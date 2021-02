El Presidente, entre las vacunas VIP y el Consejo Económico y Social

EFE/ Alberto Valdes

Horas antes de emprender su vuelo a México, el presidente Alberto Fernández conversó con esta cronista sobre dos temas claves: al affaire vacuna y la presentación del Consejo Económico y Social.

En lo que respecta al primer tema, consultado sobre si el pedido de renuncia del hoy ex ministro de Salud Ginés González García debió ser acompañado con una manifestación expresa sobre la intolerancia en su Gobierno para con la corrupción, el Presidente respondió: “Eso se muestra con hechos, no en discursos. Creo que mi actitud fue clara. Creo que no hubo corrupción en los términos en los que habitualmente hablamos de corrupción. Fue una picardía en un tema muy sensible y esas picardías, que siempre conllevan privilegios, resultan insoportables”.

El Presidente actuó con un signo de autoridad irrefutable, que hace a su convicción de cómo pararse ante un fraude a la credibilidad, con la cual se comprometió al asumir su mandato. Sucede que tal actitud no pareciera ser suficiente, dado que la grieta hoy se genera entre la política y sus privilegios, y la gente y sus impotencias. El Presidente sabe que, ante esta situación, las palabras se deben corporizar con acciones, para remontar lo que en su entorno califican como un uppercut. En un país de matriz política corrupta, que no distingue en los últimos años ideologías, y con consentimiento social, ¿cómo reaccionará la ciudadanía ante un hecho clave y directo que alude a su salud?

La política cuando necesita “curarse en salud”, se aferra a un apotegma que refiere que, ante desviaciones de su deber ser, hay que actuar con “más y mejor política”. En el caso por todos conocidos, debiera agregarse: más y mejor transparencia, transparencia, transparencia.

A propósito de esto último, la chance de Alberto Fernández está en lograr vacunar rápido, masivamente y sin máculas. Políticamente debiera el Presidente correrse al centro, donde más cómodo pareció sentirse. Y en lo internacional ante “una América Latina plagada de restos de esfuerzos fallidos de integración regional y falta de liderazgos” como lo menciona el Financial Time, el Presidente podría ser un líder válido ante el gobierno de Biden y su relación política y económica con Latinoamérica. El embajador en Estados Unidos, Jorge Argüello, haciendo gala de su oficio, debiera operar con rapidez para lograr la entrevista con el presidente Joe Biden. Sabemos que el ministro Martín Guzmán ha dicho a su entorno: “No pasa de marzo que me reúno en Washington con el FMI”. La intención del Gobierno es llegar a un acuerdo próximo. Se habla de mayo, aunque a su vez integrantes del organismo no descartan que el mismo se dilate un poco más. Argentina desea arribar a un acuerdo con el FMI para renegociar en mejores condiciones el vencimiento del Club de París, que asciende a U$S 2800 millones, e intentar un acuerdo de facilidades extendidas con el FMI. El compromiso de Argentina en el 2021, con ambos organismos, asciende aproximadamente a USD 7.000 millones.

Con respecto al Consejo Económico y Social, al consultarle al Presidente sobre la ausencia de los partidos políticos, me contestó: “No lo integran porque los Consejos proponen leyes y reglamentaciones que luego los representantes de los distintos partidos políticos tratan en el Parlamento. El Consejo no resuelve, recomienda” . Lo cierto es que un hecho trascendente, que a criterio de esta cronista debió impulsarse el día uno de asumido el Gobierno, se fue diluyendo el viernes a medida que avanzaban los sucesos que terminaron con el pedido de renuncia de Ginés González García. Una entusiasta integrante del mismo, la socióloga Marita Carballo, le dijo a Infobae: “Lo viví como un hecho histórico. Nos volvemos a encontrar el 4 de marzo para dar comienzo al trabajo en una jornada completa”.

Este lunes, en Rosario, se reunió por primera vez el Consejo Federal Hidrovía (CFH). Ante la incertidumbre por la finalización de la concesión, el gobernador Perotti y los integrantes del Comité esperaban definiciones del ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, sobre la continuidad de la Hidrovía durante el proceso próximo de licitación. El ministro precisó que se garantiza la navegabilidad del rio Paraná. El gobernador Perotti tiene claro el vínculo histórico de Santa Fe con la Hidrovía, imprescindible para seguir potenciando el desarrollo de Santa Fe y la región. Y dijo a Infobae: “El piso de la nueva licitación es lo que se ha conseguido hasta este año. Se deben contemplar las reformas necesarias, el tema ambiental, asegurar el calado del río y, de Santa Fe al Norte, los 10 pies para las barcazas que suben pero además bajan con soja desde Paraguay. El Comité tiene como eje discutir esta política de transporte, la asignación de recursos y su potenciación”.

A propósito de la incertidumbre, Juan Carlos Schmid, secretario general del gremio de Dragado y Balizamiento y titular de la CATT, está altamente preocupado por el futuro de los 800 trabajadores que directa e indirectamente representa. No descarta para el próximo viernes un paro de 24 horas de no aparecer las certezas.

Sobre el tema Hidrovía y su licitación, se observa gran confusión, dado que en el Presupuesto Nacional aparece la licitación del canal Magdalena del Río de la Plata. Son dos licitaciones distintas, que intentan anexar bajo el pretexto de agilizar la navegación. Schmid me decía: “No es verdad que con el canal Magdalena se agilice la navegación, sencillamente porque la profundidad en la boca del estuario no resuelve los cinco pasos críticos que presentan mayor sedimentación. Punta Indio representa menos del 18% de la remoción del sedimento del resto de la ruta”.

La Hidrovía es la facilitadora de la fábrica de dólares para el país. Es de esperar que la impericia política no atente contra ello. De cualquier manera, el ministro Meoni concluyó diciendo que la discusión de la incorporación del canal Magdalena no es parte de la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay, no haciendo suya la petición del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien habló de “una red troncal para incluir canal Magdalena”.

Seguí leyendo