Crisis: el momento de fortalecer y crecer como empresario

Muchos emprendedores han sabido usar las crisis a su favor para desarrollar negocios exitosos (Freepik)

Existe el mito popular de que la palabra crisis en chino también incluye la palabra oportunidad. Pero en castellano y, más específicamente en la variante rioplatense, este vocablo significa lisa y llanamente “crisis”, una situación difícil y complicada.

Sin embargo, muchos emprendedores han sabido usar las crisis a su favor para desarrollar negocios exitosos. Incluso hasta nacieron en contextos pocos favorables y aún en países como Argentina, como es el caso de Despegar y Mercado Libre, quienes iniciaron sus operaciones en 1999.

Estos ejemplos deben servir de positiva inspiración para analizar qué los llevó al éxito y qué podemos modelar para aplicar en nuestros propios emprendimientos. Como denominador común encontramos que tuvieron la fortaleza de la preparación previa y la flexibilidad para adaptar­se a los nuevos tiempos.

Así como muchos escuchan la palabra y se asustan y paralizan, otros ven un mercado con menos competencia. El camino puede ser más dificultoso, pero con menos tráfico. La empresa con más probabilidades de llegar a la meta será aquella que haya continuado hacia adelante.

Jugando a ser empresario

Los negocios son un juego: se puede jugar para ganar o para divertirse. Si solo jugás por diversión, también tenés que enfocarte en ganar para poder seguir participando. Cuantos más sets ganes, más tiempo vas a poder jugar. Cuantos más partidos ganes, más partidos jugarás.

Así como muchos escuchan la palabra y se asustan y paralizan, otros ven un mercado con menos competencia. El camino puede ser más dificultoso, pero con menos tráfico

Lamentablemente no se puede ganar siempre, pero el secreto radica en triunfar todas las veces que sea posible.

En los negocios, como en el deporte, pueden haber contratiempos como una lesión que te deje fuera de la cancha por un tiempo. Pero una derrota no es sinónimo de fracaso y que tengas rachas malas no significa que estás fuera.

Si jugás solo para ganar pero no te divertís, va a ser muy difícil sostener el negocio cuando las cosas se compliquen. Y siempre, en algún momento, se complican. En general, gana el que tiene más preparación y más pasión

¿Crisis o menos ventas?

Hay que tener en claro la definición de crisis y no confundirla con una merma en las ventas. Esta es una etapa normal de cualquier negocio. Muchas veces es inesperada mientras que otras es estacional. Aprender a reconocer estos períodos es fundamental para anticiparse. Es en ese momento cuando hay que aprovechar a capacitarse para fortalecerse.

La otra crisis

Si bien se habla constantemente de la crisis económica, existen también otras que influyen aún más, como las sociales y las perso­nales. De estas últimas nadie habla.

Sin embargo, son las que más afectan a los emprendedores, especialmente a quienes no se preparan para enfrentarlas.

Si bien se habla constantemente de la crisis económica, existen también otras que influyen aún más, como las sociales y las perso­nales

Podemos distinguirla entre internas y externas.

Las internas son las personales y, muchas veces, no están directamente relacionadas con el emprender. Por ejemplo, la pér­dida de un ser querido o una separación, por ejemplo.

Las externas son las que no podemos controlar, como variaciones en las normativas. Que no podamos influir en ellas no significa que debemos ignorarlas. Por el contrario, debemos reconocerlas cuanto antes para adaptarnos.

Tampoco se debería usar la crisis personal como excusa para ponerla bajo de la alfombra del negocio sin procesar los senti­mientos. Negarlos en vez de procesarlos no es la solución

Cómo superar una crisis

El primer paso para lidiar con una crisis es reconocerla y luego aceptarla, para así poder buscar diferentes estrategias de acción. Aceptar no significa resignarse, sino entender que la situación se modificó, que las reglas del juego son otras y que hay que apren­der de nuevo. Lo bueno, es que la experiencia previa va a ayudar a aprender más rápido.

Aprender a reconocer estos períodos es fundamental para anticiparse. Es en ese momento cuando hay que aprovechar a capacitarse para fortalecerse

Aceptar las crisis tampoco quiere decir que te gusten. Pero es adaptarse o intentar resistir, lo que insume enormes cantidades de fuerza, energía y dinero.

Cuanto antes te ocupes de la crisis me­nos efectos colaterales sufrirías.

Porque los problemas nunca van a dejar de existir, pero cuanto más preparado estés, más fácil podrás enfrentarlos.

“No desees menos problemas. Desea más habilidades. Porque siendo una persona más habilidosa todo te resultará más fácil”, decía Jim Rohn.

De esta manera donde otros vean problemas vos verás desafíos y oportunidades.

La autora es coach asesora de emprendedores y autora de “Alma emprendedora”