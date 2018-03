–Yo quería volver a trabajar rápido después del parto. No quería encerrarme en ser sólo madre, no es mi esencia. Hay gente que nace para eso y hay gente que nace para trabajar y aparte formar su familia, y yo soy de esas. A mí me gusta trabajar, me siento útil, me siento mejor, me hace bien. Hice "ADDA (Amar después de amar)" en Telefé a los 4 meses de haber nacido Amparo. Cuando tuve la primera reunión explotaba, había nacido hacía un mes, tenía los pies hinchados, pensaba que me iban a decir que no, que lo hacía otra actriz. Estaba enorme, muy hinchada, deforme. Ahí empecé a trabajar, estaba con la lactancia, fue bravo.