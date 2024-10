La calle virtual del Presidente versus la real de la gente

Una multitudinaria marcha de protesta para pedir más fondos para las universidades públicas en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 2 de octubre de 2024. (AP Foto/Rodrigo Abd)

El hecho político más importante de la semana, fue la marcha universitaria. Mientras la gente caminaba las calles a lo largo y ancho del país; el Presidente caminaba las calles virtuales de X. Fue imponente. Tal vez en CABA algo menor que la de abril. ¿Esto minimiza el reclamo? ¿Deja de interpelar al gobierno del Presidente? En absoluto. Que se hayan sumado dirigentes políticos de la “vieja guardia”, demuestra la importancia de la misma y la necesidad de ellos de sumarse a algo trascendente. El Presidente no lo ve así –está en su derecho–, pero su mirada le distorsiona la realidad. Realidad a la que viene mirando mal.

No reacciona ante los 11 millones de pobres que aumentaron por sus políticas, sumados a los ya existentes. No reacciona ante los 6 millones de indigentes. Esto no figura en la calle virtual de Milei, o lo que es peor, figura en forma distorsionada. Tan desvirtuado como el serrucho que aplicó sin anestesia a los jubilados sobre sus míseras jubilaciones, diciéndoles que sus haberes aumentaron en dólares. Sus lentes desdibujan.

En su calle virtual, el Presidente se siente seguro. Y hasta parece disfrutar de su crueldad. Desvirtuar la realidad no solo es cruel, sino que conduce a una mala praxis política. En el gobierno del presidente Milei los pobres e indigentes, junto a jubilados empobrecidos, son abandonados a su suerte. Esto es cruel en un país donde el índice GINI señala que desde el final del gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa hasta el fin del primer semestre, el retroceso en pérdida de los ingresos ha sido un 12% promedio. 5% para quienes más tienen, 17% para quienes menos disponen.

Pero –si bien está todo unido– no quiero apartarme del tema universitario. El conocimiento a través de la escuela, la universidad, la ciencia y la tecnología; le pertenecen a los argentinos, son sus propietarios. Está en su ADN, en sus históricas luchas por conquistarlo. Es parte inexcusable de la esencia de la organización política y social de los argentinos, que se vuelve imprescindible ante el 52.9% de pobreza. Milei y su gobierno quieren adueñarse y con total agresividad, de la esencia de los argentinos. Ciudadanos que cuando lo votaron, le encomendaron arreglar la economía, pero no cambiar la esencia de la sociedad argentina.

La marcha universitaria expresa los límites de lo que está dispuesta aceptarle a Milei –corre el riesgo–, si lo sigue intentando, de perder los votos y con ello la posibilidad de cambiar algo. Insisto, la mirada del Presidente distorsiona la realidad. No es el CEO de una empresa llamada Argentina. Este gran país, con muchísimos problemas, no le pertenece. Es el país que debe gobernar por 4 años e intentar consensuar entre sus intereses y los de los habitantes de este suelo, para disminuir los grandes dolores, no para agrandarlos.

El gobierno bravuconea con “decime de dónde saco la plata” –ante el inminente rechazo del Congreso al veto emitido–. El presupuesto enviado y los DNU emitidos, con claridad muestran que es un tema de prioridades, no de plata. Y la sociedad así lo entiende. El gobierno prioriza fondos para defensa, blanqueos, inteligencia, subsidiar a Tierra del Fuego, disminuir las alícuotas de Bienes Personales; en desmedro de la pobreza, jubilaciones, ciencia y tecnología, universidades. Tal vez esto último se deba a que el Presidente prefiere el pensamiento único, antítesis a lo que ocurre en las universidades argentinas, donde conviven distintas miradas incluidas las de LLA.

En Rosario, el Rector de la UNR Lic. Franco Bartolacci, fue el orador de cierre de una marcha con 100 mil personas que él encabezó. Su discurso fue racional y pasional, a los pies del Monumento a la Bandera. Sostuvo que el 70% de los docentes universitarios están por debajo de la línea de pobreza. Ahondó sobre el 50% de desfasaje que tienen los salarios entre los aumentos acordados y la inflación. Y que los universitarios recibieron 20% menos de aumento que los empleados estatales. Preguntó “¿cómo quiere Sr. Presidente que ante esta indignidad, falta de respeto, no nos manifestemos?. Si el problema universitario no se soluciona, es por su responsabilidad y capricho”.

La parte más pasional y ovacionada fue cuando dijo: “soy nieto de abuelos analfabetos, llegué a la universidad de Rosario temeroso desde San Jorge. Es cierto que las universidades inventan historias como la de quien hoy les habla, quien pudo ser profesional y Rector de esta universidad tan prestigiosa”. Enterado del veto presidencial, le dijo a Infobae: “Es un error, es una provocación. No se resuelven los problemas sin escuchar y con caprichos. Un millón y medio de argentinos le dijeron al Presidente qué lugar deben tener las universidades públicas. Pedimos al Congreso que escuche y sostenga la ley*.

Si algo faltaba, fue lo sucedido esta semana que motivó la renuncia de la Dra. Alicia Caballero, titular de la Agencia I+D+i, quien retuvo U$S 53 millones provenientes del BID y de organismos financieros internacionales. Con este proceder produjo el cese del pago a becarios doctorales y frenó líneas de investigación necesarias para el desarrollo nacional. De ser así se convierte en un caso de malversación de fondos públicos junto al incalculable daño producido a la investigación y desarrollo del país. Su reemplazante Natalia Avendaño, se comprometió a pagar los PICS en curso, ya aprobados.

Política en Santa Fe

En el transcurso del mes de octubre se dará a conocer el acta constitutiva y el tratado de la Región Litoral, en el cual provincias como Santa Fe y Entre Ríos la integran y Córdoba será invitada a sumarse. Es claramente un proyecto de ampliación de la Región Centro. Infobae conversó con Luis Persello, Secretario de Comunicación, quien manifestó: “El gobernador Pullaro trabaja para contrarrestar los gobiernos ambacéntricos con una mirada federal. No solo es un tema generacional, sino cómo mirar al país con actitudes más pragmáticas, menos prejuiciosas sobre la orientación política del otro. No solo va a quedar constituida la Región Litoral, sino que el gobernador viajará a Paraguay (ya nos visitó el presidente Peña quien tiene mucho interés en avanzar en lo comercial, en asociarnos en temas portuarios). También Pullaro viajará a Uruguay y sur de Brasil, tenemos mucho por hacer desde esta Región. Hay un proceso de reconversión y nuevos mercados. Los países árabes trabajan muy fuerte sobre la seguridad alimentaria, pero para cumplir con ello dependen en un 90% de lo que reciben del exterior. Serán socios nuestros”.

En estos últimos días bajó la tensión por la renovación de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. Persello precisó: “nuestro accionar con respecto a la renovación de nuestra Corte sigue en pie. Tenemos algunas miradas distintas dentro de Unidos, no somos un espacio monolítico; tanto en el Senado como con el Socialismo. Todo indica que se debate entre los ministros quien renuncia último. Ahora, por el caso Vicentin hay un ministro a tiro de juicio político”.

A la hora de nombres propuestos para la renovación, figura el de la Dra. Claudia Levin, Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales UNL.