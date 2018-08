Médicos falsos, cómo podés saber si estás atendida por un verdadero profesional

VOLVER A CONFIAR. "En una guardia la confianza con el médico se puede construir si el profesional se muestra transparente y empatiza con el paciente. Eso puede lograrse empezando por presentarse, por ejemplo", explica el psicólogo Luciano Dayan (M. N. 35.282), docente de la Fundación Barceló, y agrega: "Si yo fuera profesional del Hospital de Cañuelas, trataría de reconstruir la confianza con la población abordando el tema abiertamente con los pacientes o pondría algún cartel explicando que se tomaron las medidas pertinentes. Es posible reconstruir la confianza, aunque lleve años". En la misma línea, Fernando Zan (M. N. 75.898), jefe del Servicio de Salud Mental pediátrica del Hospital Alemán, analiza: "En la medida en que la institución tome medidas para revertir la falta de confianza, esa actitud será valorada por los pacientes. Si, en cambio, no se hace cargo, la confianza se irá mellando".

Además, el especialista cuenta que "si bien un médico trucho quizás pueda tener al principio una actitud de empatía, de escucha o de simpatía en los aspectos humanos, la falta de conocimiento o la indicación de un tratamiento que no es el adecuado terminará afectando la relación con el paciente". Dicho en otras palabras, ese falso médico al principio puede disfrazar la falencia bajo una buena relación, pero no alcanza porque no va a tener éxitos terapéuticos.