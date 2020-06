Son momentos para mostrar flexibilidad, dejar claro que la prioridad es la salud y la seguridad, para trabajar en equipo y fomentar la colaboración. También es un buen momento para aprender, y acá una de las grandes oportunidades que esconde esta crisis. Al hablar del rol de los directores en su libro The New Meaning of the Educational Change (2016), Michael Fullan nos describe que diversas investigaciones encontraron que los individuos que consiguen los mejores logros de sus estudiantes, y a la vez mejor satisfacción personal con sus carreras son aquellos que adoptan una actitud que denomina Lead Learner.