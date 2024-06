No sólo Argentina se ha peleado con Brasil, España y China, también con el FMI

Lo acontecido esta semana en Bolivia nos retrotrajo a la década del 70, cuando se derramaban los golpes militares en distintos países de América Latina. Argentina había elegido por tercera vez a Juan Domingo Perón cuando, a los pocos meses –setiembre de 1973-, fue derrocado el presidente democrático Salvador Allende en manos de Pinochet.

Milei viene poniendo en agenda temas que fueron acordados, sellados y encriptados en democracia con acuerdo social. Sin embargo, el Presidente, con insistencia, los vuelve a posicionar. Es lógico entonces preguntarnos cómo interpretan el Presidente argentino y su gobierno al intento de golpe de Estado en Bolivia. ¿Cómo analiza lo ocurrido en Bolivia un Presidente que no cree en la democracia, principio y fin del resguardo de todas las expresiones políticas? ¿Lo de Bolivia fue una alerta para la pervivencia de todas las democracias latinoamericanas?

Es cierto que los jóvenes votantes de Milei no vivieron la Argentina de los golpes. No vivieron en familias rotas con personas que ya no estarían con ellos. Ni conocen del precio que pagaba quien pensaba distinto y lo expresaba.

Argentina tuvo a través de su Canciller una “confusa” expresión sobre los acontecimientos en Bolivia. La política exterior argentina es verdaderamente un incordio. Milei se pelea contra el mundo, mientras le encanta instalarse en él. Pareciera que en el inicio de este segundo semestre habría un punto de inflexión, expectante, pero la inserción de Argentina en el mundo aparece también confusa. No sólo Argentina se ha peleado con Brasil, España y China, también con el FMI.

Loan es el caso que desgarra a todos los ciudadanos de bien (parafraseando al Presidente), y muestra la ignorancia y el negocio más aberrante de quienes ponen precio a “algo” (un niñito hermoso llamado Loan), como lo planteaba Rothbard Murray, norteamericano que nació en 1926 en el Bronx y murió en 1995, ideólogo de cabecera del presidente Milei.

Argentina fue recientemente distinguida por la oficina de monitoreo del Departamento de Estado de EEUU por su destacada labor en la prevención, persecución y asistencia a las víctimas en la lucha contra la trata. El gobierno libertario viene cercenando las herramientas que posibilitaron este posicionamiento. “En el caso de Loan, si se hubiera puesto en práctica el Alerta Sofía en forma inmediata, que son muchas cosas y todas juntas, seguramente hubiéramos tenido la posibilidad inmediata de al menos descubrir la verdad”, analizó Gustavo Vera.

El Presidente deberá encontrarse a la brevedad, en la reunión del Mercosur de la próxima semana, con Lula, quien expresó que el argentino deberá pedir disculpas a su pueblo y a él por las estupideces dichas.

En el caso chino, si bien se habló inicialmente de la renovación del swap e incluso de un viaje del presidente Milei, Infobae pudo saber que está caída la firma del acuerdo de amortización del swap, así como tampoco está inicialada la renovación de un nuevo acuerdo. Llama la atención el silencio de Cancillería ante la importancia de este tema,

Este medio consultó al ex diputado nacional Alejandro Topo Rodríguez, quien señaló: “Es extraño, hubo anuncios pero nada parece concretarse. La fragilidad y la falta de certezas son la consecuencia natural del desprecio por la relaciones internacionales y la falta de una cabal comprensión de los vínculos financieros que deben cuidarse”.

Las bravuconadas del Presidente, ¿responden a su inexperiencia política y la de su gobierno, es por su estilo panelista o es su verdadero formato? Si bien sigue en el país una esperanza expectante, la realidad de los indicadores económicos no la acompaña. El coeficiente GINI (mide la desigualdad) saltó de 0.43 a 0.77, marcando la ampliación de la brecha entre los ricos y los pobres. Lo que demuestra que los ricos son más ricos y los pobres más pobres. Las políticas aplicadas impactaron con fuerza sobre los más vulnerables (33,5%).

La FISFE santafesina, en el informe de abril, muestra caídas abruptas: en la siderurgia, -57,4%; en la producción de automotores, -75,2%. Según la Federación Industrial de esta provincia, el 90% de los ramas analizadas reportaron una disminución en la producción, cuyo promedio es del 20.5%. Señala además que se hunde la demanda eléctrica.

Se debe seguir con atención el realineamiento de las fuerzas políticas que están dispersas y han implosionado. El radicalismo, dividido y con un presidente que queda en cada votación en minoría en el Congreso. El peronismo, en medio de la pulseada de Cristina Kirchner -que ya no lo lidera- y Kicillof, más los intendentes y La Cámpora.

Y el PRO, en una lucha abierta entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich. A propósito, para este sector un día clave es el próximo 4 de julio, cuando debe sesionar la asamblea que contaba con la presidencia de la ministra de Seguridad. Un hombre del ex presidente le dijo a Infobae: “No se va a presentar porque sabe que pierde. Ella tiene una agenda y la otra es la del PRO. Mauricio no quiere discusiones internas. Quiere alineamientos para bancar desde una alianza con Milei el camino económico, pero también apurar lo que el gobierno debe hacer ahora, principalmente levantar el cepo ya”.