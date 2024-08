¿La caída de Fernández es el nuevo trampolín de Milei?

Javier Milei y Alberto Fernández

Desde el inicio de su mandato, Alberto Fernández estuvo marcado por una sombra de duda. Su ascenso a la presidencia, orquestado por Cristina Fernández de Kirchner, fue visto como un acto de equilibrio político, pero nunca como un reflejo de verdadera confianza en sus capacidades. A medida que su gobierno avanzaba, quedó claro que Fernández carecía de la visión, la decisión y, en última instancia, de la ética necesarias para liderar a una nación en crisis. Su mandato, que se suponía sería un puente hacia la estabilidad, se convirtió en una tormenta perfecta de ineficiencia y escándalos.

La ética en la política no es un simple ideal abstracto; es el fundamento sobre el cual se construye la legitimidad de un gobierno. En el caso de Alberto Fernández, su incapacidad para actuar de manera íntegra no solo erosionó la confianza pública, sino que también dejó al país en una situación de vulnerabilidad extrema. Fernández fue un presidente que, en repetidas ocasiones, antepuso sus intereses personales y políticos a las necesidades del país. Las acusaciones de corrupción en torno a la contratación de seguros, presuntamente impulsada por su administración, son un ejemplo de cómo el poder puede ser utilizado en beneficio propio en lugar de para el bien común.

Pero no es solo la corrupción la que envenena la gestión de Fernández; es también su desdén glacial hacia las devastadoras consecuencias de sus actos. La ominosa imputación por delitos de género que recae sobre él no es solo un escándalo que mancilla su reputación personal, sino el inquietante espejo de una cultura política que ha permitido, e incluso normalizado, comportamientos inaceptables en las más altas esferas del poder. En lugar de encarar la verdad y asumir la responsabilidad que le corresponde, Fernández eligió el manto del silencio, refugiándose en la cobardía de la evasión mientras dejaba a otros el peso de sus crímenes. Hoy, Alberto Fernández no es más que la sombra de un hombre, un espectro atrapado en vida, cuya humanidad parece haberse desvanecido ante el juicio de la historia.

Alberto Fernández

Este comportamiento no solo es una afrenta ética, sino también una peligrosa muestra de cinismo. En el preciso instante en que el país clamaba por un liderazgo firme y una dirección clara, pandemia mediante, Fernández se reveló más interesado en preservar su fachada de bon vivant, que en cumplir con los deberes sagrados de su cargo. Mientras la nación se desmoronaba en el caos, Javier Milei, desde las sombras, observaba con determinación, aguardando el momento oportuno para transformar el colapso de Fernández en su trampolín hacia el poder.

El legado de Alberto Fernández, plagado de inacción y escándalos, se ha convertido en una bendición disfrazada para el gobierno de Milei. Mientras los medios y la opinión pública se ensañan con los desmanes del pasado, el nuevo presidente ha avanzado con su agenda, sorteando la resistencia que en un contexto más estable habría sido insuperable. La estrategia de Milei es tan sutil como efectiva: mientras los escándalos de Fernández saturan los titulares, él ha mantenido un silencio tan estratégico como ensordecedor.

Uno de los mayores logros de la administración Milei hasta el momento ha sido la notable reducción del índice de inflación, que cayó al 4% en el último mes. Este descenso, aunque modesto, ha sido suficiente para encender una chispa de esperanza en un país habituado a la inestabilidad económica. Pero más allá de las cifras, Milei ha conseguido algo aún más trascendental: ha comenzado a restaurar la confianza en la moneda argentina, un proceso lento pero vital para la recuperación económica a largo plazo.

A pesar de los avances logrados por la administración de Javier Milei, el desafío más apremiante que enfrenta es, sin lugar a dudas, la pobreza. No se trata solo de combatir la pobreza extrema que afecta a una porción considerable de la población, sino de enfrentar un problema mucho más amplio y complejo: la precariedad económica que sufren millones de argentinos que viven al borde de la pobreza. Según algunos análisis, si sumamos a los ‘pobres’ y a los ‘casi pobres’, el porcentaje asciende a un alarmante 73,3% de la población. Esta cifra no es simplemente una fría estadística; es un reflejo brutal de la realidad social del país, una herida abierta que requiere de acciones inmediatas y decididas.

No podemos abordar este tema desde una perspectiva simplista. La pobreza en Argentina es multifacética, resultado de décadas de políticas erráticas, corrupción, y un sistema económico que ha fallado en distribuir los recursos de manera equitativa. En este contexto, el desafío para Milei no es solo reducir este número, sino comprender las causas profundas que lo generan y aplicar soluciones integrales. La lucha contra la pobreza no debe ser vista como un objetivo aislado, sino como el núcleo de cualquier plan de recuperación económica y social. Si realmente aspiramos a un país más justo y equitativo, debemos reconocer la magnitud del problema y actuar en consecuencia. La pobreza es, en esencia, el termómetro que mide la salud de una nación, y con un 73,3% en esta situación, es evidente que estamos en una crisis que no admite dilaciones.

Milei se enfrenta al reto de transformar este número desolador en una oportunidad para demostrar que su visión puede revertir el ciclo de la miseria y devolver la dignidad a millones de argentinos. La magnitud de este desafío será, sin duda, la prueba definitiva de su capacidad para liderar el país hacia un futuro más justo y próspero.

En este contexto, la decisión de Milei de no apresurarse a eliminar el cepo cambiario es una muestra de su enfoque pragmático. Sabe que una devaluación prematura podría ser un golpe fatal para su gobierno, especialmente si las reservas internacionales no están en un nivel adecuado. Es por eso que está dispuesto a esperar hasta que las condiciones sean propicias, asegurando que el peso argentino pueda sostenerse sin necesidad de medidas extremas. En este sentido, Milei está jugando un juego de alto riesgo, pero lo hace con la certeza de que el tiempo está de su lado, gracias en gran parte a la distracción que representan los escándalos de Fernández.

Javier Milei

Pero la verdadera historia detrás del ascenso de Milei es la forma en que ha sabido capitalizar el caos dejado por su predecesor. Mientras Fernández se enfrenta a una creciente lista de imputaciones y escándalos, Milei ha tomado el control del país con una determinación que pocos esperaban. Su gobierno, aunque controvertido, ha logrado avanzar en áreas clave de la economía sin enfrentar la oposición que normalmente encontraría. Esto se debe en gran parte a la estrategia de su equipo, que ha sabido utilizar los errores de Fernández como un escudo protector, desviando la atención de las políticas más impopulares mientras las implementan sin obstáculos.

Sin embargo, este enfoque no está exento de riesgos. A medida que avanzan las investigaciones sobre la gestión de Fernández, es posible que salgan a la luz más detalles sobre las irregularidades y delitos cometidos durante su mandato. Estos nuevos descubrimientos no solo podrían agravar aún más la ya dañada reputación del ex presidente, sino que también podrían impactar en la estabilidad política del país. Milei, que hasta ahora ha navegado estas aguas turbulentas con habilidad, deberá estar preparado para enfrentar las consecuencias si las cosas se descontrolan.

El análisis ético de la conducta de Fernández nos lleva a una conclusión inevitable: su presidencia fue un fracaso moral tanto como lo fue político. En lugar de liderar con integridad, permitió que su gobierno se convirtiera en un reflejo de los peores vicios de la política argentina. Y aunque la historia puede ser indulgente con quienes cometen errores honestos, no lo es con aquellos que eligen ignorar las obligaciones éticas de su cargo.

Por otro lado, Milei ha demostrado ser un líder con una visión clara, pero también con una voluntad de hierro que le ha permitido avanzar en su agenda a pesar de las dificultades. La gran pregunta es si podrá mantener este impulso a medida que los escándalos de Fernández se disipen y la atención pública vuelva a centrarse en su gestión. Hasta ahora, ha jugado sus cartas con astucia, pero la historia de la política argentina nos enseña que ningún líder puede descansar en sus laureles por mucho tiempo.

Entre el desastre que dejó Alberto Fernández y la promesa de un futuro mejor bajo Javier Milei, hay una lección crucial: la ética no es un lujo en la política, sino una necesidad absoluta. El costo de ignorarla es alto, como lo demuestra el colapso de la presidencia de Fernández. Y aunque Milei ha sabido aprovechar el caos, su verdadero desafío será demostrar que puede gobernar con la misma integridad que exige a los demás.

La presidencia de Milei podría no haber sido posible sin el desastre de Fernández. Pero el futuro de Argentina dependerá de si Milei puede evitar los mismos errores éticos que hundieron a su predecesor. Porque al final del día, la verdadera medida de un líder no es solo lo que logra, sino cómo lo logra.