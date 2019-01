Luego participó de Over There, en la sitcom The War at Home, hizo un personaje en la película Papillon y, finalmente, formó parte del elenco de la divertidísima comedia Una noche en el museo (2006). Luego llegó la miniserie The Pacific (2010), el film Larry Crown (2011) –junto a Tom Hanks y Julia Roberts– y The Master. También se puso en la piel de Benjamin para la popular saga Crepúsculo y fue compañero de reparto de Aaron Paul –conocido por Breaking Bad– en la película Need for Speed (2014).