finalizar su participación en la Copa del Mundo: “Al final, me dejó mal, pero aclaré el tema lo que tenía que hablar. Tampoco yo tengo por qué defenderme. Al final, el que me conoce sabe cómo soy y el que me cree me cree y el que no, no”.

Anécdota sobre su llegada a Junior

Rodríguez también contó curiosa situación que pasó con una periodista. La entrevista se dio cuando recién había llegado al club, procedente de Universitario de Deportes.

“Cuando recién llegué a Junior me pasó algo curioso. En una entrevista, una periodista no se acordó mi nombre y me dijo Señor Mudo. Entonces yo le dije que no me llamaba así, sino Señor Alberto. Me pidió las disculpas del caso. Después de la entrevista, yo le pregunté por qué me dijo así. Su respuesta fue que quería hacerme la pregunta, pero no se acordó mi nombre”, finalizó.