El Perón que no escuchamos

Perón y su esposa Isabel en el balcón de la Casa de Gobierno el 1° de Mayo de 1974

La Biblioteca del Congreso de la Nación viene realizando un trabajo de recopilación de discursos de Perón de distintos años. Este año va a publicar los de 1974, en sus últimos meses de vida como Presidente de la Nación. He tenido acceso al borrador de dicho trabajo que reúne 67 textos entre discursos, reportajes y cartas.

Uno de los paradigmas construidos por la izquierda y la academia, es la del último Perón malo. El Perón manipulado por un entorno esotérico, que traicionó a los jóvenes, y/o en la mirada más indulgente, la del anciano lelo que tenía pocas horas de lucidez por día.

Los hechos son, que en medio de una situación de permanente violencia política impulsada por la guerrilla y por algunos sectores de ultraderecha, la mente de Perón volaba a kilómetros luz del club de la pelea. Su pensamiento estaba en resolver los problemas de ese presente, pero con la vista puesta en los grandes desafíos del futuro del mundo, la integración continental y universal, el problema ecológico, las nuevas tecnologías, la disputa por las materias primas. Temas, que hoy son comunes, pero en 1974 abordaban muy pocos hombres de estado del mundo.

Cuando uno lo escucha o lee, nada induce a pensar en un anciano con pocas luces, sino exactamente lo contrario, es la voz de un estadista que desborda energía y sabiduría. Incluso si escuchamos hoy, su ultimo discurso del 12 de junio ante una multitud en Plaza de Mayo, nada hace pensar que ese hombre iba a fallecer veinte días después.

Como es imposible transcribir o resumir sesenta y siete declaraciones y discursos, hice una selección de párrafos por temas, indicando solamente la fecha, para que esto sea una nota periodística y no un libro, que van a poder leer completo en la web de la Biblioteca del Congreso.

El Universalismo

(05-02-74) " Nosotros pensamos ya en un sistema futuro, universalista. No creemos en la posibilidad de un mundo que viva dividido y enfrentado como el actual. (…) Hoy los hombres deben comenzar a pensar que somos todos hermanos y que debemos defendernos todos contra un destino común, que avanza peligrosamente hacia el año 2000.

“Ya no se puede hablar de fronteras; en este momento hay que hablar de la Tierra. El hombre se va a dar cuenta, con el tiempo, de lo tonto que ha sido al luchar durante siglos matando a millones de hombres para defender unas fronteras que sólo estaban en su imaginación.” (...)

“Pero hay una solución geopolítica y ésta consiste en ponernos todos de acuerdo para producir más, en utilizar con mayor mesura los medios que la tierra nos ofrece para vivir,(…) los hombres pueden ser felices si se les quita esa ambición que el mercado de consumo les está imponiendo. Pensemos que, de lo contrario, estaremos, como estamos, despilfarrando los medios que la naturaleza ha puesto en nuestras manos para sobrevivir.”

Acuerdo universal para la preservación ecológica de la tierra

(20-01-74) “Pienso que se ha iniciado recién en el mundo una crisis, crisis que responde nada más ni nada menos que a los graves errores cometidos en el mundo tecnológico del siglo XX. Han destruido la Tierra, están convirtiendo la Tierra en basurales, en cloacas los ríos, no hay agua potable, el oxígeno se va también enrareciendo porque han cubierto el mar, que es liberador de oxígeno, en una capa de aceite, y han destruido los bosques. Eso no se puede hacer impunemente.(…)

Lo primero que hay que hacer es acordar universalmente un proceso ecológico; es decir, impedir la destrucción que sigue y, cada día, en mayor medida. Lo que se trata ahora es de impedir la destrucción. (…) Si la humanidad en conjunto quiere salvarse, creo que lo que tenemos que empezar a pensar es que todos somos hermanos y que tenemos que defendernos entre nosotros, porque si no el asunto va mal. Ahora hay un mal común que se nos viene encima y del que todos tenemos que defendernos.

Integración Latinoamericana

(20-05-74) “Una Latinoamérica desperdigada, como somos, no se podrá defender. Nos van a quitar las cosas por teléfono. Entonces, ¿cuál es el problema? Unámonos, organicémonos y preparémonos para defendernos. Me parece que eso es fundamental en un mundo cuya evolución actual lo lleva a la desaparición de todas las divisiones. ¿No está integrada Europa? ¿No está integrada África? Asia también está integrada. Nosotros somos el último orejón del tarro.”

(01-05-74) “Para construir la sociedad mundial, la etapa del continentalismo configura una transición necesaria. Los países han de unirse progresivamente sobre la base de la vecindad geográfica y sin imperialismos locales y pequeños. Ésta es la concepción de la Argentina para Latinoamérica: justa, abierta, generosa, y sobre todas las cosas, sincera.”

El modelo argentino

(01-05-74) “Nuestra Argentina necesita un Proyecto Nacional, perteneciente al país en su totalidad. Estoy persuadido de que, si nos pusiéramos todos a realizar este trabajo y si, entonces, comparáramos nuestros pensamientos, obtendríamos un gran espacio de coincidencia nacional.”

“Otros países que han elaborado un estilo nacional tuvieron uno de dos elementos en su ayuda: o siglos para pensarse a sí mismos, o el catalizador de la agresión externa. Nosotros no tenemos ni una ni otra cosa. Por ello, la incitación para redactar nuestro propio modelo tiene que venir simplemente de nuestra toma de conciencia.”

“Como Presidente de los argentinos propondré un modelo a la consideración del país, humilde trabajo, fruto de tres décadas de experiencia en el pensamiento y en la acción. Si de allí surgen propuestas que motiven coincidencias, su misión estará más que cumplida.”

“El modelo argentino precisa la naturaleza de la democracia a la cual aspiramos, concibiendo a nuestra Argentina como una democracia plena de justicia social. Y, en consecuencia, concibe al Gobierno como la forma representativa, republicana, federal y social. Social por su forma de ser, por sus objetivos y por su estilo de funcionamiento. (...)

El Movimiento Obrero Organizado

(04-04-74)”Yo he estado en países donde tienen tres o cuatro centrales obreras. Eso es como el perro del hortelano; no come él ni deja comer al amo; ni resuelven su problema ni resuelven los problemas del país al que pertenecen. Solamente una organización como la nuestra puede llegar a representar un factor de poder.”

“Si no representa un factor de poder, la organización de la comunidad o la comunidad organizada deja de ser una realidad. La realidad de una organización y la de una comunidad organizada está representada, precisamente, por esos factores de poder que se equilibran, para que nadie pueda declararse dictador o querer gobernar por sí. Son estos factores de poder los que gravitan; y cuando lo hacen, combinan entre ellos la defensa de los intereses correspondientes.”

“Cuando miro hacia atrás, treinta años, veo lo que representaban los trabajadores y veo lo que representan hoy, me doy cuenta de la ventaja de la organización. En aquella época, los trabajadores no contaban para nada ni decidían absolutamente nada; cuando hacían una huelga les daban unos palos y los ponían a trabajar. Después de esa etapa, la organización hizo sentir su fuerza, que siempre es una fuerza positiva para el país, porque al fin y al cabo no debemos desconocer que los que todo lo hacen son los que trabajan, los vagos no construyen mucho para los demás.”

El Justicialismo

(19-04-74) “¿Cómo fijamos nosotros ya en el Consejo Nacional de Posguerra, en el año 1945, una ideología, y lanzamos las bases para una doctrina nacional? Pensamos entonces, y seguimos pensando hoy, que la evolución de la humanidad es lo único que influencia directamente todos los cambios políticos, sociales y económicos, a través de los cuales transita, en cada etapa de la historia, la humanidad entera.”

“Nosotros tenemos que ir acompañando a esa evolución para no vernos, después, en la historia, remando o nadando contra la corriente. No son los hombres los que determinan el curso de la historia y su evolución; es un determinismo histórico al que no escapa nadie que viva en la Tierra: ni los hombres, ni las instituciones, ni las costumbres.”

“Pensando en eso, tratamos nosotros de construir un sistema que nos permita adaptarnos a las posibles nuevas evoluciones.”

“No pensamos que las doctrinas sean permanentes, porque lo único permanente es la evolución, y las doctrinas no son sino una montura que creamos para poder cabalgar sobre esa evolución, sin caernos. Pero sí pensamos que, mientras la etapa que estamos viviendo esté adaptada a la necesidad de crear una doctrina para esa evolución, no se la puede cambiar.”

“Es indudable que el Justicialismo actual forma una masa enorme, un tanto inorgánica, como generalmente son estos grandes movimientos antisectarios por naturaleza y por costumbre. Es allí donde radica la principal fuerza del Justicialismo.”

“Nunca he querido sectarizar nuestro Movimiento, porque el proceso político es cuantitativo, de manera que no hay nada más negativo que sectarizarlo, porque eso lo disminuye. Siempre hemos dejado que nuestro Movimiento pueda realizarse en la mayor libertad.”

“En este sentido, nosotros siempre hemos propugnado eso; naturalmente, todo tiene un límite, fijado por la doctrina. Pensamos que cualquiera, piense como piense, puede ser peronista; pero no se puede ser peronista antidoctrinario.”

La Plaza de Mayo durante su último discurso en 1974

La Juventud Peronista

Sin duda, de los problemas que Perón enfrentaba en su tercer presidencia, el más difícil de resolver fue, por un lado la guerrilla del PRT ERP que aprovechando el espacio de legalidad democrática aumentaba día a día su nivel de violencia.

Y por otro, el rumbo que había tomado la conducción de Montoneros en disputarle la conducción y confrontarlo ideológicamente con un engañoso doble discurso.

Mientras en su revista oficial El Descamisado, desplegaban tapas de “Nada sin Perón” , en sus documentos internos Firmenich decía : “La ideología de Perón es contradictoria con nuestra ideología porque nosotros somos socialistas (…) para nosotros la Comunidad Organizada, la alianza de clases es un proceso de transición al socialismo”.(…) La contradicción con Perón es insalvable. La solución ideal sería que Perón optara por admitir que la historia va más allá de su proyecto ideológico, y que nosotros somos los hijos objetivos del Movimiento Justicialista; y que entonces resignara su proyecto ideológico adecuándose a esa realidad.”

Pero la disputa con Perón no quedaba solo en los documentos y discursos, el 25 de septiembre de 1973 Montoneros había asesinado al Secretario General de la CGT, uno de los pilares del Pacto Social, José Ignacio Rucci. Atentado que al mejor estilo mafioso no se había firmado, y cuyo fin era, según palabras de el ex montonero Juan Gelman “tirarle un cadáver en la mesa a Perón, para que se siente a negociar con nosotros.”

Sin embargo, Perón hasta el día de su muerte siguió reuniéndose con dirigentes de JP Montoneros en un vano intento de persuadirlos de dejar las armas.

En febrero, Perón propuso realizar todos los jueves una reunión con todos los grupos de JP . La primera fue el 7 de febrero, el texto que sigue es lo expresado por Perón en dicha reunión .

“El Movimiento ha demostrado, a lo largo de treinta años de existencia, su absoluta falta de sectarización. El Movimiento ha sido cualquier cosa, menos sectario. Nosotros hemos brindado siempre dentro del Movimiento la amplitud más absoluta; pero esa amplitud tiene su límite (...)

“La juventud, como todos los demás argentinos, tiene derecho a pensar y a sentir como le parezca.”

“Éste es un derecho inalienable del hombre dentro de la democracia, que es lo que defendemos. Lo que no puede ser es que nos estemos tirando la suerte como entre gitanos: decimos que somos una cosa y a lo mejor somos otra.” (...)

“A la juventud, en fin, la queremos toda y a todos. Sabemos el mérito que tienen en el trabajo y en la lucha que han realizado. No, eso no lo niega nadie, ni lo puede negar. Eso ya está en la historia. Hay héroes y hay mártires, que es lo que se suele necesitar en esta clase de lucha. Pero eso ha sido en la lucha cruenta, que ya ha pasado. ¿Por qué nos vamos a estar matando entre nosotros? ¿Para seguir diciendo que somos valientes? Esto es una cosa que no es difícil de comprender.”

“Pero aquí tenemos que cambiar la modalidad; no podemos seguir pensando que lo vamos a arreglar todo luchando, peleando y matándonos. Ya pasó esa época; ahora viene otra.”

“Los que quieren seguir peleando, bueno, van a estar un poco fuera de la ley, porque ya no hay pelea en este país. Hay pacificación, que es la base sobre la cual nosotros hemos armado todo nuestro quehacer y hemos fijado nuestros objetivos.” (...)

“Lo mejor que debe tener un dirigente es su conducta. Un dirigente que está diciendo una cosa y queriendo hacer otra es el peor dirigente que puede haber, porque en medio de todo es un estafador; un estafador de la fe de los demás.”(...)

“Lo venimos viendo. Tengo todos los documentos y, además, los he estudiado. Bueno, ésos son cualquier cosa, menos justicialistas.”

“Entonces, ¿qué hacen en el Justicialismo? Porque si yo fuera comunista, me iría al Partido Comunista y no me quedaría ni en el Partido ni en el Movimiento Justicialista.”

“Los he escuchado a los muchachos, y estoy de acuerdo con todos ellos, pero para un proceso ulterior. Antes tenemos que dilucidar ese asunto: ¿Somos o no somos Justicialistas? ¿Estamos en el Justicialismo, o estamos en alguna otra cosa que no es precisamente el Justicialismo y que no la critico? Cada uno puede pensar lo que quiera, pero tiene que colocarse en el tablero político, allí donde le corresponde estar, y no meterse a hacer enredos entre los otros que no piensan como él.”

Una anécdota para el final

Para finalizar esta nota, atándola con el inicio sobre por donde navegaba el pensamiento de Perón en los meses previos a su fallecimiento, voy a reproducir una anécdota que escuché de boca del entonces Ministro de Defensa Jorge Taiana, en la presentación de un libro en la UNDEF.

Cuenta Jorge Taiana, en ese entonces militante de la JUP, que colaboraba con su padre quien en 1973 era Ministro de Educación. En un momento, había surgido un conflicto en la Universidad del Comahue con el nuevo rector y los militantes de la JUP habían tomado el rectorado. La situación estaba tensa, entonces, Jorge fue a trasmitirle el problema a su padre. Taiana (padre) le responde “bueno, esperame que tengo que ir hablar con Perón”. Jorge ya más tranquilo, le trasmitió a los militantes de JUP que el tema ya estaba en manos de Perón.

Jorge (h) : “Como a las tres horas volvió mi viejo al Ministerio... entonces le pregunto: ¿Y….? ¿qué pasó? ¿Hablaste con Perón ? Responde Taiana (padre) “Ahh sí...sí… hablamos como dos horas…” . ¿Y de qué hablaron?, pregunta Jorge (h) . “De los Hielos Continentales ….estuvimos hablando de los Hielos Continentales…” .

Jorge (h) : “Yo… me agarré la cabeza y me fui murmurando para mis adentros: estamos sonados... estos viejos no entienden nada….” . “Claro, hoy lo pienso y me doy cuenta, los que no entendíamos nada éramos nosotros”.

Aldo Duzdevich es autor de “La Lealtad - Los Montoneros que se quedaron con Perón” y “Salvados por Francisco”