Sus elegidos:

Un libro que estés leyendo: La elegancia del erizo y El amor en los tiempos de cólera / Una comida: la sopa de verduras de mi mamá / Una cábala: La canción Gimme Shelter de los Rolling Stones. Cuando tengo un casting o algo importante, escucho los primeros 20 segundos y… ¡allá voy! /Amigas en el medio: Valen Zenere y Oriana Sabatini. Crecimos a la par, hasta estudiamos juntas en Los Ángeles / Un toc: doy muchas veces vuelta la almohada antes de dormirme. Me gusta sentir el lado frío / Una fobia: al ruido cuando debería haber silencio / Un recuerdo: cuando era chiquita e iba a la casa de mi tío en el Delta. Me pasaba horas leyendo la colección completa de Mafalda / Un momento: cuando abro un libro o siento olor a café / Una asignatura pendiente: hacer cine. Me encanta el drama, aunque alguna vez me gustaría hacer ciencia ficción / Un secreto: me vestiría solo con ropa de hombre.