Accidentes en perros y gatos: cómo actuar ante las emergencias veterinarias más frecuentes

Data Animal - Accidentes domésticos

En la tranquilidad del hogar, cualquier objeto puede convertirse en un imán para la curiosidad de las mascotas. Tanto los gatos como los perros, sobre todo los cachorros, suelen investigar su entorno con entusiasmo lo cual los expone a ciertos peligros. La combinación de exploración y la costumbre de llevarse cosas a la boca puede llevar a situaciones que, sin ser previstas por sus dueños, representan un riesgo para su salud y hasta su vida.

¿Cuáles son los accidentes más comunes en los gatos? En un nuevo capítulo de Data Animal, Lorenzo Débil, veterinario clínico e internista, explicó que en el caso de los gatos, uno de los problemas más habituales se produce cuando, mientras juegan, terminan tragándose objetos domésticos pequeños.

“¿Vieron que los gatitos juegan todo el tiempo con cosas y empiezan jugando con un hilo y se lo terminan tragando y nosotros haciendo cirugías que son bastante complicadas y que ponen en riesgo la vida del animal”, advirtió el veterinario.

Por su parte, los perros, en especial los cachorros, impulsados por su naturaleza curiosa y juguetona, tienden a llevarse cualquier cosa a la boca.

“En general, los perritos cachorros son los que más se comen cosas, son bebés, juegan todo el tiempo. Se te cae una media o ropa interior o lo que sea, y ellos lo agarran y juegan con eso hasta que se lo terminan tragando y ni te das cuenta. Entonces hay que adaptar nuestra vivienda para que eso no suceda”, señaló el veterinario.

¿Qué hacer ante una emergencia? “Ante una aguja que se tragó un gatito, no se puede hacer mucho, sino llevarlo al veterinario para ver que no lo tenga en la boca, y si no la tiene, hacerle una radiografía para ver en qué parte del cuerpo está. Con respecto a los cachorros de perro, si se comen una medicación, si no pasó más de media hora porque pasado ese tiempo ya se empieza a absorber, inducir al vómito. ¿Cómo se produce el vómito?, con un puñado de sal, se lo ponemos en la boca, se la cerramos y que esté cinco segundos en contacto con la lengua, eso va a estimular el vómito. También es útil ante el consumo de veneno para cucarachas”, explicó el veterinario.

Muchas veces puede ocurrir que el animal se traga algún juguetito y el dueño abre su boca y mete la mano para sacárselo. Sin embargo, según el veterinario, hay que ver qué tipo de juguete es y si el perro nos deja sacárselo, “porque a veces pasa que los perritos que son bastante complicados para dar las cosas nuevamente pueden llegar a morder y lastimar”.

Otro de los escenarios comunes en los consultorios veterinarios, dice el experto, es el de las mascotas, sobre todo perros, intoxicadas por marihuana. Ya sea por contacto directo con la planta, ingestión de alimentos que la contengan, o por restos dejados sin precaución, el consumo de esta sustancia puede tener efectos severos en los animales.

¿Cómo les repercute a los animales? El doctor Débil afirmó: “Pueden morir de esta ingesta. La marihuana baja mucho la presión. Al comer, por ejemplo, un brownie, las flores o si el perro o el gato mordisquean las hojas de la planta, también se pueden intoxicar. Eso repercute en los riñones y en el hígado” Ante un caso de ingesta de marihuana se debe consultar siempre a un veterinario.

Medicamentos humanos: un peligro latente

La intención de aliviar el malestar de una mascota puede llevar a decisiones que, lejos de ayudarlas, pueden poner en riesgo su vida, como darles medicamentos de humanos, como clonazepam o ansiolíticos, con la esperanza de calmar su ansiedad o reducir su nerviosismo. Este tipo de medicación, sin embargo, es altamente tóxica para los animales y puede tener consecuencias fatales.

“Suelen llegar a la veterinaria casos de gatitos y perritos intoxicados con medicación humana que la gente les da porque están muy nerviosos. Por ejemplo, les dan un clonazepam y terminan falleciendo. También intoxicados con marihuana, todo el tiempo. Y, obviamente, cuerpos extraños, preservativos más que nada, porque al perro y al gato les gusta y se lo terminan tragando. También ropa interior, medias”, describió el veterinario.

Signos del golpe de calor en mascotas

A diferencia de los humanos, que cuentan con glándulas sudoríparas en todo el cuerpo, las mascotas, como perros y gatos, solo tienen algunas en las almohadillas de sus patas y en la nariz. Esto limita su capacidad de liberar calor y hace que su principal método de enfriamiento sea el jadeo. Sin embargo, cuando las temperaturas son extremadamente altas, este mecanismo es insuficiente para mantener su temperatura corporal estable, lo que los predispone al golpe de calor.

“Lo ideal es que salgan a pasear a la mañana temprano o a la tardecita y siempre agua fresca todo el tiempo”, recomendó el doctor.

¿Cómo darse cuenta de que están sufriendo un golpe de calor? “Los perros y los gatos no tienen glándulas sudoríparas, o sea, no tiene tantas, y disipan el calor por la lengua. Entonces el perro jadea continuamente, justamente para eso, para disipar todo el calor. Esto hace, además, que baje la presión, porque el cuerpo necesita liberar calor. Entonces se vasodilata y a la larga termina produciendo problemas renales, más que nada. Y un perrito se puede morir de calor”, afirmó el especialista.

Ante la sospecha de golpe de calor, lo ideal es tomar la temperatura rectal de la mascota. “Entiendo que hay gente que no se anime. De última, lo que se puede hacer es poner agua fría en un trapito y se lo ponemos en la cabeza, en el abdomen, en los pulpejos, que es donde más calor disipa para ayudar a bajar esa temperatura” dijo el especialista. Y añadió: “Luego hay que llevarlo al veterinario. No automedicar. En algunos casos puede necesitar internación, más que nada fluido endovenoso y antipiréticos para bajar esa temperatura”.