Un modelo sin destino fracturado en tres pedazos

Para muchos de nosotros la guerrilla fue un error imperdonable que dejó vidas dignas de respeto junto a ningún mensaje que valga la pena recuperar. Conmemorar el golpe como violación de los derechos humanos acotados a los guerrilleros implica ignorar lo esencial de sus daños y en consecuencia seguir permitiendo la vigencia de lo peor de sus logros. Ellos también asesinaron y sus víctimas tienen los mismos “derechos humanos” que sus ejecutores. Fueron parte esencial de la incitación al golpe, aquel día no había deuda externa o era muy poca, el desempleo no llegaba al cinco por ciento, la inseguridad no existía, sobraba trabajo y mano de obra que lo demandaba. Esencialmente, más allá de peronistas, radicales o dictaduras, nuestra sociedad estaba integrada.

Los golpes de Estado fueron varios, contra Yrigoyen, contra Perón, contra Frondizi, contra Illia y contra Isabel. Eran tiempos donde la política no era manejable para los dueños del dinero, por eso necesitaban del partido militar, la defensa de lo colectivo confrontaba con la codicia de las minorías. El más funesto logro del golpe fue la destrucción del país integrado con la sustitución de las industrias por los bancos y financieras, en cada esquina fundaban sus entidades convenciendo al ciudadano que especular era más rentable que producir. Allí nace la deuda, de seis mil millones a casi cincuenta mil, con el agregado de un intento de guerra con Chile y una guerra con Inglaterra. Esa escoria no era ni peronista ni radical, era supuestamente liberal, gente que desde siempre odió la política y que por culpa de Menem y los Kirchner, el peronismo termina siendo responsable y culpable de todos los males. Priorizar el daño de la dictadura en el tema de los derechos humanos y los desaparecidos tiene como objetivo continuar con lo peor del golpe que fue empobrecer a casi la mitad de nuestra población y haber logrado la convicción de los jóvenes dirigentes de que sólo donde hay dinero hay poder.

Hoy las ideas son tan solo un instrumento de los intereses. Nuestros nuevos empresarios son en su mayoría intermediarios o simplemente gerentes de empresas extranjeras. Para ellos la política es tan solo una molestia que debe sufrir la economía. La oscura Fundación Mediterránea imagina un modelo económico único al servicio de los grandes grupos concentrados. Solo repiten la cantinela de bajar impuestos y aflojar las leyes laborales, para más no les da la cabeza. Para semejante concepción del mundo, la política, supuestamente, se debe ocupar de los caídos y eso sólo importa en la medida que no implique excesivos impuestos.

El gobierno actual es la expresión de la nada misma, ninguno de sus miembros expresa algo que contenga las necesidades colectivas. Los privados se desvelan por la concentración, primero fueron los supermercados que asesinaban a los almaceneros, a nadie se le ocurrió en el mundo cederle la ganancia de las gaseosas a una empresa extranjera. Ahora fueron por el resto, venían asesinando farmacéuticos, luego panaderos, ahora carnicerías y hasta los quioscos son de los bancos. No le dejan absolutamente nada a la iniciativa privada, a la par que destruyen la misma estructura cultural. Se crearon cadenas de bares y restaurantes, los bancos no prestan al productor, se ocupan de sustituirlo. Entre los supermercados y los barrios privados la ciudad se fue degradando, la riqueza construye en la distancia y se protege de los robos y para colmo ya habían destruido el ferrocarril para gestar negociados alternativos.

Llegamos a un modelo sin destino que se ve fracturado en tres pedazos, por un lado los ricos vencedores y sus negocios y por otro, los políticos y sindicalistas con su manera de parasitar el Estado y finalmente, los ciudadanos, esos que hace cuarenta y siete años eran dignos habitantes de clase media y hoy han sido reducidos a ser consumidores de baja intensidad que apenas pueden mantenerse y nadie respeta.

El partido de los ricos nos habla desde la Fundación Mediterránea y Juntos por el Cambio, el de los burócratas desde el Frente de Todos, el sindicalismo y los movimientos sociales, ante la ausencia de una salida signada por la seriedad, estalla en un anarquismo de chicos ricos que convocan sin saberlo a una definitiva guerra civil. El futuro digno no habita entre las propuestas, tan solo entre los recuerdos.

