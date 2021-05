Dilapidamos la herencia, malogramos el presente y destruimos el futuro

El exceso de regulaciones genera cierre de empresas, caída de empleos, pérdida de oportunidades

Dilapidamos la herencia que nos había dejado la Argentina opulenta de comienzos del siglo XX, nos endeudamos por varias generaciones, destruimos el futuro de nuestros niños y jóvenes. ¿Qué motivó este derrumbe institucional, económico, moral, social y educativo? Nuestra indolencia, irresponsabilidad, de no querer mirar, no observar, no reaccionar, ni castigar a la corrupción y a los corruptos, esto nos está conduciendo a que dejamos con indiferencia que se este destruyendo la República.

Los escombros de este derrumbe hoy atontaron nuestro discernimiento y comprensión, impidiéndonos reaccionar, tan confundidos estamos que involuntariamente caímos en el enfrentamiento entre hermanos.

Dualidad en el proceder, indefinición, confrontaciones y contradicciones son el proceder sistemático en la conducción del gobierno, esto nos está llevando a un acrecentamiento del derrumbe global de la República

Habitamos el octavo país con mayor en extensión territorial del mundo, uno a los que la mano de Dios dotó de una pampa húmeda cultivable, más rica del planeta, con inigualables riquezas mineras, pesqueras, forestales, con un clima benigno que la beneficia y caracteriza, con bellezas naturales que la convierten en una meca del turismo internacional, con poca población con alto nivel de educación y cultura hoy desgraciadamente muy menguada.

Habitamos el octavo país con mayor en extensión territorial del mundo, uno a los que la mano de Dios dotó de una pampa húmeda cultivable, más rica del planeta, con inigualables riquezas mineras, pesqueras, forestales (Reuters)

Dualidad en el proceder, indefinición, confrontaciones y contradicciones son el proceder sistemático en la conducción del gobierno, esto nos está llevando a un acrecentamiento del derrumbe global de la República. Nos convertimos en mendigantes consuetudinarios del mundo. ¿Esto no nos avergüenza? ¡Tan grande es la pérdida de la dignidad nacional que padecemos!

Es la corrupción endémica, ese cáncer que de manera lenta, inexorablemente y constante corroe los cimientos morales, institucionales y legales de toda sociedad, porque permite actitudes y proceder arbitrarios de políticos, y burócratas que se traducen en que sus conductas resulten ser imprevisibles y hasta contradictorias, con resultados que atentan contra el bien común. Solo un sistema jurídico sólido e independiente puede dar seguridad, idoneidad y corrección a las conductas del Estado.

Solo un sistema jurídico sólido e independiente puede dar seguridad, idoneidad y corrección a las conductas del Estado

Seguridad jurídica

Solo dando más seguridad jurídica al país se puede evitar que en el encerrado juego ordenado por sectores del poder político y económico puedan lograr el enriquecimiento ilícito.

Hoy el oficialismo, es decir la vicepresidenta que es quien detenta el poder, quiere avanzar sobre la reforma del Ministerio Público Fiscal para que las causas que se le instruyen por corrupción durante su gestión presidencial queden en la nada. Solo para ella hoy nada es más importante que su seguridad personal, le es absolutamente indiferente que muchos cientos de personas diariamente mueran por covid-19, que miles de comercios e industrias pyme quiebren, que miles de argentinos queden sin trabajo, que tengamos legiones de pobres e indigentes, que la inseguridad mueva a manifestaciones publicas, que cientos de miles de niños y jóvenes abandonen sus estudios. Su desdén, insensibilidad, desinterés y egoísmo es patológico y patético.

Reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales para tratar cambios en el Ministerio Público Fiscal

El desorden en la economía es tan impactante que por desconocer qué causa la inflación se apele a procedimientos inconsultos y disparatados, como resulto la suspensión de exportación de carne vacuna por un mes, de esta forma se pierden mercados que trabajosamente se habían ganado, incumpliendo compromisos, y causando daños irreparables al campo, la industria y la exportación.

Las estadísticas de la Argentina son aterradoras, 45% de la población está en la pobreza, y sube a más de 65% entre los niños, con un pico en el conurbano de 73%, esto es incomprensible. Sin embargo, los políticos que si bien abjuran y reniegan de ella, solo tratan de atribuir su origen a los gobiernos anteriores, en el mientras tanto con su conducta la mantienen y acrecientan.

El desorden en la economía es tan impactante que por desconocer qué causa la inflación se apele a procedimientos inconsultos y disparatados, como resulto la suspensión de exportación de carne vacuna

Qué insólito fatalismo los argentinos, nos conducimos como bien supo describir Enrique Santos Discépolo cuando en su tango Cambalache decía: “Dale no más, dale que va. Que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, siéntate a un lado. Que a nadie importa si naciste honrado. Que es lo mismo el que labura. Noche y día como un buey. Que el que vive de los otros. Que el que mata o el que cura. O está fuera de la ley”.

SEGUIR LEYENDO: