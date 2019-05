-Creo que es un poco de todo. Por un lado, las relaciones interpersonales, en donde hay naturalizados ciertos discursos como "ay estás más linda, ¿estás más flaca?" y se asocia la delgadez con la belleza. Y también esto de la crítica al cuerpo del otro como "uy mira el ombligo como lo tiene" o "no debería ponerse cosas apretadas, mirá las piernas", entre otros ejemplos. Creo que en el día a día absorbemos un montón de comentarios que todos repetimos porque nos criamos con ese chip y es un discurso muy tóxico. Porque después al momento de mirarse al espejo cada uno, tiene todas esas frases en la cabeza y provocan ciertas inseguridades. No solo eso, sino también la publicidad que nos acercó durante mucho tiempo un ideal de belleza hegemónico e inalcanzable.