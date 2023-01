William Riveros habló sobre su comparación con Carles Puyol

William Riveros, reciente fichaje de Universitario de Deportes habló sobre su comparación con el futbolista español Carles Puyol. (GOLPERU)

Se pone a punto. Uno de los refuerzos de Universitario de Deportes para la temporada 2023, fue el central paraguayo William Riveros, quien llegó procedente de Cerro Porteño de su país. El defensor aún no ha tenido minutos en los amistosos que ha jugado el equipo ‘merengue’, pero está preparándose para ser considerado por el técnico Carlos Compagnucci.

El defensa no estuvo presente en el partido ante Sporting Cristal, pero viene poniéndose a punto para el torneo. “Estoy preparándome para lo que se viene. […] Estoy haciendo parte física, así que ellos decidirán cuándo me tengo que reincorporar con el grupo y poder trabajar normal”, indicó en entrevista con GOLPERÚ. A la vez, descartó que tenga alguna lesión. “Gracias a Dios estoy bien, nada más me queda esperar lo que diga el profe, si esta semana o la otra (me sumo al equipo)”, añadió.

Riveros también fue consultado por su parecido físico y de juego con el español Carles Puyol. “No confundan tampoco, lo de Puyol ya queda un poco grande, así que lo que ven en los videos es lo que soy. Voy a tratar dar todo de mí, pelear cada pelota como si fuera la última, así que nada, que se queden tranquilos de ese lado”, apuntó el paraguayo.

El paraguayo, William Riveros de 30 años llegó procedente de Cerro Porteño de su país. (universitario.pe)

10 años sin títulos

El fichaje crema también se refirió a la sequía de campeonatos del cuadro crema y aseguró que Universitario peleará todos los torneos que disputará en la temporada 2023. “Como todo equipo, la ‘U’ tiene que pelear todos los torneos que le toca, así que estamos trabajando para eso”, aseguró.

Además, destacó la buena química que hay en el vestuario. “Vi que se está armando un buen grupo, eso es lo principal y esperemos seguir así, para que en el campeonato dé frutos”, agregó Riveros.

Universitario de Deportes no levanta el torneo nacional desde el 2013, cuando tenía como técnico al argentino Ángel Comizzo. Los merengues en esa temporada ganaron la Liguilla B y jugaron contra Real Garcilaso, ganador de la Liguilla A. Las finales por tanta de penales en el tercer partido. De esa plantilla que salió campeona, solo se mantiene el arquero José Carvallo.

Otro reto para el equipo ‘crema’ esta temporada será la Copa Sudamericana, donde jugará frente a Cienciano del Cusco en único partido para el 9 de marzo. El ganador del encuentro accederá a la Fase de grupo del torneo continental.

Centrales ‘cremas’ para el 2023

Los merengues se han reforzado en casi todas las líneas para la temporada 2023, y una de las posiciones donde ha contratado más jugadores es la defensa. Universitario fichó a cuatro jugadores para esa zona del terreno de juego, incluido dos extranjeros con experiencia en torneo internacionales.

Riveros es uno de ellos. El paraguayo de 30 años llegó procedente de Cerro Porteño; sin embargo, el que es dueño de su pase es el Barcelona de Guayaquil, quien lo cedió a la ‘U’ en calidad de préstamo por la presente temporada. El año pasado jugó 14 encuentros, incluidos cuatro partidos por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Los merengues también contrataron al argentino Matías Di Benedetto, de 30 años, quien llegó de Central Córdoba, donde disputó la Liga Profesional Argentina y tuvo presencia en 22 partidos de la temporada.

Matías Di Benedetto jugará su primera temporada en el fútbol peruano. (Universitario)

Además, de los experimentados defensas extranjeros, fichó a los peruanos José Luján, formado en la Universidad San Martín. El central de 26 años jugó 10 partidos la temporada pasada en Melgar; y Marco Saravia, quien fue titular en Deportivo Municipal en la temporada 2022 y jugó un total de 30 cotejos, solo uno de ellos ingresó como suplente.

El técnico Carlos Compagnucci tendrá que decidir entre esos nombres sumados a Piero Guzmán, quien se mantiene en el equipo crema.