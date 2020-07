La oposición, entre halcones y palomas

El viernes por la tarde el Presidente, junto al jefe de gobierno porteño y mandatarios provinciales del oficialismo y de la oposición, ha anunciado un nuevo camino para desandar lentamente el aislamiento social obligatorio que rige en el país desde comienzos de marzo. Si bien no se ha dictado el final de esta medida tan necesaria en términos sanitarios como compleja por sus consecuencias económico-sociales, finalmente se logra vislumbrar con más claridad una estrategia de salida que comienza por flexibilizarla.

Como todas las decisiones que se toman estando al frente de un gobierno, flexibilizar la cuarentena no es, seguramente, una medida que se haya tomado a la ligera. Más aún cuando el Presidente viene desde el comienzo de la pandemia resaltando que las decisiones se toman con las estadísticas epidemiológicas y el consejo permanente de los expertos. La novedad, en este caso, radica en que el Gobierno da signos de haber escuchado, además, a la opinión pública –y su creciente demanda de apertura- y la oposición más dialoguista que insiste en la necesidad de volver progresivamente a la normalidad y reactivar la economía del país.

Cabe descartar que en este tipo de decisiones no existe un punto intermedio que contente a todos. No se puede abrir y no abrir la cuarentena al mismo tiempo. Pero sí es posible escalonar la apertura, dando un signo concreto de escuchar la demanda ciudadana, pero siguiendo de cerca la evolución de los casos para, si fuese necesario, retroceder.

Una nueva fase de la cuarentena: más diálogo

Existe un conjunto de fenómenos que suelen repetirse con frecuencia en la política. Si bien no son leyes inmutables, su aparición e influencia son un buen motivo para prestarles atención y tratar de evitarlas.

Uno de estos fenómenos transversales a cualquier ideología y observables en muchos países es la rigidez que los gobiernos suelen adoptar a medida que transcurren los meses de su mandato. Un fenómeno que, además, se profundiza en los diseños institucionales presidencialistas, por el peso creciente de los poderes ejecutivos. Así, las medidas suelen tomarse contemplando cada vez menos diversidad de opiniones, consultándole a pocos funcionarios –casualmente los más convencidos o que menos discrepan con el gobernante- y defendiendo aún los evidentes errores propios.

A pesar de las tensiones que el Gobierno está percibiendo desde el comienzo de la cuarentena, la postura que parece regir y la cual el propio Alberto Fernández ha expresado es la de dialoguista: las mejores decisiones no se toman unilateralmente sino escuchando las partes, ponderando con especialistas y teniendo a la vista experiencias de otras latitudes. Es sin dudas una ardua tarea, sobre todo en un país acostumbrado a entronizar las ideas propias y despreciar las ajenas.

No caben dudas de que esta es una tarea importante a la hora de gobernar. Como si no fuesen pocas las responsabilidades de gestión, las complejidades de negociar la deuda externa, comenzar a transitar la salida de la cuarentena y todas aquellas vicisitudes que nos presenta la siempre frenética realidad argentina, el Gobierno tiene como desafío mantener un diálogo constructivo con la oposición y los actores económicos y sociales que serán centrales a la hora de la reconstrucción. Pero como ocurre en cualquier ámbito comunicacional, el diálogo –no los monólogos- sólo ocurre si las partes se lo proponen y apuestan a él.

Una oposición constructiva

En cualquier sistema democrático es tan importante un oficialismo, un gobierno que gestione lo público de manera eficiente, como una oposición vigorosa que genere contrapuntos, que proponga caminos alternativos y que realice una suerte de auditoría permanente sobre la marcha general del gobierno. Las voces diversas hacen que la democracia mejore. Siempre y cuando se las logre, en algún grado, institucionalizarlas.

Dentro de la misma oposición, es difícil pensar que no existen grupos o facciones con ideas y estrategias diferentes entre sí. De hecho, la cuarentena ha evidenciado la existencia de un sector más reaccionario y uno más contemplativo y moderado. Es lo que algunos llaman, apelando al léxico militar, halcones y palomas. Mientras los segundos se muestran con mayor predisposición por el diálogo y no dudan incluso en apoyar determinadas medidas de gobierno –sobre todo en un contexto tan delicado como el actual-, el primer grupo apela a movilizar a un sector radicalizado del electorado, generando manifestaciones en la vía pública, denunciando supuestas arbitrariedades y atropellos, y mostrándose opositor a casi todas las medidas del Ejecutivo nacional.

No resulta llamativo que en el grupo de la oposición más dialoguista –las palomas- estén aquellos líderes provinciales y locales con tareas de gestión. Como bien rezaba el siempre vigente “Teorema de Baglini”, quienes están más lejos del poder son más irresponsables con sus demandas y medidas.

La oposición oscila entre halcones y palomas; entre quienes consideran que su única labor es tratar de enardecer las emociones de una sociedad que naturalmente se cansa de la cuarentena y los esfuerzos que hay que hacer para evitar una crisis mayor, y quienes por lo contrario entienden que las crisis se gestionan conjuntamente y contemplando las voces diversas.

Son tiempos muy difíciles, con pocos antecedentes en nuestra vida democrática. Gobernar en la crisis es una tarea ardua, pero necesaria. Son tiempos de diálogo, de compromisos democráticos, de pensar juntos los caminos a transitar en el futuro inmediato y los esfuerzos colectivos que se necesitan.

*Sociólogo, consultor político y autor de “Comunicar lo local” (Parmenia, 2019)