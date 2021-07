Miguel Díaz-Canel, heredero de lo peor

Protestas en Cuba contra el régimen castrista

Hace pocos días sentí una profunda indignación al ver de pasada en internet un festejo de una organización LGTBI en Cuba promovido oficialmente. Hacía tiempo no emitía opiniones públicas sobre la dictadura cubana, porque sentía que en más de trescientos artículos y dos libros al respecto ya había dicho todo lo que tenía, quería, debía y podía decir. Pero me hizo revisar esta decisión la afrenta de que organizase un desfile de ex “afeminados contrarrevolucionarios” un gobierno que nunca condenó sus crímenes contra los homosexuales, contra toda diversidad sexual, hedonista, lúdica y por supuesto ideológica, ni cambió a sus dirigentes excepto cuando el ataúd o la terapia intensiva los obligaba, que jamás pidió perdón por aplastar literalmente a homosexuales, lesbianas, pepillos, friquis, rockeros, y a todos los jóvenes que como decía Fidel Guarapo Castro “hacen ostentación con sus guitarritas de sus movimientos de cadera elvisprelianos”, tirando por tierra junto a su declaración temprana dirigida a los intelectuales y artistas, que “dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada” que disipaba cualquier conato de crítica artística, y asentando que uno de los puntales de las revoluciones sociales y de costumbres de la época, su carácter epicúreo contra el estoico, quedaría totalmente proscrito.

Entonces volví a publicar un artículo titulado “Aves perturbadoras” donde hacía referencia a la hipocresía y la desvergüenza de la mal llamada “revolución”, que a esta altura no es sino uno de los mayores ejemplos de involucionismo social político y económico de nuestros días, de usar a la sobrina del comandante que encabezó la represión de los elvisprelianos, para, sin la más mínima autocritica por las tragedias de la represión, abanderar los festejos del orgullo gay en la isla.

Al reponer el artículo, también hice énfasis en un video grabado cuatro años atrás, cuando la toma de posesión de quien con su sentido del humor los cubanos llaman el “puesto a dedo”, comentando que Miguel Díaz Canel es la réplica de lo peor de la cúpula, frente a la idea de que llegaban aires de renovación a merced de la pose desenfadada de su esposa en comparación a la histórica rigidez en la actitud de los miembros del Buró Político del Partido y del Comité Central. Y retomé de repente el interés cotidiano por el tema cubano.

Como por casualidad o por azar, la explosión social -sin precedentes desde el primero de Enero de 1959 en Cuba- me tomó de sorpresa como a todos, pero no desprevenido, es como si hubiese sentido el rumor de una ola desde una lejanía inusual antes de la llegada del tsunami. Pero nada de esto obedece a poderes mágicos adivinatorios, a un sexto sentido para el vaticinio, sino que cada día me estaban llegando noticias del empeoramiento del Covid 19 y con ello del suministro de los demás medicamentos, ya habitualmente escasos y “perdidos” en la isla, unido a la mayor escasez de alimentos, esto sumado a las cada vez mayores dificultades para hacerse con moneda divisa, que es con la única que pueden adquirirse alimentos, medicamentos y enseres de primera necesidad.

El crecimiento del Covid 19 cuando más pecho sacaba el gobierno por la vacuna cubana, la carestía y la carencia de comida, medicinas, artículos de todo orden para la vida cotidiana, los interminables cortes de luz y agua en pleno verano caribeño, fueron ya demasiado para un pueblo que lleva generaciones de prohibiciones y de obligaciones a cambio de salud y educación gratuita, que incluso estos, en las últimas décadas, han ido mermando en calidad de manera vertiginosa.

La mecha se encendió en San Antonio de los Baños, población popular del sudoeste de La Habana, multitud de personas salieron a las calles al grito de ¡Libertad! y se extendió por toda la geografía nacional, replicándose en pueblos de trabajadores, exclusivamente de gente humilde. Ese es el rasgo más doloroso para lo que pudiese quedar del espíritu verdaderamente socialista de la Revolución, que la rabia está en los pechos y las gargantas de la población negra, mulata, de machete en la zafra, de bolígrafo en la universidad, de guardias eternas del CDR. Jóvenes que hasta antes de este grito de ¡basta! no veían otro futuro que irse afuera del país.

El alcance, la profundidad, el sustrato de ideas y de propuestas que guía la expresión de lucha, resumida en la consigna más difundida: “Díaz Canel singao”, da la pauta del resultado del nivel de educación, intelectual, de preparación actual, al que la Revolución sometió al pueblo, luego de, ciertamente, en los primeros años haberlos alfabetizado. Acaso no haya mejor consigna, para también describirse a sí mismos y decir: “Miren lo que nos han hecho”. Una generación que usa el sexo como medio para escapar del país, que roba al Estado, que no siente remordimientos de engañar, robar a todo aquel que puede proveer un “escape, un salve”, una generación que estaba comenzando a desandar el camino de la alfabetización, cada vez con peores maestros, con un desinterés casi absoluto por la cultura, por los aspectos de la vida que no estén anudados a las necesidades fisiológicas más inmediata. Esa generación ha dicho ¡ya no más! Y ha vuelto a sentir el placer inigualable de la rebeldía, de sentirse cubanos de honra, de elevar el gentilicio de “cubano” hasta equipararlo al de la lucha, al del valor, al de las esperanzas, al de la unión, por primera vez en mucho tiempo no debe emplear el valor en huir.

Ya lo han probado en este grito, en este atreverse a lanzar piedras contra tiendas de comida y entrar a consumirla, de dar vuelta patrullas de policía, cosa que pensamos que jamás llegaría a pasar por el nivel de inmovilismo a que someten las dictaduras del proletariado a sus pueblos, que como la Iglesia en el medievo hacía sentir culpable al justo, torturado por el precursor del bien, consigue raptar el lenguaje de la justicia social y hacer suponer que todo lo que sea ir contra su doctrina, forma parte del mal.

Y la diferencia con los hechos del maleconazo de 1994, además de la envergadura, el alcance y el calado, es que ya no está Fidel para dirigir la represión, al cual por una cuestión histórica se le temía en partes iguales a como se le respetaba. Ni siquiera está Raúl, a quien solo se toleró por ser hermano de Fidel. Está el “puesto a dedo” Díaz Canel, a quien con todo a favor para buscar nuevas herramientas para satisfacer las infinitas demandas ciudadanas, andando sendas de apertura y cambio con la ventaja de tener el control, solo se le ocurre la idea de dar la orden de reprimir, de condenar a quienes ya no soportan más, de acusar de obedecer al imperialismo a ese pueblo mestizo y trabajador alejado de los barrios pudientes de dirigentes y de empresarios afines, alentando a la enorme masa de cubanos que no querrían perder sus míseras prebendas en una sociedad que exigiese alguna aptitud, a salir con furia a golpear a sus hijos y hermanos.

La esperanza que albergo, y la baso en el conocimiento de al virtud y la ética del cubano, es que en caso de continuar las manifestaciones, y las detenciones arbitrarias, y la situación adquiera matices de rebelión, el ejército no dispare contra su pueblo, aunque “Puesto a dedo” llegase a darles tal orden.

También debe abrirse el embargo/bloqueo, una medida más pertinenete a una dictadura que a la democracia por excelencia, y una vez entendido que es tiempo de cambios sin sangre, los caminos para una sociedad más abierta, participativa, desarrollada, plural, están todos virgenes para ser explorados. Con todas las sensibilidades ideológicas, filosóficas y culturales cubanas en la palestra.

Ese será otro reto, para los retrógrados de la otra cara de la moneda, y no será un reto menor.

