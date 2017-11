Mientras protagonizaba la obra, apareció en la serie ganadora de un Emmy, The Americans. Luego coprotagonizó con Helen Mirren 'The Audience' (2015) en Broadway, como la joven reina Isabel II. Participó de la serie 'American Odyssey', un thriller dramático transmitido por la cadena NBC. Y el año pasado llegó a la pantalla grande de la mano del film 'The Bleeder' junto a Elizabeth Moss. Con vasta experiencia y la suerte a su favor, a través de su mánager Sink realizó varios castings para formar parte del elenco de 'Stranger Things 2'. "Tuve que pasar varias fases, me llamaron cuatro veces para volver a hacer más pruebas hasta que, después de una prueba de pantalla, me dijeron que había quedado seleccionada", contó la actriz a la revista WWD. Y reveló: "Estaba eufórica, había visto la primera temporada y estaba muy ilusionada".