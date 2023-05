Congreso “De Jorge a Francisco-De Argentina al mundo”, en la Ciudad del Vaticano

Con el Instituto de Diálogo Interreligioso organizamos el Congreso “De Jorge a Francisco-De Argentina al mundo”, en la Ciudad del Vaticano, el cual se llevó a cabo durante los días 4 y 5 de mayo. Este evento contó con la participación de expertos en una variedad de temas relevantes para el diálogo interreligioso y la sociedad en general.

El cronograma de actividades comenzó el día 4 con la apertura a las 9.40, donde los Co-presidentes del Instituto de Diálogo Interreligioso destacamos la importancia de trabajar juntos para entender al otro sin prejuicios. Por su parte, el Rab. Daniel Goldman enfatizó: “En la esperanza y firme convicción de que los enfrentamientos y las agresiones mutuas solo generan destrucción, buscamos crear instancias que fortalezcan nuestra convivencia”. El Prof. Omar Abboud destacó los logros de Francisco en el diálogo interreligioso y afirmó que “ha llevado la cultura del encuentro a un grado de naturalidad en el que ya nadie lo encuentra extraño. Antes, ver sentadas a personas de diferentes creencias solo era un acto simbólico de buena voluntad, pero ahora el diálogo interreligioso se ha convertido en una dimensión más de acción que en un esfuerzo simbólico y teórico”. Yo, por mi parte, afirmé que “no hay casualidades, sino que Dios obra por medio de la Providencia, lo que me permitió conocer a personas importantes en mi camino, como Omar, Daniel y Jorge Bergoglio. Creo que más allá de las invitaciones que buscaron ser diversas, quisimos mostrar en este Congreso reflexionando sobre cuatro ejes: medio ambiente y periferia; Educación, trabajo y Diálogo Interreligioso, la continuidad del trabajo de Jorge Bergoglio y el Papa Francisco”.

El panel sobre “Medio ambiente y periferias”, fue presidido por la Dra. Hilda Kogan, jueza de la S.C.B.A., quien recalcó la importancia de “actuar conjuntamente hacia una ecología integral que incluya las dimensiones humanas y sociales, así como la necesidad de políticas nacionales y locales para coordinar, vigilar y sancionar los emprendimientos y proyectos”. El mismo contó también con la participación del Dr. Sergio Torres, quien enfatizó la necesidad de “incluir al medio ambiente como sujeto de derecho y promover un cambio cultural en el derecho hacia una cosmovisión más integral”. La Dra. Marcela Millán hizo hincapié en la importancia de “adoptar una perspectiva periférica para comprender la realidad de aquellos que viven en las periferias de las ciudades, como es el caso de los afectados por las desigualdades estructurales del territorio de la cuenca del Riachuelo”. Finalmente, la Dra. Carolina Stanley destacó la importancia de “reconocer y abordar las periferias, la pobreza, la exclusión, la desigualdad y la inequidad como problemas multidimensionales y proteger los derechos de las comunidades más vulnerables”. El panel fue coordinado por el Dr. Santiago Otamendi, juez del Tribunal Superior de Justicia de la C.A.B.A.

El evento continuó con Testimonios Interreligiosos a cargo de Javier Di Biase, del centro Interreligioso fundado en Sunchales por Sancor seguros, y Leonardo Siere de la comunidad judía de San Juan, el Dr. Damián Roel, dio su testimonio de conversión al Islam.

Siguió luego una charla sobre “Migrantes, el Papa y nosotros” por el Dr. Ricardo Fernández Núñez, quien nos emocionó por su compromiso en la guerra de Ucrania país en el que vive y tiene sus empresas, colaborando activamente para ayudar a los migrantes que llegaron a España de la Guerra.

La segunda parte de la jornada comenzó a las 14 con la proyección del tráiler del documental “Papa Francisco, los hechos son Sagrados” del productor y director Miguel Rodríguez Arias.

El Cardenal Miguel Ángel Ayuso Guixot, Presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, saludó a los participantes del congreso a las 14.15.

Después, la Lic. Cristina Slica presidió el segundo panel sobre “Francisco y la Educación” y destacó que “el Papa Francisco ha hecho de la educación una prioridad desde su tiempo como Arzobispo y como junto al IDI organizaron “Escuela de vecinos” una iniciativa que promueve el encuentro entre Estudiantes de distintas confesiones y la ha llevado a su papado, promoviendo la Fundación Papal Scholas Ocurrentes que busca una educación a través de encuentros entre estudiantes de diferentes orígenes y distintos países. Por su parte, el Dr. Héctor Masoero enfatizó que “la educación ya no es una prioridad de la sociedad, por lo que es necesario capacitar a los docentes y adaptarse a los nuevos requerimientos de los alumnos. No se necesita más presupuesto para la educación, sino una mejor coordinación en su uso, y dejar a los docentes enseñar y a los alumnos aprender, abandonando los adoctrinamientos y volviendo a la cultura del trabajo, esfuerzo y mérito”. Dicho panel contó además con la participación de otros expertos. El Dr. Ignacio Brusco, Decano de Ciencias médicas de la UBA nos decía: “El Papa llama ‘encuentro educativo’ a la relación entre descubrimiento interior del alumno con su educador que lo conduce y hace crecer. Escuela, familia, transmisión cultural y vocación ocupan un rol clave en este ‘acto de amor’ que es el la educación” y la Lic. María Paz Jurado, proyecto un video sobre el trabajo que lleva Scholas en 22 países. El panel fue coordinado por el Sr. Elio Kapsuk, director del Departamento de Arte y Producción de la A.M.I.A.

Posteriormente, la Lic. Marysol Rodríguez presidió el tercer panel sobre “Francisco y el Trabajo” con la participación del Dr. Daniel Funes de Rioja, quien señaló que “del diálogo y del encuentro también debe producirse una transición ordenada de un país a otro”. Además, explicó: “No podemos hablar de consenso si no lo practicamos, si no tenemos consciencia de que la complejidad de Argentina requiere de la búsqueda de políticas de estado que tienen que ser producto de la diversidad, no del pensamiento único”. Por su parte, el Lic. Tomás Karagozian destacó la importancia de la metodología del diálogo para generar más y mejor empleo en todo el país: “Como nueva generación joven, queremos una mejor Argentina para nuestros hijos pero también una mejor Argentina para hoy y para todos nosotros”. Durante el mismo panel, expusó el Sr. Oscar Silva que contó su experiencia presidiendo el sindicato de vendedores ambulantes y coordinó el Dr. Andres Prieto Fasano.

A las 17.15, el Dip. Claudio Romero presidió el cuarto Panel sobre “Francisco y el Diálogo Interreligioso”. Durante su intervención, Romero expresó su compromiso con la protección de los derechos de los migrantes y afirmó que “en Argentina, a través de la historia, hemos recibido a millones de migrantes que huían de las guerras más sangrientas, de las hambrunas, de las pestes, de las dictaduras, siendo un sello característico que está en nuestro ADN: recibirlos con los brazos abiertos”. Además, destacó la importancia de tratar a los migrantes con dignidad y respeto, y subrayó que “nuestra responsabilidad como receptores de migrantes debe tener la misma grandeza con la que queremos que reciban a nuestros hijos, primos, hermanos, o todo aquel familiar que se está yendo a buscar ese sueño mejor a otro país. No podemos permitir que el concepto de ciudadano prevalezca sobre el concepto de persona, por eso es de vital importancia trabajar para poder construir un piso mínimo de derechos inobjetables”. A su vez, participaron de dicho panel: Rosario Giménez, Baronesa De Mandat Grancey, contando su experiencia en la casa de Efeso santuario de la virgen compartido por cristianos y musulmanes. El Prof. Norma Kraselnik nos emocionó con su testimonio y nos habló de la experiencia de las mujeres en la Biblia y la periodista Elisabetta Piqué dio testimonio de los números viajes Interreligiosos del Papa Francisco de los que fue parte. La coordinación y síntesis del Panel estuvo a cargo del Lic. Bruno Pazzi, Assistente Seg. per il Servizio della Fede Curia Generalizia della Compagnia di Gesù.

La jornada finalizó a las 18 con la lectura del documento concluyente por el Dr. Adalberto Rodríguez Giavarini, quien manifestó que “los temas desarrollados en este congreso han sido agenda internacional de todos los líderes mundiales. No sé cómo podemos pensar que no hay espacio para el optimismo del futuro. En un proceso de cambio como el que tenemos, en el que se caen muchos paradigmas y emergen muchos desde el campo religioso que propone una agenda diversa y superadora de muchos de los conflictos antiguos”. La última palabra fue del Lic. Fernando Straface, quien comentó: “Los 3 inspiradores de este congreso, Omar, Daniel y Guillermo, nos estaban haciendo una invitación para enriquecer e incorporar elementos nuevos en la noción de una sociedad de destino compartido. Hagamos todo lo posible para construir la mejor Nación que podamos y como me decía un importante líder religioso: ‘Nunca nos olvidemos de dejarle un pequeño porcentaje a Dios que Él se va a ocupar’”.

Seguir leyendo: