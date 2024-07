¿Qué significa que mi perro tenga la nariz seca?

La nariz seca en perros puede deberse a factores ambientales, fisiológicos o enfermedades subyacentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nariz seca en los perros es un fenómeno que suele generar preocupación entre los dueños de mascotas. En general, se considera que cuando está húmeda y fría es indicativo de salud en estos animales, pero la realidad es más compleja.

La sequedad nasal puede ser causada por múltiples factores, desde condiciones ambientales hasta variaciones normales en la fisiología del perro. Si bien tener la nariz seca ocasionalmente no es necesariamente signo de enfermedad, puede ser un indicativo de que algo no anda bien si se presenta junto a otros síntomas, como letargo, fiebre o cambios en el apetito.

Entender las causas y saber cuándo es necesario buscar atención veterinaria es crucial para el bienestar de nuestros compañeros caninos.

¿Qué pasa si mi perro tiene la nariz seca?

La nariz seca no siempre indica enfermedad, pero otros síntomas pueden requerir atención veterinaria (Imagen ilustrativa Infobae)

“Uno de los grandes mitos de la veterinaria es que si el perrito tiene la nariz seca es porque tiene fiebre o alguna patología y no es así”, dice Esteban Caparros, veterinario del Servicio de Clínica del Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en diálogo con Infobae. Y agrega: “El hecho de que esté seca, a veces, tiene que ver con hábitos de algunos perros, pero lo deseable es que no esté seca”.

Para los expertos, si el perro tiene la nariz seca de manera ocasional, no hay motivo de preocupación. La sequedad nasal puede deberse a factores como la exposición al sol, el viento, el calor o simplemente haber estado durmiendo. Aunque no siempre es alarmante, la presencia de otros síntomas concurrentes puede indicar problemas más severos.

Por lo tanto, es importante observar su comportamiento y el estado general de su salud. Si la nariz seca se presenta junto a, por ejemplo, agrietamiento, sangrado, secreciones inusuales, fiebre, letargo o pérdida de apetito, es recomendable consultar a un veterinario. Estos signos pueden indicar problemas de salud subyacentes que requieren atención profesional.

La exposición al sol o viento puede secar la nariz de los perros, según los expertos (Getty Images).

“Por lo general, una nariz seca por sí sola no es preocupante a menos que parezca agrietada, dolorosa o haya un cambio dramático en su apariencia, como de color o pasar de rugosa a suave”, apunta la doctora Erin Ray, profesora clínica adjunta en la Facultad de Medicina Veterinaria y Ciencias Biomédicas de Texas A&M.

Según la veterinaria y docente de medicina de animales pequeños en la Universidad Estatal de Oklahoma, Lara Sypniewski, una nariz puede estar seca simplemente porque el perro no se lame mientras duerme. Además, condiciones climáticas adversas como el sol intenso, el viento o el clima seco pueden reducir la humedad de la nariz del perro.

“Algunos tienen la nariz seca simplemente porque no se lamen la nariz con frecuencia. Sin embargo, una nariz caliente y seca puede estar relacionada con fiebre, lo cual puede complicarse si el perro tiene gripe”, explica la veterinaria Sarah Wooten, graduada de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de California en Davis y miembro de la Sociedad Estadounidense de Periodistas Veterinarios.

Es un mito que la nariz seca de un perro sea signo de enfermedad, advierte un experto (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La exposición excesiva al sol, especialmente en perros que tienen la piel rosada, puede provocar quemaduras solares en la piel de la nariz que pueden pelarse y agrietarse”, señala Wooten como una de las causas de la nariz seca en los perros.

Alison Meindl, veterinaria de la Universidad Estatal de Colorado, señala que la deshidratación es otra causa común. Otra afección conocida es la hiperqueratosis nasal, un trastorno donde el cuerpo del perro produce en exceso queratina. Esta proteína provoca un engrosamiento de la piel de la nariz, haciéndola seca y áspera, y puede derivar en infecciones.

Deshidratación y clima seco son causas comunes de nariz seca en perros, señala Alison Meindl (Getty)

Ciertas razas son más propensas a esta condición, como en el Labrador retriever, Pugs, Bulldogs, Dogo de Burdeos, Cocker Spaniel y Terrier irlandés; también es frecuente en perros mayores.

Según señala Wooten, entre las enfermedades pueden causar sequedad nasal crónica en los perros están los trastornos autoinmunes, como el lupus o el pénfigo, que pueden generar alteraciones en la superficie de la nariz, como sequedad, agrietamiento y sangrado.

Estos trastornos se diagnostican mediante análisis de sangre y orina, así como una biopsia nasal; y su tratamiento incluye el uso de fármacos inmunosupresores como la prednisona.

¿Qué pasa si mi perro tiene la nariz agrietada?

Observar otros síntomas como fiebre o letargo puede indicar si la nariz seca es preocupante (Getty)

Si tu perro tiene la nariz agrietada, es importante observar si presenta otros síntomas adicionales, ya que puede deberse a diversos factores, como exposición prolongada al sol, clima seco, deshidratación o contacto con irritantes.

Sin embargo, si las grietas se acompañan de secreciones inusuales, sangrado, costras, fiebre, letargo, pérdida de apetito u otros cambios en su comportamiento, podría ser indicativo de una enfermedad subyacente, como infecciones bacterianas, virales o incluso trastornos autoinmunes.

En estos casos, es fundamental consultar con un veterinario para obtener un diagnóstico preciso y el tratamiento adecuado.

¿Hay cremas que le pueda poner a mi perro en la nariz?

Una fina capa de vaselina puede ayudar a mantener hidratada la nariz seca de un perro (iStock)

“Lo más efectivo para mantener una nariz saludable y húmeda y no agrietada es la vaselina. Se puede usar la vaselina sólida, que es más fácil de usar; pero la líquida también es una opción, con cuidado de que no se la aspire”, explica Caparros.

En esta misma línea, la veterinaria Ray suma que si un perro suele tener la nariz seca, se le puede aplicar una fina capa de vaselina o el contenido de una cápsula de vitamina E. De acuerdo a la experta, esto puede ayudar a proporcionarle una hidratación adicional.

A su vez, sugiere asegurarse de que el perro siempre tenga acceso a agua limpia y fresca, ya que ayudar a garantizar que la deshidratación no sea un factor. También cambios en el entorno favorecen la prevención de la nariz seca, algunos de ellos son: reducir la exposición al clima extremo, utilizar humificador en el interior del hogar durante las estaciones secas del año y no estar expuestos a alergenos.

¿Cómo es la mucosidad sana de un perro?

La mucosidad sana de un perro es clara y viscosa, cambios en color indican problemas (iStock)

La mucosidad sana de un perro es clara y ligeramente viscosa. Es normal que tengan pequeñas cantidades de esta mucosidad, que ayuda a mantener la humedad y a proteger las vías respiratorias de irritantes y patógenos.

“En general, los perros y los gatos no deberían tener una secreción cerosa continua. Sí, podría suceder por algún cambio de temperatura, pero no de manera permanente. Que le salga agüita todo el tiempo de la nariz puede ser el principio de alguna enfermedad de la cavidad nasal”, señala Caparros y completa: “Secreción sí, de acuerdo a la temperatura, pero no permanentemente”.

Si la mucosidad cambia de color a verde, amarillo o marrón, se vuelve espesa, tiene un olor fuerte o se acompaña de otros síntomas como tos, estornudos, letargo o fiebre, es importante consultar a un veterinario. Estos cambios pueden indicar infecciones, alergias u otras condiciones que requieren atención médica.

¿Cómo puedo hacer para que mi perro tome más agua?

Agua fresca constante, humedecer la comida y distribuir recipientos son algunas claves para mantener hidratados a los perros (Getty Images).

De acuerdo a Caparros, “para que un perro tome más agua, lo que se puede hacer es humedecer los alimentos o estimularlos nosotros mismos con una jeringa y darles agua, o instando a que beba más agua”.

Otros consejos son:

Mantén el agua fresca : cambia el agua varias veces al día para que siempre esté fresca y apetitosa.

Usa fuentes automáticas : las fuentes de agua en movimiento pueden atraer a los perros a beber más.

Añade sabor : mezcla un poco de caldo bajo en sodio en su agua para hacerla más atractiva.

Distribuye varios recipientes : coloca varios recipientes de agua en diferentes áreas de la casa para facilitar el acceso.

Ofrece hielo : algunos perros disfrutan lamiendo cubos de hielo, especialmente en climas cálidos.

Humedece su comida : si alimentas con comida seca, humedécela con un poco de agua o caldo.

Utiliza recipientes atractivos : asegúrate de que los recipientes sean cómodos y limpios; a algunos perros les gusta beber de recipientes de cerámica o acero inoxidable en lugar de plástico.

Monitorea el consumo: lleva un control del agua que tu perro bebe para detectar cualquier cambio en su ingesta.

¿Cómo saber si la nariz seca es un síntoma de una enfermedad de mi perro?

Si la nariz de un perro cambia dramáticamente, se recomienda consultar a un veterinario (Getty Images)

Para determinar si la nariz seca de tu perro es un síntoma de una enfermedad, observa si presenta otros signos de malestar, que pueden incluir fiebre, letargo, pérdida de apetito, agrietamiento en la nariz, secreciones anormales, tos, estornudos o cambios en su comportamiento habitual.

La sequedad nasal ocasional no suele ser motivo de preocupación, pero si persiste o se acompaña de los síntomas mencionados, es recomendable consultar a un veterinario.

“Así como la huella de la nariz de cada perro es única, cada uno tiene un conjunto único de factores que afectan la salud de su nariz. Si tiene alguna pregunta sobre el estado general de su perro, un veterinario puede ayudarle a descubrir la verdad”, sugiere Ray.

El veterinario puede realizar un diagnóstico adecuado mediante un examen físico y, si es necesario, analizar sangre y orina o realizar otras pruebas para identificar cualquier condición subyacente.