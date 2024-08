Presidente: la solución está en usted

Javier Milei debe corregir errores para no caer en una crisis inevitable (Foto Reuters/Agustin Marcarian)

“La Libertad Avanza y el país retrocede”, reflexionaba un dirigente radical. Lo cierto es que por estas horas un terremoto político desestabiliza, rompe, desacomoda. Pero la política siempre sorprende. ¿Está asomando algo nuevo? ¿Qué busca la sociedad? Algo queda claro en el Congreso de la Nación: las subdivisiones políticas y las alianzas coyunturales formando ocasionales mayorías.

El miércoles, el Gobierno encontró un límite legislativo, igual que en abril, cuando la calle le puso un límite con la firma transversal de una sociedad que no está dispuesta a rifar la educación pública. Esta cronista le escuchó definirla al Dr. Diego Guelar como “calle útil”. Pero el presidente Milei no la valora.

“Qué ironía –le dijo a Infobae el rector de la UNR Franco Bartolacci-, con los $100 mil millones de los gastos reservados para la SIDE, casi arreglaríamos, y bien, el financiamiento educativo”. Y si le agregamos lo que se gastó en un par de aviones de combate para una guerra –a hoy- imaginaria, salvo que el Presidente decida seguir jugando posturas personales que comprometen al país en conflagraciones internacionales ,el problema universitario quedaría resuelto.

Esta semana, Mauricio Macri -luego de avisarle al presidente Milei- se acopló (sus diputados) al rechazo del DNU 656/2024 de gastos reservados para la SIDE. Muy cerca del ex Presidente le dicen a esta cronista: “Mauricio siempre adelanta las jugadas, no extorsiona, quiere que le vaya bien. El tema de fondo es que para negociar con Macri desde el Gobierno tratan de “comerle” la ciudad, entreteniéndolo a Jorge Macri”. Y rematan: “La jefatura que quiere mostrar Santiago Caputo chocó y chocará con la realidad”.

En estos días, el tema educativo vuelve a visibilizar la pobreza política. Nos enteramos que 1 de cada 4 chicos no puede resolver una regla de tres simple. ¿Qué futuro nos aguarda, en un contexto donde el 70/80% de los chicos viven en hogares pobres?

Vayamos a este hoy. Esta semana el Gobierno volvió a escena, y de la peor manera, tras el affaire Fernández/Yañez. Peleas entre todos y para todos los gustos. A saber: Milei contra Villarruel; Santiago Caputo y sus trolls contra Mauricio Macri; estalló el bloque de LLA hasta con denuncias penales.

Sólo transcurrieron 60 días de haber logrado la aprobación de la Ley Bases, con 147 diputados y 35 senadores más el voto de la vicepresidenta. Ahora, 156 votos rechazaron el DNU de fondos reservados de la SIDE. La fórmula de movilidad jubilatoria se convirtió en ley. Y no queda claro si los nombres propuestos por el Ejecutivo para integrar la CSJN serán aceptados.

El Presidente se pelea con los principales países socios de Argentina, con su vice, con Pichetto y con el ex Presidente Macri. Ahora bien, es el propio Milei el que no ve que en sus manos está la solución ante la debilidad de su gobierno, hoy mayor que en diciembre. El formato es el de una coalición. Hoy, países latinoamericanos y europeos las conforman. El presidente argentino tal vez tenga la estructura de la misma en los gobernadores que firmaron el Acta de Mayo en julio, en el PRO, en parte del radicalismo y en el peronismo de Pichetto. Claro que para esto hay que acordar. Lo que hoy ocurre en Argentina, lo ven los inversores. Y el problema con el FMI, me decía un especialista en la materia, no reviste cuestiones técnicas, sino políticas: la debilidad expuesta.

El ex presidente Macri denuncia a su entorno para no debilitarlo aún más. Los entornos ni son elegidos por los votos, ni gobiernan. Sí así lo hacen, y la gente lo percibe, la debilidad se agudiza. Sabemos del cariño y la confianza que el Presidente tiene para con su hermana, pero no existen presidentes que tengan jefes. Dos conclusiones: por un lado, si el Presidente no entiende esto, va hacia una crisis inevitable, cuya fecha depende de la paciencia social; por el otro, con esta forma de gobernar, donde en una mano tiene la agenda de la libertad pero en la otra la persecución a periodistas, destratos, blasfemias a todo aquel que no coincida con su mirada, el presidente Milei nos aleja de la República.

Política en Santa Fe

La diputada provincial socialista Lionella Cattalini denunció al Juez Federal Marcelo Bailaque por facilitar el desempeño criminal del narcotraficante Esteban Alvarado a través de su inacción. Pidió se analice la actuación del contador Gabriel Mizzau, ya que manejaba los balances de las empresas de Alvarado al mismo tiempo que era contador y amigo personal de Bailaque.

Cattalini le dice a Infobae: “La denuncia la toman los fiscales Federico Reynares Solari y Matías Scilabra. También hice la presentación ante el Consejo de la Magistratura, acompañando la denuncia para que se acelere la investigación. Voy por las dos vías. Y he elevado un pedido de informe en virtud de la liberación que el 19 de junio de 2024 hiciera Bailaque del ex espía de la SIDE Iván Jokanovich. Trabajo para que haya una Justicia transparente, real y efectiva. El juez Bailaque tiene que ser destituido e investigado penalmente”.

A propósito, la excarcelación fue revocada en acuerdo por la Sala A ”s/ Incidente de excarcelación en autos Jokanocich Iván Roberto por infracción Ley 23737 del Juzgado Nro 4 de Rosario”, por entender que las actividades presuntamente ilícitas se relacionan directamente con hechos de criminalidad compleja, de gravedad considerable, agravado por la función que desplegó el imputado, con la firma de los doctores Andalaff-Castello-Pineda.

Hoy, el presidente Milei será recibido en Rosario en la Bolsa de Comercio, cuyo presidente Miguel Simioni le dice a Infobae: “Agradecemos el gesto de acompañarnos en estos 140 años de la institución y venir a Rosario, por segunda vez en pocos días. Insistiremos en el rol protagónico que todos debemos asumir en una coyuntura compleja, no sólo nacional, sino internacional”.