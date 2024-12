Una invitación a la humildad

Sócrates afirmaba que reconocer la propia ignorancia es clave para el aprendizaje

“Solo sé que no sé nada”, decía Sócrates con una sabiduría que trasciende los siglos. Esta frase encierra una lección vital: reconocer la propia ignorancia es el primer paso hacia el aprendizaje y el crecimiento personal. Sin embargo, no todos somos conscientes de nuestras limitaciones, y a menudo, quienes menos saben son quienes más seguros están de sí mismos.

El efecto Dunning-Kruger, un sesgo cognitivo descrito por los psicólogos Justin Kruger y David Dunning, arroja luz sobre este fenómeno. Según sus investigaciones, las personas con menor habilidad o conocimiento suelen sobrestimar sus capacidades, viéndose a sí mismas como más competentes de lo que realmente son. Esto no solo limita su capacidad de reconocer sus propias carencias, sino también de valorar la experiencia de los demás. Este sesgo, que podría parecer anecdótico, tiene profundas implicancias en la vida cotidiana. Desde la conducción de un automóvil hasta debates públicos, se replica en múltiples esferas. “La ignorancia frecuentemente proporciona más confianza que el conocimiento”, escribió Charles Darwin, y la ciencia parece darle la razón.

¿Por qué sucede esto? La incompetencia actúa como un velo, impidiendo que quienes la padecen adviertan su falta de habilidad y fomentando una confianza injustificada. Esta paradoja, que podría parecer propia de la comedia, es en realidad un drama de nuestro tiempo. Como señalaba Bertrand Russell: “Uno de los dramas de nuestro tiempo está en que aquellos que sienten que tienen la razón son estúpidos, y que la gente con imaginación y que comprende la realidad es la que más duda y poco confiada se siente.”

No estamos exentos de esta trampa. Todos somos vulnerables al efecto Dunning-Kruger en distintos aspectos de la vida. Podemos ser expertos en un área y completamente ciegos a nuestra falta de competencia en otra. Esto nos invita a la humildad y a reflexionar antes de juzgar la opinión de los demás. Quizá no están equivocados, sino que simplemente no pueden ver sus errores. O peor aún, los equivocados podríamos ser nosotros.

La humildad de reconocer nuestras limitaciones no es un signo de debilidad, sino de fortaleza intelectual. Sócrates lo entendió hace siglos: la sabiduría no reside en tener todas las respuestas, sino en estar abiertos a aprender.

En un mundo donde el ruido de las certezas domina el espacio público, tal vez sea hora de recuperar el valor del silencio y la reflexión. Porque, al final, no se trata solo de identificar a los incompetentes, sino de mirar hacia adentro y preguntarnos: ¿en qué aspectos soy yo quien cree saberlo todo? La respuesta podría sorprendernos y, quién sabe, ayudarnos a crecer.