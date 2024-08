Cuando la traición y la hipocresía gobiernan

Alberto Fernández y Fabiola Yañez Anna Moneymaker | Getty Images

Argentina atraviesa un momento de profunda reflexión por la crisis ética y moral que ha dejado al descubierto las miserias de una clase política que ha perdido su rumbo. Mientras Javier Milei emerge como el nuevo presidente, electo con el apoyo de una sociedad que anhela un cambio radical, la oposición se hunde en la descomposición de sus propios errores y traiciones. En este contexto, es vital examinar las acciones y omisiones de quienes nos han llevado hasta este punto.

Alberto Fernández, el hombre que una vez fue presentado como la opción moderada y conciliadora, se encuentra ahora acorralado por su propia ineptitud y los escándalos que han salido a la luz. Fernández, quien nunca logró adaptarse al traje de presidente, enfrenta hoy una situación crítica que lo empuja al borde de un abismo sin retorno.

No solo ha sido un presidente ineficaz; ha sido un presidente que nunca entendió la magnitud de su rol. Desde el primer día, el cargo le quedó grande, y su desempeño fue una constante confirmación de su incapacidad para liderar la nación. Las grabaciones que él mismo realizó, en situaciones comprometedoras, no solo son una muestra de su falta de juicio, sino también una clara indicación de su desconexión con la responsabilidad y la dignidad que su cargo requería.

Hoy Fernández enfrenta un panorama judicial extremadamente complicado. Las denuncias que han surgido en su contra lo han colocado en una posición desesperada, donde cada movimiento podría tener consecuencias impredecibles. No es solo un ex presidente caído en desgracia; es un hombre que ha estado en el centro del poder durante décadas, un hombre que conoce los secretos más oscuros de la política argentina y que, si se siente suficientemente acorralado, podría desatar una tormenta de revelaciones que sacudirían los cimientos del sistema político actual.

El peligro que representa un hombre en la situación de Fernández no debe ser subestimado. Un hombre desesperado, con el respaldo de años de conocimiento sobre los intrincados hilos del poder, es capaz de cualquier cosa, y ese es un riesgo que algunos no puede permitirse. Mientras Milei se consolida como el nuevo líder del país, la sombra de las acciones pasadas de Fernández amenaza con desestabilizar lo poco que queda de la oposición.

Alberto Fernández (EPA) EFE

Sin embargo, Fernández no es el único responsable de la crisis que enfrentamos. Cristina Fernández de Kirchner, la mujer que lo ungió como presidente, es también una figura central en esta tragedia política. Su reciente declaración en la que afirma que “Alberto Fernández no fue un buen presidente”, es un intento desesperado de desvincularse de un desastre que ella misma ayudó a crear. Cristina, en su rol de líder política, eligió a Fernández como el rostro de su proyecto, lo presentó como la única opción viable para sacar al país de la crisis, y ahora, cuando el barco se hunde, intenta escapar del naufragio culpando a su elegido.

La hipocresía de Cristina Fernández es evidente. Al igualar la gestión de Fernández con la de sus predecesores, como si todos los presidentes fueran igualmente responsables del desastre, subestima la inteligencia del pueblo argentino. Su declaración no solo es insuficiente, sino también insultante para un país que ha soportado las consecuencias de sus decisiones. Fue Cristina quien, en un acto de claro cálculo político, decidió que Alberto Fernández debía ser el presidente, quien lo impulsó y quien lo sostuvo hasta que ya no fue conveniente.

Ahora, en un intento por salvar su imagen y desmarcarse del desastre, Cristina intenta reescribir la historia, presentándose como una espectadora indignada ante un caos que ella misma ayudó a sembrar. Pero la realidad es que la responsabilidad de Cristina no puede ser ignorada ni minimizada. Fue ella quien, en su rol de líder, hizo que Fernández llegara a la presidencia, y es ella quien debe cargar con la culpa de haber puesto al país en manos de alguien que nunca estuvo preparado para ejercer el cargo.

Este tipo de actitudes no solo son irresponsables, sino que perpetúan la cultura de impunidad que ha caracterizado a su espacio político durante años. La declaración de Cristina es un intento desesperado de manipular la percepción pública, de presentarse como una víctima más de un sistema que, paradójicamente, ella misma ayudó a consolidar. Pero el pueblo argentino no puede seguir tolerando este tipo de manipulaciones. No podemos seguir aceptando que nuestros líderes se desentiendan de sus responsabilidades y pretendan que el país siga adelante como si nada hubiera pasado.

En medio de este panorama desolador, las declaraciones de Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires y aliado político de Fernández, no hacen más que añadir más sombras al ya oscuro panorama. Su afirmación de que todos están “muy shockeados por esta situación” es un intento cínico de desmarcarse de la realidad que él mismo ayudó a construir. Fingir sorpresa ante la gravedad de las denuncias es un ejercicio de hipocresía que insulta a un pueblo que ha sido testigo de la corrupción y el desmanejo sistemático en el poder.

Kicillof, al igual que Cristina Fernández, fue parte activa de un gobierno que permitió y toleró estas conductas, y su aparente desconcierto no es más que un intento desesperado de salvar su propia imagen en medio de un escándalo que amenaza con arrastrar a todo el espacio político.

Axel Kicillof

La situación en la que nos encontramos es crítica. No solo porque enfrentamos una crisis política sin precedentes, sino porque la ética y la moral de nuestros líderes han sido puestas en entredicho de manera irremediable. Ya no se trata solo de juzgar la gestión de un presidente, sino de enfrentar la realidad de que hemos sido gobernados por una casta política que ha perdido todo sentido de responsabilidad y decencia.

En este contexto, la figura de Javier Milei, representa la esperanza de un cambio profundo y verdadero. La sociedad argentina ha depositado en él su confianza, cansada de las promesas vacías y de los liderazgos corruptos que han marcado las últimas décadas. Pero este cambio no será fácil, ni estará exento de desafíos. Milei enfrentará una oposición debilitada pero aún capaz de obstaculizar sus esfuerzos, una oposición que ahora, más que nunca, debe ser renovada y purgada de las figuras que han traicionado la confianza del pueblo.

Es hora de que el pueblo argentino exija más. No podemos seguir tolerando líderes que desvirtúan los valores fundamentales de nuestra sociedad, que manipulan la verdad para proteger sus propios intereses, y que, en última instancia, no asumen la responsabilidad de sus decisiones. El tiempo de las excusas y las justificaciones ha terminado. La Argentina necesita un liderazgo que esté a la altura de las circunstancias, un liderazgo que actúe con ética, responsabilidad y, sobre todo, con el coraje de enfrentar las consecuencias de sus acciones.

El futuro de Argentina depende de nuestra capacidad para aprender de estos errores y construir un sistema donde la ética no sea solo una palabra vacía, sino un principio vivo y fundamental. El desafío no es menor, pero es imprescindible si queremos dejar atrás el país que nunca quisimos ser y construir una nación donde el respeto, la justicia y la moralidad sean los pilares que sostengan nuestra democracia. En este nuevo horizonte, el rol de Milei será crucial. Ya no podemos conformarnos con líderes que desvirtúan los valores fundamentales de nuestra sociedad. La Argentina del futuro debe ser un país donde la ética sea inquebrantable, y donde cada uno de nosotros, desde nuestra posición, contribuya a la construcción de una nación digna y justa para todos.